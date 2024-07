Milei se refirió a la suba del dólar y negó que eso conduzca a inflación con una cita de Lilia Lemoine

Escuchar

En el marco de la subida del dólar y la caída de bonos, Javier Milei felicitó a la diputada libertaria Lilia Lemoine por su explicación sobre la inflación. “Demostró que sabe del tema mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía”, destacó el Presidente en su cuenta de X. Y agregó: “Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben”.

“A su vez, con efecto [David] Hume- [Richard] Cantillón mediante, destruye la hipótesis del pass-through, ya que el dólar (dado el lado real constante) sube por la caída del poder adquisitivo del dinero y al ser un activo financiero sube primero”, sumó Milei y descartó así un posible aumento inflacionario producto de las inquietudes del mercado.

“Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajarla porque su foco es atacar al exceso de oferta de dinero”, insistió Milei en un posteo al que acompañó con un tramo de la entrevista a Lemoine, en el canal de noticias TN, donde la parlamentaria de su espacio habla al respecto con el legislador libertario Ramiro Marra y los periodistas presentes.

.@lilialemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía.

La parlamentaria comenzó: “Lo que no tenemos ahora es la inflación galopante que teníamos en diciembre”. Al ser consultada si el aumento del dólar podría afectar en los precios, Lemoine resaltó: “No, porque la inflación no es el aumento de los precios. Es la pérdida de valor por la emisión. O sea, cuando emitís sin respaldo una moneda va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere”.

La diputada dijo que “hay que saber diferenciar eso, porque si no es irresponsable”. “ El aumento del dólar es un precio más. No es inflación. Puede aumentar como puede aumentar la leche”, cerró la legisladora en medio de la discusión con los presentes en la entrevista.

Antes de cerrar su posteo en la mañana de este miércoles con “punto para Lemoine”, Milei dijo que la definición de inflación como suba generalizada de los precios, popularizada luego de [el economista John Maynard] Keynes, “en términos de política hace el foco en controlar los precios y no la emisión de dinero. “En el fondo, algo muy confortable para los políticos ladrones y que siempre fracasaron (en especial en Argentina)”, subrayó.

La escalada del dólar empezó a mediados de mayo, cuando el Gobierno bajó la tasa al 40% y ya no hubo incentivos para estar en pesos. Pero a esa cuestión se sumaba la inquietud política por la aprobación en el Congreso de la Ley Bases y el paquete fiscal, algo que finalmente ocurrió. El mercado puso entonces la atención en lo que sería la segunda etapa de la gestión, sobre todo en la salida del cepo cambiario. La gestión de Milei, sin embargo, postergó los anuncios respecto del dólar, lo que generó cierta volatilidad cambiaria.

Este martes, el dólar blue se vendió a $1430 en la City porteña. Se trató de un avance de $25 frente al cierre anterior (+1,8%), mientras que en los primeros dos días de la semana acumuló una escalada de $55 (+4%).

Ayer, el economista libertario José Luis Espert reconoció que en los últimos días al mercado “no le gustó que no hubiera certezas de cuándo se termina el cepo cambiario”. “Le quiero decir que el cepo se va a terminar, no sé si años de fin de año, ojalá que sí”, recalcó. “Hay un deseo de que el cepo se termine mucho más rápido de lo que el Gobierno ha decidido terminarlo. El mercado lo quiere ahora, pero la gestión actual decidió hacerlo cuando tenga más comodidad con la reserva neta del Banco Central”, insistió Espert.

