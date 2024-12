La agenda no afloja: Milei y un diciembre cargado de anuncios

Hay una ansiedad propia del mes de diciembre de la que ni los mercados ni las empresas quedan exentas. Pese a que el 2 de enero será un día hábil como cualquier otro, nadie quiere dejar temas irresueltos para el año que comienza. Sin embargo, mientras algunas grandes transacciones corporativas están por cerrarse y el Gobierno no saca el pie del acelerador, no habrá que esperar una respuesta para todos los problemas en las próximas semanas. Spoiler: el cepo, por ejemplo, sigue.

Con los dólares libres prácticamente operando en el mismo nivel que el dólar oficial –el blue cerró este jueves $ 1055, apenas $22 por encima de la cotización del Banco Nación– en la City porteña crecen las especulaciones sobre los próximos pasos del Banco Central (BCRA) en materia cambiaria. No hay, sin embargo, intenciones en el corto plazo en el equipo económico de modificar algunas políticas clave, como el denominado dólar blend, que obliga a los exportadores a liquidar el 80% de las divisas que ingresan al país por el mercado de cambios oficial, y el 20% restante en el mercado bursátil, a través del contado con liquidación (CCL, en la jerga financiera). “No vamos a tocarlo. Puede pasar, pero no estamos ahí aún”, se sincera una fuente del equipo económico.

Para el economista Fernando Marull no tiene sentido eliminar el dólar blend a partir de enero porque sirve para alimentar la oferta de los dólares bursátiles, que luego demandarán los turistas para pagar sus gastos en moneda extranjera en el verano. Según sus estimaciones, la demanda de dólares por turismo podría crecer en unos US$500 millones por mes en enero y febrero. Dado que el dólar turista, aun con la eliminación del impuesto PAIS a partir del 23 de diciembre, quedará un 30% por encima del oficial, los viajeros tendrán un gran incentivo para pagar con dólar MEP sus consumos en moneda extranjera.

Paso a paso. Si hay una enseñanza que el ministro Luis Caputo recogió de su paso por la administración macrista es que no hay que apresurarse con el levantamiento de los controles. Fue Caputo quien debió sortear entonces, como secretario de Finanzas y luego como presidente del BCRA, las corridas que sentenciaron la experiencia de Pro en el Gobierno.En Economía, no obstante, albergan esperanzas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) colabore para acelerar los tiempos.

Tal como reveló LA NACION, esta semana una delegación de Economía y del BCRA viajó a Washington DC para negociar con la línea del organismo de crédito. El problema no son sólo los burócratas del organismo de crédito, sino sobre todo el directorio, donde varios de sus accionistas no terminan de avalar la política cambiaria del gobierno de Javier Milei. Habrá que ver qué capacidad de persuasión tiene sobre ellos Donald Trump, que asumirá la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero. Pero, por ahora, no son más que especulaciones. A fin de mes termina el programa actual, que se había negociado durante la gestión de Sergio Massa. Difícilmente haya un nuevo acuerdo para antes de febrero o marzo.

De todas formas, el Gobierno se apresta a cerrar el año con varios anuncios. Este viernes, por lo pronto, el presidente Javier Milei dirá en el marco de la reunión de presidentes del Mercosur, en Montevideo, que el bloque concluyó las negociaciones para un acuerdo con la Unión Europea. “La línea de llegada del acuerdo UE-Mercosur está a la vista”, escribió ayer en la red X Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, que viajó de Bruselas a Montevideo. Hay, en rigor, dos acuerdos negociándose: uno comercial, y otro más completo, que incluye capítulos de política, de cooperación y de comercio. Con el anuncio de hoy, la letra de ambos textos deberá “estabilizarse” -como se denomina en la jerga diplomática-, para luego formalmente poder firmarse el acuerdo (lo de hoy es el anuncio de la conclusión de las negociaciones). Una vez firmado, deberá ser sometido a votación de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos. El acuerdo más completo es el que además requiere de la aprobación de cada uno de los parlamentos nacionales de los miembros del bloque.

No obstante, con la firma, ya entrarían ambos en vigencia interinamente. En marzo, aseveran fuentes diplomáticas, el acuerdo comercial podría llegar a firmarse. En 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, el Mercosur había logrado cerrar las negociaciones con la UE. Pero, antes de que se ratificaran, los países europeos incorporaron más demandas en materia de sostenibilidad, mientras que el Mercosur pidió abrir capítulos, lo que llevó de nuevo a las conversaciones a una fase de negociación. Ahora, aseguran, habría menos chances de que suceda lo mismo. No sólo la guerra en Ucrania hizo que países como Alemania incrementaran su presión por un acuerdo, sino que uno de sus principales detractores, el gobierno francés de Emmanuel Macron, está transitando un momento de gran debilidad.

El ministro Federico Sturzenegger tiene, por su parte, una batería de anuncios que, en lo que resta de diciembre, podrían por sí solos ser suficientes para llenar la agenda oficial. Este viernes se anunciará la eliminación de subsidios estatales para 23 parques industriales. Si la Nación supo usar las transferencias discrecionales para premiar a gobiernos provinciales, los subsidios para parques cumplieron la tarea en el nivel municipal. Más de un intendente kirchnerista no estará contento con la decisión.

También se avanzará en los próximos días con nuevas normas para transparentar los gastos de las universidades. Las casas de estudio que tengan financiamiento nacional deberán usar el sistema estatal “comprar” para canalizar todas sus compras, y se les eliminará la posibilidad de firmar directamente convenios con el Estado, un mecanismo que utilizaron en el último tiempo para sortear la exigencia de realizar licitaciones. Así es que las universidades llegaron a financiar novelas, como la inconclusa “Mamá Corazón” de Andrea del Boca, o el Programa Enamorar, ideado por el entonces ministro de Planificación Julio De Vido. “Van a tener autonomía en los gastos, pero van a tener que usar el sistema de pagos del Estado. Y si quieren proveer de algún servicio de consultoría al Estado deberán concursar en una licitación como cualquier actor más”, explican.

Para la industria farmacéutica también habrá novedades. Desde esta semana, Mercado Libre comenzó a ofrecerles a las farmacias la posibilidad de distribuir medicamentos de venta libre a través de su plataforma. Por ahora, se circunscribe a la zona de la Capital Federal, pero es un comienzo. La empresa de Marcos Galperin hace punta así en un negocio que se habilitó a partir del decreto 1024 que se publicó a fines de noviembre. “Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos”, chicaneó en una de sus últimas apariciones públicas la expresidenta Cristina Kirchner. Si fuera por Sturzenegger, está claro que sus reclamos encontrarían respuesta muy pronto.

También la Anmat publicará este viernes un nuevo listado de medicamentos que comenzarán a considerarse “de venta libre”, en un nuevo guiño para las obras sociales, como el PAMI, y las prepagas, que ya no estarán obligados a financiarlos con los mismos descuentos. Incluye los medicamentos conocidos como “mucolíticos”, como es el Acemuk, tal vez la marca más conocida en el mercado. Una medida antipática pero que es hija de una realidad insoslayable: usos y abusos de un sistema de salud que está en terapia intensiva.

Antes de que se levanten las copas por el Año Nuevo, en tanto, se espera que algunas grandes transacciones corporativas estén concluidas. Es el caso de la venta de Exxon a la argentina Pluspetrol, por US$ 1700 millones, y de la participación que la petrolera norteamericana tiene en Sierra Chata –operada a través Móbil– a YPF, por unos US$300 millones. También se definirá probablemente este mes la suerte de Molino Cañuelas, que desde 2021 está en concurso de acreedores, por una deuda de casi US$1300 millones. Este viernes habrá una nueva audiencia judicial, la última en la que los acreedores podrán modificar la oferta de pago presentada por la compañía. Hay un puñado de bancos muy duros, aunque podrían no tener los votos para ponerla en jaque. De no haber acuerdo, en una semana vencerá el plazo de exclusividad para los acreedores. En 10 días, en tanto, deberán presentar sus ofertas los interesados a quedarse con Atria (exUltrapetrol), la empresa de barcazas más importante del país, y uno de los actores clave en la Hidrovía. Hasta el último día, 2024 no da respiro.

Florencia Donovan Por

Temas Comunidad de Negocios