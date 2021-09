Monotributistas: las propuestas de los precandidatos para aliviar a uno de los sectores más golpeados

Las presentaciones de propuestas y promesas electorales tienen entre sus protagonistas a un sector muy golpeado por la pandemia: los monotributistas.

Los distintos sectores buscan tentarlos por varios factores, pero primero, por el volumen de contribuyentes que, según la AFIP, llega a los cuatro millones de personas.

La mayoría de ellos son cuentapropistas, muy afectados por el aislamiento debido a que no pudieron realizar sus actividades presenciales independientes. Muchos se dedican a prestar servicios y no pudieron facturar durante meses.

En segundo lugar, una porción de un electorado muy disputado se encuentra dentro de esta categoría fiscal. Los jóvenes formalizados o por ingresar al mundo laboral registrado comienzan su camino por el monotributo. Todos los candidatos están pujando por enamorar a este segmento de la población.

Las listas hacen foco en lograr propuestas para el segmento joven de la población Alejandro Guyot - LA NACION

“Todo este canto de sirenas es para obtener rédito político. Los monotributistas fueron creciendo exponencialmente por la falta de crecimiento económico, porque muchos de los que podrían estar como responsables inscriptos no dan el paso. No crecen los que están alrededor de prestación de servicios o empresas”, explicó César Litvin, tributarista, a LA NACION.

Los ingresos por monotributo representan solo el 1% para el fisco. La recaudación empeora teniendo en cuenta que, según datos oficiales, más de la mitad de los inscriptos tiene alguna deuda con la AFIP. Además, la mayoría están concentrados en los grandes conglomerados.

El Gobierno lanzó una multiplicidad de propuestas para los monotributistas para este año. Hace menos de 15 días se reglamentó un crédito a tasa cero para este grupo poblacional. Se ofrecen hasta $150.000 con el 100% del costo financiero total subsidiado por el Estado en hasta 18 meses. Según estimaciones oficiales, impactará en hasta 1.500.000 de pequeños contribuyentes.

La oposición acusó al oficialismo de estar lanzando este programa con intenciones plebiscitarias. Santiago Cafiero respondió a estas críticas: “Estos no son créditos electorales, son créditos para darles estímulo a la demanda, al consumo, para hacer andar la economía. Si fuera un país que apuesta a la especulación financiera, ese tuvo otro modelo y ahí las tasas eran del 70%”.

En el transcurso de los últimos días y acercándose la veda electoral, los candidatos presentaron las propuestas de sus listas. Estas son los compromisos que hicieron para los monotributistas:

Aguinaldo (Frente de Todos - Agustín Rossi)

El precandidato a senador por el Frente de Todos por Santa Fe y exministro de Defensa, Agustín Rossi, presentó en campaña una propuesta para que el Estado pague al escalafón más bajo del monotributo un aguinaldo en dos cuotas anuales. Su cálculo es que tendría un costo de $63 millones para el fisco.

Agustín Rossi, en la presentación de su lista. Propone que el estado le pague un aguinaldo a los inscriptos a las categorías más bajas del régimen Marcelo Manera - LA NACION

“Aún no conversamos con el Gobierno ni con otros dirigentes del peronismo, porque antes queríamos presentar en el inicio de la campaña este proyecto que para nosotros es central, porque apunta incentivar el consumo en una población de monotributistas que es de unos 2.000.0000 de personas”, afirmó el precandidato.

El proyecto despertó críticas entre los especialistas por tratarse de un beneficio que impactaría más en los que más aportan, de acuerdo con las cuotas mensuales, y por ser inviable.

Monotributo joven (Juntos por el Cambio- María Eugenia Vidal y Diego Santilli)

Juntos por el Cambio presentó una propuesta especialmente dirigida a los jóvenes. Puntualmente, buscarían eximir del pago de las cuotas durante 12 meses para primeros inscriptos al régimen que tengan hasta 29 años.

Vidal presentó sus propuestas de campaña para las legislativas entre las que estuvo el monotributo gratis para los jóvenes

“La desocupación triplica en jóvenes en Argentina y la informalidad es muchísimo más alta. Para los que se están por recibir o son profesionales y se van a inscribir en monotributo: monotributo gratis durante el primer año. No puede ser que un chico que recién empieza y va a ganar un sueldo de $30.000 o $40.000 como mucho tenga que pagar $7.000 de ingresos brutos y de inscripción al monotributo. No es justo, está empezando. Démosle esa primera oportunidad”, dijo Maria Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la presentación de propuestas de campaña de su lista la semana pasada.

Suspender pagos por un año (Avanza Libertad- José Luis Espert)

La propuesta del candidato liberal consiste en suspender las cuotas de monotributo por el doble del tiempo que se prohibió la actividad presencial. También buscará impulsar simplificaciones en el sistema de pago y pondrá foco en eliminar el impuesto a ingresos brutos, tributo que considera “aberrante”.

El candidato liberal por la provincia de Buenos Aires propone suspender los pagos del monotributo por el doble de tiempo que no pudieron salir a trabajar Fabián Marelli - LA NACION

“Por el tiempo que no facturaron, debería duplicarse el tiempo para no pagar. Básicamente, durante un año no pagar el monotributo y ese ajuste que lo pague el estado bajando el gasto público con los salarios del sector público de los empleados que no fueron a trabajar”, comentó a LA NACION.

Pase a planta permanente (Frente de Todos- Leandro Santoro y Nuevo MAS- Manuela Castañeira)

Las listas de izquierda y la encabezada por Leandro Santoro por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires coinciden en una propuesta: pasar a planta permanente a los proveedores de servicios autónomos, por lo menos los contratados por los estados nacionales, provinciales y municipales.

“La mayoría de los monotributistas hoy son empleados en relación de dependencia precarizados. Estamos impulsando la regularización de esas contrataciones irregulares retomando las políticas del gobierno de Cristina en ese sentido. Creemos que la regularización tiene que empezar por el propio estado que tiene mucho monotributista hoy en esa situación”, comentaron desde el equipo de campaña del Frente de Todos.

Leandro Santoro coincide con las listas de izquierda en su propuesta para con los monotributistas: pasarlos a planta permanente Alejandro Guyot - LA NACION

“En muchas empresas y lugares de trabajo estatales se utiliza el monotributo como un mecanismo para encubrir relaciones de dependencia. De esta manera, buscan recortar los derechos laborales de muchos trabajadores que cumplen con las mismas tareas y franjas horarias que cualquier empleado de planta. Esta práctica se destaca especialmente en el Estado, entidad que más contrata empleados monotributistas”, dijo Manuela Castañeira, precandidata a diputada nacional a LA NACION.

Manuela Castañeira, precandidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires por el Nuevo MAS y Las Rojas, propondrá el pase a planta de monotributistas Fabian Marelli - LA NACION

“Frente a esta situación, proponemos el pase a planta permanente de todas y todos los trabajadores en relación de dependencia encubierta por el monotributo. En el caso de aquellas personas que sean de profesiones independientes, me parece necesario discutir la reducción, o incluso la eliminación, del costo del monotributo para las categorías más bajas”, agregó.

Suspensión de la actualización (Frente de Izquierda- Nicolás del Caño)

La propuesta del Frente de Izquierda es continuar impulsando un proyecto de ley presentado en el 2020 respecto de los monotributistas y la emergencia sanitaria. En particular, buscan que se detengan las actualizaciones de los montos en tanto continúe la emergencia sanitaria.

Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, precandidato del Frente de Izquierda-Unidad Martín Lucesole

El proyecto presentado también incluye la suspensión de los cobros retroactivos. “Déjese sin efecto el cobro retroactivo al 1° de enero de 2021 de las diferencias resultantes de la actualización de los valores mensuales y/o de las categorías según lo dispuesto en el artículo 15° de la Resolución General 5003/2021 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para todos los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a quienes se les haya imputado un saldo deudor en los períodos de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021″, dice el texto.

La lista de Nicolás del Caño comparte el proyecto de Manuela Castañeira sobre el pase a planta permanente de quienes tengan una relación laboral que “se encuentre encubierta de forma fraudulenta mediante su registración bajo la figura de locación de servicios en el régimen de Monotributo”, según detalla el texto.