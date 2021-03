Movilidad social: mitos y verdades de un fenómeno clave para el crecimiento de las economías

1. Algo de historia. Mi padre me contó una historia sobre nuestros orígenes en el país. Su abuelo, José, había llegado a la Argentina en un barco desde Galicia a los 14 años, sin ningún estudio, en búsqueda de ingresos para poder enviarle fondos a su numerosa familia. Para ello debía encontrarse con un tío que vivía en Necochea, al cual nunca pudo encontrar y terminó trabajando en un tambo en Lobería. Pasado el tiempo, se casó y tuvo cuatro hijas, de las cuales algunas alcanzaron estudios universitarios y otras finalizaron el secundario y se dedicaron a trabajar. Todos los hijos de estas mujeres, entre los cuales está mi padre, lograron estudios universitarios y, hoy, la camada de hijos de estos últimos, también lo hizo. Este fenómenos es conocido como movilidad social ascendente.

2. Movilidad social. El concepto es multifacético. Puede ser entendido como la movilidad que existe intergeneracionalmente o también intrageneracionalmente. Al evaluar sus posibilidades de movilidad social, las personas tienden a comparar cómo viven en la actualidad con cómo crecieron y cómo vivieron sus padres. El resultado a nivel global de las últimas décadas es que, en la mayoría de las economías, predominó la movilidad social ascendente: ahora el nivel de ingresos es mayor, hay un mayor acceso a la educación, etc. Pero, en los últimos años, la percepción de muchos ciudadanos de países relevados por la OCDE es que la movilidad ascendente comenzó a perderse.

3. Consecuencias. La falta de movilidad social en una economía puede tener consecuencias severas según la OCDE. En primer lugar, daña de raíz sus fundamentos de crecimiento, dado que la falta de movilidad ascendente en la parte inferior de la distribución de ingresos significa que se pierde mucha oportunidad de nuevos talentos e inversión. Además, por el lado de la demanda, muchas familias carecen de acceso a nuevos bienes, por sus limitantes de ingresos y eso aumentará la desigualdad. En segundo lugar, hay evidencia de que las perspectivas de movilidad ascendente tienen una influencia positiva en la satisfacción con la vida y el bienestar de la población. La presencia de igualdad de oportunidades tiende a reducir los conflictos sociales, al disminuir el descontento social. Incluso, se ha demostrado que afecta a la democracia.

4 .Cómo promoverla. Hay varios puntos en los cuales la movilidad social puede ser promovida por las políticas públicas. Por ejemplo, los países que en el pasado gastaron más en educación pública tienden a tener una mayor movilidad educativa. Asimismo, los países que dedicaron más recursos a la salud suelen presentar una mayor movilidad en salud. Por supuesto, tales correlaciones no son evidencia de relaciones causales y lo que importa no son solo los recursos públicos generales dedicados a la educación y la salud, sino que es primordial su uso efectivo y la focalización en grupos desfavorecidos. Por lo tanto, la respuesta política no se trata de gastar más en general, sino de orientar el gasto en programas que sean realmente eficaces en cumplir sus objetivos.

5. Incentivos. La combinación eficaz de programas de apoyo a la población de bajos ingresos con prestaciones laborales bien diseñadas contribuye a la reincorporación al empleo y evita la dependencia de las prestaciones a largo plazo, algo que es crucial a la hora de evaluar políticas de impacto distributivo. El foco de lograr movilidad ascendente no puede perder de vista la necesidad de fomentar los incentivos personales y que surjan compensaciones en respuesta a ese esfuerzo individual. Las perspectivas de baja movilidad en una sociedad reducen el respaldo de las personas al sistema político como justo y meritocrático, especialmente cuando las instituciones son débiles.

Conforme a los criterios de Más información