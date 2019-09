La calificadora espera, como "escenario base", que la economía argentina caiga 2,5% en 2020

"Damos por sentado que va a haber una reestructuración de la deuda. Ese es nuestro escenario base", dijo hoy Gabriel Torres, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody´s. En un encuentro sectorial organizado por la calificadora de riesgo en el hotel Four Seasons, explicó que el país tiene actualmente la calificación Caa2 -tras las PASO descendió del puesto 15 al 18, de 21 calificaciones posibles-, pero "con revisión a la baja".

"Nosotros sabemos que el Gobierno busca reestructurar no solamente la deuda de corto plazo, que ya se hizo, sino la de mediano y largo y no sabemos en qué va a consistir eso. Entonces, como hay riesgo de pérdidas mayores al 20% para los inversores, tenemos revisión a la baja", dijo Torres, y agregó: "Esto lo asignamos a fin de agosto y pensamos que en de tres a seis meses se va a definir".

En ese sentido, Torres consideró que para "medir la pérdida" es "clave quién gana las elecciones presidenciales de octubre, qué deciden hacer, qué miembros del gabinete se nombran y qué es lo que se proponen en términos de renegociar deuda". "Pero nuestro escenario base es una reestructuración", añadió.

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, se reunió ayer con la flamante directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para continuar con las negociaciones Crédito: Ministerio de Hacienda

Como una nota de optimismo, Torres sostuvo que "la deuda argentina no es tan alta comparada con otros países" y que "no justificaría la crisis que tiene". Pero entonces, ¿por qué la genera? "Por cómo se financia la Argentina. No se puede financiar en su propia moneda, cómo sí puede hacerlo por ejemplo Brasil", explicó.

El analista recordó que el programa con el FMI se firmó a mitad de 2018 y que ya se encuentra en el final del período de desembolsos del organismo. El último pago, que estaba planificado para septiembre y por ahora se encuentra en suspenso, es el último grande y luego quedan otros de montos en torno a los US$1500 millones, lo que "no va a hacer la diferencia en capacidad de fondeo".

Para Torres "todo indica que el próximo Gobierno va a buscar renegociar el acuerdo con el FMI", y que una posibilidad es que lo haga con el objetivo de aumentar la cantidad de dinero obtenido en concepto de préstamo. "En nuestras charlas con el Fondo ellos no nos dijeron que sí ni que no, pero el mensaje es claro: el préstamo ya se acerca a los US$60.000 millones y no hay mucho para agregar", apuntó.

Por otro lado, señaló que "el Fondo cuando hace renegociaciones exige algo a cambio". "Te da más tiempo, pero te pide que identifiques cuáles son los problemas fundamentales de tu economía que vas a resolver y exige reformas estructurales. ¿Va el próximo gobierno a aceptar eso? Eso es un desafío grande", se preguntó.