Monotributo: pese al importante alivio fiscal, algunos contribuyentes no podrán beneficiarse

Tras el malestar y las duras críticas de los contribuyentes, el Gobierno dio marcha atrás y anunció un alivio fiscal para monotributistas. Fue luego de la polémica aplicación por parte de la AFIP de aumentos de cuotas con efecto retroactivo acumuladas de enero a mayo; pero ese “alivio” no es accesible para una porción de los 4.080.000 adheridos al régimen del monotributo, en el que un 53% está en mora.

El proyecto del Gobierno establece un régimen de alivio fiscal, entendiéndose por tal situación la posibilidad de que algunos monotributistas que cumplan ciertos requisitos puedan quedarse en el monotributo a pesar de haber pasado los parámetros establecidos en cada categoría. Pero, según opinaron especialistas consultados por LA NACION, hay contribuyentes que quedarán excluidos de ese beneficio.

César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, explicó: “En esta situación quedan afuera de lo que se llama alivio fiscal aquellos cuyos ingresos superen los $5.550.000 anuales, dentro de cualquier concepto, llámese salarios o alquileres, más ingresos de monotributistas. Además, también quedan afuera los que tengan patrimonios que superen los $6,5 millones, excluida la vivienda propia”, señaló Litvin.

Fernanda Laiun, especialista en tributación y socia de LFS.tax, dijo que, para arreglar el escándalo que había provocado la ley 27.618 [aprobada en abril pasado], se propuso una enmienda con nuevas escalas que regirán a partir del 1° de julio, donde habrá nuevos montos y nuevas cuotas. “Entonces, lo que dice la AFIP es que todos los que se excedieron en sus montos de facturación y debieran salirse del monotributo no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahora se establece que los nuevos topes (para servicios es de $2,6 millones y para ventas de bienes, de $3,7 millones) son los que valen y por eso muchos que se hubieran pasado con los anteriores límites, podrán permanecer dentro del régimen o volver si es que ya fueron sacados”, relató.

Pero, según comentó Laiun, eso no será para todos, porque el mismo proyecto impone tres condiciones para acceder a ese beneficio: que haya tenido en 2020 ingresos no mayores a una vez y media el monto de la categoría K ($5.550.000), que no tenga bienes en el país o el exterior que superen $6,5 millones (sin contar la casa habitación) y haber pagado un costo especial, que es el equivalente a una o dos cuotas, según la categoría en la que estaba encuadrado.

Se apunta a beneficiar a monotributistas de categorías A y B, que son las más bajas y representan el 66% del universo. “Esto corrige en parte el proyecto original, que era ilegible, porque los que ya habían pagado amanecieron un día con la noticia de que tenían una deuda”, concluyó la tributarista.

Gabriel Hermida, socio de Estudio Auren Argentina, destacó que la corrección de la cuestionada ley va a generar también muchos malentendidos, más allá de que, como se dijo, no todos los monotributistas podrán acceder al beneficio que se les pretende dar. “Hasta esta modificación había contribuyentes que les daba a pagar una diferencia y ahora no les va a dar a pagar o incluso les va a dar a favor. A su vez, había contribuyentes que salieron a pagar esa diferencia que les saltaba en el sistema y que ahora van a tener un saldo a favor, que van a usar a valor histórico para adelante. Es solo una muestra del tremendo caos que se generó”, contó.

Además, Hermida apuntó que con esta modificación se formó un “engendro” para los que están en el régimen transitorio, por el que se pasa de monotributista liso y llano a un limbo, porque tampoco se entra en el régimen general para IVA y Ganancias ni se sabe si va a poder computar el crédito fiscal en el IVA o si va a hacer una deducción en Ganancias de los gastos, ya que se sigue siendo una especie de monotributista VIP.

Junto con este alivio fiscal, la AFIP lanzó el régimen de regularización de deudas para pequeños contribuyentes (donde 1.955.832 monotributistas están en mora). “Esto es una moratoria que perdona los intereses resarcitorios y todas las multas, por lo que cuanto más debe el monotributista y cuánto más antigua es la fecha de mora más se beneficia. Se permite un plan de pagos de hasta 60 cuotas, con una tasa de interés que no podrá exceder el 1,5% mensual, muy por debajo de la inflación”, detalló Litvin.

Pero tampoco este régimen, si bien beneficia a muchos, deja de ser injusto con algunos. “Esta moratoria está buena, pero la contracara es que no hay ningún beneficio para el que cumplió en tiempo y forma con todas sus obligaciones. Incluso, resultan castigados aquellos que históricamente fueron llevados al régimen general por la AFIP por excederse en el valor unitario máximo de producto, y ahora no reciben ningún beneficio”, destacó Laiun.