Miguel Blanco advirtió sobre una incipiente aceleración de la inflación para 2022

Luego de la puesta en marcha de una nueva edición de congelamiento de precios en la Argentina, el coordinador del Foro de Convergencia Empresarial y director general de Swiss Medical, Miguel Blanco, lanzó un duro pronóstico para la economía nacional. “A principios del año que viene se va a acelerar la inflación”, aseguró, al tiempo que remarcó: “La hiperinflación es un escenario posible”.

“Hay desequilibrios macroeconómicos que tienen que regularizarse, lo cual puede hacerse de dos maneras: con un plan concreto con reglas claras o se puede corregir por las malas, como ha ocurrido en el pasado alguna vez”, advirtió Blanco, en diálogo con AM750, al tiempo que fustigó el cepo cambiario. “No se puede trabajar así”, lanzó.

“No veo una discusión pública, no solo del Gobierno sino con la oposición, para afrontar un plan que evite este resultado incontrolable y nos preocupa a todos”, continuó Blanco, quien subrayó: “La hiperinflación antes de la convertibilidad, el Rodrigazo... Hay situaciones que se han descontrolado y se han corregido con una explosión inflacionaria”.

El coordinador del Foro de Convergencia Empresarial consideró: “ La hiperinflación es un escenario posible, no digo que sea probable, pero sí posible. Hay muchas condiciones parecidas, como la devaluación monetaria del ‘89 que generó la hiper siguiente”.

En este contexto, si bien Blanco celebró un repunte en la actividad económica, el director general de Swiss Medical lanzó: “No vemos nuevas decisiones de inversión porque eso está supeditado a que se normalice la situación macroeconómica”.

“Si me baso en nuestra historia y la del mundo, el congelamiento de precios por nunca ha funcionado como medida antiinflacionaria”, dijo, y remarcó: “La inflación viene de otros desequilibrios, sobre todo de la emisión monetaria descontrolada que tenemos en estos momentos; creo que es la opinión generalizada que tenemos los empresarios”.

“La emisión monetaria siempre tiene efecto diferido en la inflación”, apuntó Blanco, y remarcó: “Los efectos los vamos a ver el año que viene. Se va a acelerar durante el primer trimestre”

En el marco de la cumbre del G-20, en Roma, donde el presidente Alberto Fernández se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, Blanco opinó: “Todo lo vemos con mucho interés y mucha expectativa. Esperamos un acuerdo, ambas partes lo necesitan”.

De no alcanzar una negociación óptima con el Fondo, Blanco analizó: “Veamos las consecuencias de no arreglar con el FMI, que es un prestador de última instancia: a partir de ahí, no tenemos ningún tipo de financiamiento y probablemente todas las importaciones habría que pagarlas al contado y por adelantado. Las consecuencias serían terribles para la economía y para la gente”.