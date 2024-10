Milei dijo no saber cuándo se abre el cepo, pero afirmó que puede hacerlo “aún no teniendo dólares”

Escuchar

El presidente Javier Milei reiteró que no sabe cuándo se concretará la salida del cepo cambiario, aunque dejó entrever que ese momento puede estar más cerca, básicamente, por la dinámica que tomó la demanda de pesos.

“¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios... va a depender de la decisión de los agentes. Cuando la inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación”, describió al presentarse en el auditorio del renombrado Palacio Libertad (exCCK) para cerrar las Jornadas monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central (BCRA).

La exposición fue seguida en primera fila por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por la novia del mandatario, Amalia “Yuyito” González, entre otros asistentes. Milei sostuvo que a medida se vaya resolviendo el “tema de los stocks”, la puerta de salida se va acercando.

“Si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé”, sostuvo.

De buen semblante y mejor humor, Milei, que se había autoinvitado anteayer para estar a cargo de este cierre, dijo que llegado ese momento la Argentina irá “hacia un tipo de cambio libre”.

Anteriormente, aunque había destacado la tarea del BCRA, a la vez había reiterado que su idea es que esa entidad desaparezca porque es como la “rana con el escorpión”, en alusión a la fábula que, por estos días, también rescata el último trabajo discográfico de Charly García.

Un sutil contrapunto

El Presidente explicó además que considera una “aberración” el control (por fijación) de las tasas de interés: “Implica no sólo controlar los precios del presente, sino creer que se pueden controlar los del futuro”, dijo.

Curiosamente, minutos antes, al cerrar las jornadas con el formato original que estaba planeado, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, había sostenido que un proceso de desinflación que busque ser sostenible en el tiempo necesita “un Banco Central con las manos libres e independiente”, tras explicar que la coordinación que mostró hasta aquí con lo dispuesto por el Tesoro Nacional fue producto de la necesidad de transitar esta etapa para escapar de una crisis hiperinflacionaria que lucía lanzada a fin de año pasado.

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, habló de la necesidad de contar con un Banco Central independiente Marcelo Aguilar - LA NACION

Werning destacó la adhesión que tuvo el blanqueo en marcha y provocó el ingreso de unos US$13.000 millones a las cuentas especiales “pese a la vigencia del cepo” y calculó que hay en la Argentina “otros US$200.000 millones” de privados en “activos líquidos”. Además confirmó que el BCRA está trabajando con el sistema de administración de pagos para desarrollar “pagos en pesos o dólares” en el marco de la competencia de monedas.

Por su parte, Milei se mostró muy optimista por la tendencia a la baja que muestra la inflación, al sostener que la propia “inherente al plan” en marcha ya ronda “el 1% mensual y viaja al 13% anual”.

“La inducida, es decir, agregando la tasa de crawling más la inflación internacional es el punto y medio restante”, agregó.

De este modo, calculó que el ritmo de ajuste de los precios, que corría a nivel mayorista en diciembre pasado al 17.000% anual, “ya anda en el 28% y el minorista cayó de 1500% a 30%”, señaló.

A medida que fue repasando la evolución de estos indicadores el Presidente fue ganando entusiasmo en una presentación en la que terminó vaticinando que, en algunos años, “se hablará del milagro argentino”.

Tras defender sus recientes vetos a dos leyes ( “si tengo que vetar a los jubilados, a las universidades y a lo que proponen los farsantes, lo voy a hacer”, dijo) ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal. “Es inclaudicable; un logro que no hemos abandonado ni vamos a abandonar”, proclamó, generando aplausos de los presentes.

“Estamos domando este toro salvaje”, insistió, antes de recordar que a fin de año se dará de baja el impuesto PAIS. “Como dijimos tras subirlo, vamos a cumplir con la promesa de quitar este impuesto. Será el primer impuesto transitorio que se elimina”, prometió.

