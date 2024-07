Milei anunció la profundización del régimen monetario desde el lunes

Escuchar

Con la premisa de que ya pasó la primera fase de su administración con el déficit cero, el presidente Javier Milei anunció que la próxima semana irá hacia la emisión cero y que cerrará todas las canillas que hacían que ese proceso continuara abierto. Asimismo, anticipó que el miércoles terminará con el problema de los puts, un instrumento que permite a los bancos vender bonos del Ministerio de Economía al Banco Central en cualquier momento si proyectan una pérdida de valor y hacerse de los pesos.

Durante la entrevista que dio esta mañana en LN+, el Presidente adelantó que el Gobierno se dispondrá a que la cantidad de pesos circulantes queden constantes y permitirá así que no se altere la base monetaria, lo que acelerará -según su visión- el proceso de desinflación y la salida del cepo, que se concretará cuando tenga la macroeconomía en orden, a lo que de nuevo no le puso fecha.

“Por las regulaciones del mercado cambiario, estamos obligados a comprar dólares en el MULC (mercado único de cambios). Cuando me traen dólares, estoy obligado a comprarlos. Cuando compro esos dólares, ¿con qué los compro? Con pesos. Entonces, estoy inyectando pesos en el mercado, en la economía. Y como yo en realidad tengo control de capitales, yo no sé si verdaderamente eso es un aumento de demanda de dinero, o es que me los están entregando porque están obligados”, dijo Milei, en medio de una semana donde el blue trepó por encima de los $1500.

Y entonces ahondó: “Como estamos viendo que los dólares paralelos subieron, puede ser que nosotros estemos emitiendo sin demanda de dinero, sin la contraparte de demanda de dinero. Entonces, lo que necesitamos hacer es sacar esos pesos de la calle. Y cómo lo vamos a hacer: entregando dólares”. Esos dólares se entregarán en el mercado del Contado Con Liquidación (CCL) , por lo que el Banco Central absorberá pesos otra vez y por el mismo monto por el que antes los introdujo a la economía. De esa forma quedará “esterilizada” la base monetaria, en los términos de la Casa Rosada.

Convencido de que el precio del dólar es uno más, Milei analizó siempre en el mismo sentido: “Que suban el dólar y los precios tiene que ver con que pierda poder adquisitivo el dinero. Si freno los grifos de emisión, se acabó el problema. Vamos a hacer que el peso sea recontra escaso, habrá que bancarse fluctuaciones seguramente. Esto es de manual”.

En tanto, también avisó que lo que queda de este mes y el próximo van a ser “difíciles” en materia cambiaria y se mostró despreocupado por un traslado a precios tras el incremento de los paralelos ya que dijo que los especuladores deberán adaptarse a una economía donde la cantidad de dinero no crece.

Después de la intervención de Milei, su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dio más explicaciones sobre esta nueva fase libertaria. “El Presidente anunciando en este momento que se cierra la última canilla de emisión monetaria. A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el MULC). Es decir, si el Banco Central comprara dólares en el MULC, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación” , intentó explicar.

Prometió, en base a eso, que la “profundización de la política monetaria” que comenzará el lunes “contribuirá a profundizar el proceso de desinflación”, tal como había marcado antes su jefe político. “En seis meses terminamos con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Consecuencia: vamos a exterminar la inflación para siempre en la Argentina ”, comentó esperanzado Caputo, luego de que ayer el Indec registrara en junio una inflación de 4,6%, 0,4% más que el mes anterior y la primera vez que aumenta desde que Milei es presidente.

“En la medida en que el Banco Central inyecte pesos por compra de dólares en el MULC efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit”, marcó y concluyó: “Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda escasa y demandada , ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos”.

