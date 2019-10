Mixidad, la apuesta de las emprendedoras para superar la desigualdad de género

Las Marianne se volvieron a reunir en el tradicional cóctel que ofrece la Embajada de Francia

Las integrantes de Marianne, la Asociación de Mujeres Franco-Argentinas, se volvieron a reunir ayer en el tradicional cóctel que ofrece la Embajada de Francia para presentar el segundo libro de la agrupación con 133 recorridos de sus socias y textos que hacen referencia a la mixité, una palabra que dicen es superadora a la igualdad de género.

" Mixité es una palabra que, en francés, quiere decir colaboración entre hombres y mujeres y no existe en castellano. Estamos viendo cómo podemos lograr que la Real Academia Española la incluya porque no quiere decir diversidad, ni inclusión, ni mixtura, quiere decir mixité que es hombre igual mujer. Es algo muy específico que hace a una sociedad mejor. Es algo que hombres solos y mujeres solas no logran. Socialmente juntos logramos algo nuevo, una sociedad nueva", dijo la presidente de Marianne, Patricia Pellegrini, a LA NACION.

En este sentido, dijo que la mixité es la cotidianidad de la asociación. "Más que bregar o tener una predica, en Marianne somos mujeres que hacemos lo que decimos y trabajamos con hombres y mujeres en cualquier ámbito que estemos. En 2010, las primeras 30 socias estaban más ligadas al empresariado y a los negocios, pero ahora somos 150 con artistas, mujeres involucradas en la sustentabilidad y la política. Tenemos una diversidad que tratamos de sostener y en la que pensamos a la hora de sumar nuevas socias", aseguró.

Y al capítulo argentino se agregará uno francés ya que argentinas que residen allí o trabajan en ambos países pidieron ser parte. "Nos contactó una ingeniera agrónoma argentina que representa a la yerba mate en París y vive hace 22 años en Francia. Ella quería ser parte de una comunidad y nos buscó porque no encontraba a ninguna que la representara. Otra cosa que la atrajo de Marianne son los cambios de trayectoria porque ella representa a artistas también", contó.

Patricia Pellegrini (presidenta de Marianne), Claudia Sherer-Effosse (embajadora de Francia en Argentina) y Marie Sinizergues (vicepresidenta de Marianne)

Patricia Pellegrini es médica psiquiatra y ejerció durante 20 años hasta que entró a trabajar a Creciendo, la empresa de su marido, donde aprendió marketing. En la actualidad, además de liderar Marianne, es presidenta de la asociación de ex alumnos del liceo franco argentino Jean Mermoz.

"El tema de desigualdad de género es una lucha constante. No va a existir el momento en el que podamos decir ´llegamos´. Susana Malcorra, que es socia, vino a principios de año a un encuentro y nos comentaba que los grupos evangelistas son los principales detractores de la igualdad de la mujer porque creen que eso atenta contra la familia. Mientras eso subsista hay que hacer todos los días", opinó.

Sin embargo, destacó casos como el de Claudia Scherer-Effosse, la nueva embajadora de Francia en Argentina, que es madre de dos chicos y su marido dejó su trabajo como CEO para acompañarla.

También en diálogo con este diario, Scherer-Effosse dijo que su caso es aún más complicado que el de otras mujeres que trabajan porque es diplomática y eso implica viajar mucho y muchas horas de trabajo.

"En 2007, en Francia había una candidata mujer y un contrincante le dijo ´mientras usted está aquí ¿quién se encarga de los chicos?´ Hoy nadie se atreve a decir algo así. En la sección política de la embajada somos tres mujeres en un equipo de cuatro, pero lo importante sería que en unos años ni siquiera nos fijáramos en eso", concluyó.