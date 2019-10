Luis Galli, de Newsan; José Del Rio, de LA NACION; Graciela Mociulsky, de Trendsity y Gabriel López, de Ford Crédito: Fabián Malavolta

En un evento organizado por LA NACION, varios oradores compartieron sus análisis y reflexiones sobre lo que viene en materia de diversidad, tecnologías y relaciones humanas

Lucila Lopardo 13 de octubre de 2019

Cultura y tecnología. Innovaciones que llegan para garantizar la eficiencia de los recursos naturales y facilitar la vida en las grandes ciudades. Uso de datos y de información para mejorar la experiencia de las personas. Estos son solo algunos de los temas, protagonistas en la sociedad actual, sobre los que se habló en la quinta edición del evento "Negocios del Futuro", organizado por LA NACION y desarrollado el miércoles 2 de este mes en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION y Matías Arturo, líder de Servicios Financieros de Accenture para Sudamérica Hispana fueron los encargados de abrir la actividad. "El futuro tiene que ver con la relación entre personas. Hay un cambio de paradigma en los negocios y el cliente está en el centro de todo; es una tendencia poner en el centro al cliente. Tiene que ver con cómo impactamos en las personas", sostuvo Arturo.

Y tras dar la bienvenida, habló sobre los sensores de neurociencia: unas pulseras que utilizaron todos los asistentes al evento y que permiten entender cómo las personas que integran una audiencia se involucran con cada temática, cómo se sienten y cómo se emocionan para poder, de esa forma, detectar cómo los contenidos impactan en sus vidas.

Durante la jornada dos creativos abrieron sus conversaciones de WhatsApp al público. Carlos Pérez, presidente de BBDO y Nicolás Pimentel, cofundador de +Castro y consultor en innovación, hicieron juntos una presentación en la que contaron cuál es su fórmula para entender el futuro.

"Lo que vamos a hacer es una especie de principio meteorológico; hacemos nuestra presentación al inicio de esta jornada y contamos qué es lo que va a venir", explicó Pérez. Y continuó: "Lo que empieza a suceder es que antes, en historias como Blade Runner, el futuro se situaba años adelante. Y hoy no es algo tan lejano; hoy se instala un futuro que borra los límites con el presente". En este presente, Pérez y Pimentel compartieron todas las novedades e innovaciones que encuentran en sus chats de WhatsApp. De esas conversaciones sacaron la fórmula BME, siglas que, realidad, corresponden a: "Boludo, mirá esto".

"Nos dimos cuenta de que nos mandamos una gran serie de 'boludo, mirá esto', es decir, cosas que nos llamaron la atención y tratamos de entender y recopilar", explicó Pimentel, antes de mostrar una seguidilla de BME.

Por ejemplo, Pérez le envió a Pimentel un gráfico que muestra cómo las redes sociales se parecen más entre sí y cómo resulta cada vez más difícil distinguir qué cosas hace cada una de ellas. "Estas variables no permiten predecir una linealidad. Estas redes sociales estaban separadas hace cinco años y hoy están cada vez más juntas", explicó Pérez. Y sostuvo que, hoy en día, al momento de plantear proyectos ya no hay un punto "B" o una meta de llegada sino, más bien, un camino en el que se experimenta. "En este contexto, decimos: ¿qué hacemos si no sabemos a dónde ir, si ya no está la noción de progreso y nos quitaron el punto de llegada? Y quizás sea este el momento de guiarse por la llamada interna, por el entheos, el dios interno, el entusiasmo", aseguró.

Otra reflexión que compartieron los creativos con la audiencia estuvo basada en la instantaneidad que marcan hoy las nuevas tecnologías. Aclararon que esa característica no siempre significa una garantía de éxito. Para demostrarlo, pusieron como ejemplo el lanzamiento de "Second life", una comunidad de realidad virtual que fue lanzada en 2003. Allí, por ejemplo, la banda U2 realizó un show en vivo, pero hubo pocos asistentes. Hace pocas semanas, Facebook lanzó Horizon, su mundo de realidad virtual. Y en febrero de este año el DJ Marshmello hizo un concierto virtual en Fortnite -un juego de estrategia en línea- y convocó a más de 10 millones de asistentes. "El mandato pareciera ser veloz, pero en realidad es ser preciso", dijo Pérez.

Los nuevos códigos

Cambios en las formas de trabajar, de encarar el negocio o, directamente, cambios en el producto que se fabrica. Estas son solo algunas de las modificaciones que la tecnología generó en las empresas y en la forma en que se ejecutan los proyectos. De esto hablaron Gabriel López, presidente de Ford Argentina; Luis Galli, presidente y CEO de Newsan y Mariela Mociulsky, fundadora y CEO de Trendsity, consultora de investigación y tendencias de alcance regional con oficinas en la Argentina, Chile; México y Brasil.

"El futuro es muy incierto; todos queremos dar respuestas con la mirada de hoy. Hay mucha incertidumbre en relación con el futuro del trabajo, la familia y las empresas", definió Mociulsky, quien habló del rol del consumidor en el nuevo contexto: "Cada vez tiene más poder y puede generar, con emprendimientos y gracias a la inteligencia y financiación colectiva, todo lo que no encuentra en la demanda", explicó. Y agregó: "en las empresas, los límites son más difusos y las amenazas pueden venir de otros players, pero también las oportunidades de inspiración".

López dijo que en la industria automotriz las líneas son cada vez más difusas. "Nuestro negocio fue, inicialmente, diseñar, producir y vender autos; nunca con venta directa, siempre con intermediarios. Hoy hay nuevos segmentos como el alquiler de vehículos por hora o las nuevas oportunidades de movilidad", explicó. Contó que Ford ya tiene su compañía de monopatines operativa en ciudades de Estados Unidos y que trabaja desde su laboratorio de Silicon Valley para entender cómo mejorar la movilidad en las ciudades.

Las tendencias en movilidad también llegaron a Newsan. Galli contó que la empresa incorporó una unidad de negocios de movilidad sustentable con bicicletas tradicionales, bicicletas eléctricas y con la mira puesta en la incorporación del monopatín. Sobre la digitalización, Galli contó que se trabajó especialmente de manera interna. "Nueve de cada diez clientes ya eligieron qué producto quieren antes de llegar al punto de venta", explicó. Y aclaró que esto modifica tanto la manera en que se vende como en la que se debe entregar la mercadería: "Caminamos hacia un proceso de robotización para ser más eficientes en la entrega final. Cambiamos de un sistema B2B a uno B2C en el que a las 48 horas ya sabemos si al cliente le gusta el color de su bici, su rodeo o sus cambios. Si no acomodas los procesos de logística, supply chain y venta es difícil", afirmó.

Más oportunidades

Software, biotecnología y neurociencia. La tecnología potencia a nuevos sectores y desafía a los tradicionales a ponerse a tono con las nuevas tendencias del mercado que eficientizan los procesos y permiten abarcar nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, los avances en neurociencia permiten entender cada vez más y mejor cómo es el proceso de toma de decisiones. Joaquín Navajas, profesor e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, contó que la tecnología puede impactar de un modo positivo gracias a las posibilidades de interconexión. Sin embargo, alertó sobre los efectos secundarios o "el lado B" de la hiperconectividad. "Por lo que sabemos de la neurociencia, la creatividad necesita un momento de descanso. El cerebro necesita estar en 'modo introspectivo' y estar desconectado del bombardeo sensorial", definió y dijo que muchas veces las reuniones de trabajo y los procesos de brainstorming están sobrevalorados y que, para generar buenas ideas, el descanso de los estímulos externos es clave.

El Grupo Insud es reconocido por su unidad de negocios relacionada a la biotecnología y la investigación, como por su productora audiovisual -participó, por ejemplo, en la producción de "La odisea de los giles"-. "Es importante ponernos metas concretas y cercanas, no tantas reuniones", sostuvo Graciela Ciccia, directora de Innovación del grupo y contó que a nivel interno, aprovechan la tecnología para eficientizar los procesos de reunión y los viajes. "En lo científico, con relación a los medicamentos, los tiempos están más mezclados con el tema regulatorio", reconoció, pero subrayó el concepto de "convergencia tecnológica": "Lo que va a atravesar todo es lo digital. Nosotros hicimos un buen ejercicio como empresa con la Ley de Economía del Conocimiento. Hicimos un grupo de gente que invierte en ciencia y tecnología y nos dimos cuenta de que tenemos más cosas en común de las que pensábamos", afirmó haciendo referencia al trabajo en conjunto que se llevó a cabo para la sanción de la ley con otros sectores ligados al del conocimiento y exportación de servicios.

Red Hat trabaja en la construcción de software de código abierto. Esto significa que son las comunidades las que aportan ideas y códigos a proyectos que luego la firma toma y los transforma en consumibles para las empresas a nivel mundial. "Somos una empresa de software empresarial con un sistema de construcción colaborativo", definió Javier Carrique, director Comercial de RedHat, y agregó: "La colaboración permite la innovación que viene de las distintas visiones y opiniones".

Desde Corteva Agriscience, su director de Marketing para Cono Sur, Julián Sudera, explicó que la relación con el productor agropecuario a modo "ida y vuelta" siempre existió. "Ahora empezamos las colaboraciones transversales. Hoy la realidad se hizo más compleja hay un consumidor que le dice al productor cómo quiere que se produzca, hay un montón de información para tomar decisiones desde imágenes satelitales hasta análisis de suelo", definió y agregó: "La tecnología y la innovación se metió adentro del campo, nuestro rol es ayudar al producto en el proceso de toma de decisiones".

Emprender con chip de futuro

Desde la clonación hasta el mundo del gaming pasando por la aplicación de Inteligencia Artificial y la biotecnología. El ecosistema emprendedor local lejos está de quedarse atrás de las tendencias que traen el futuro al presente. Moderados por José Del Rio, Diego Fernández Slezak, investigador del Conicet y cofundador de Entelai; Gabriel Vichera, director y cofundador de Kheiron Biotech; Carolina Baldi, fundadora de Algaebio+; Tomás Chernoff, CFO en Peek Studios y CEO en Che3D; presentaron sus proyectos y contaron cómo unieron el mundo de la ciencia y la tecnología con el de los negocios.

Entelai aplica la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar el trabajo de los médicos en la precisión del análisis de imágenes. "La IA trata de copiar el comportamiento humano, pero se puede utilizar, por ejemplo, para el análisis de datos, no necesariamente para replicar el comportamiento humano", explicó Slezak quien se especializa en procesamiento de lenguaje natural, con particular aplicación a la caracterización de estados mentales.

Relacionado al mundo de la investigación, contó que "tuvo la suerte" de que quien hoy es su socio, lo empujara a "llevar los papers a la práctica". "El mundo de los negocios tiene una lógica distinta al de la investigación, pero parte de lo que me gusta es entrar en un mundo nuevo donde tengo que aprender", dijo.

La pasión de Baldi por la ciencia comenzó desde muy chiquita, cuando acompañaba a su padre por distintos laboratorios de Estados Unidos. Hoy, fundó AlgaeBio+ una firma que intenta llevar a escala la producción de compuestos beneficiosos para la salud derivados de microalgas.

"Siempre traté, desde el inicio, de usar mi conocimiento en algo aplicable y el negocio de las microalgas me pareció la manera de llegar esos objetivos. Hay muchas variables a cambiar que hacen que se puedan mejorar los cultivos y obtener los productos que uno quiere", destacó. Y habló del trabajo en el desarrollo de nutracéuticos, a los que definió como compuestos sintetizados mayormente provenientes de plantas o microalgas que generan beneficios para la salud. "La recomendación siempre es comer lo más colorido posible y eso es cierto, pero no siempre es fácil consumir todo tipo de alimentos. Los nutracéuticos se venden en forma de cápsulas, mejoran la salud y previenen enfermedades", contó.

De las microalgas a la clonación. En 2011, Vichera cofundó la empresa Kheiron Biotech, que se dedica a la producción comercial de clones equinos y a la utilización de técnicas de edición génica para el mejoramiento animal. En este marco en el año 2013 logró el nacimiento del primer clon de caballo de polo viable de Latinoamérica. Al día de hoy, lleva más de 150 clones contabilizados.

"Se pensaba que los clones no iban a funcionar deportivamente, pero ya demostraron su potencial deportivo y genético", explicó Vichera y continuó: "Cuando clonas, lo que hacés es un escalado del producto, el mayor potencial de la clonación es mejorar la calidad". Hoy, la firma se encuentra clonando a otras especies gracias a la incorporación de tecnología de edición genética que fusionan con la tecnología de clonación y que permite modificar el ADN y generar nuevos organismos con mejores características. Además, Vichera contó que se asociaron con una empresa estadounidense con la que generan una vaca Angus. "La estamos editando genéticamente para que tenga un pelo más corto. Eso hace que tenga menos estrés calórico y se pueda criar en climas tropicales".

Tomás Chernoff fundó, hace siete años, Che3D empresa de impresión digital 3D que comenzó con una sola impresora y hoy da servicios a multinacionales y gobiernos. En la búsqueda de nuevos desafíos y diversificación del negocio cofundó, en 2019, Peek Studios, el primer canal por streaming, profesional orientado a E-Sports y entretenimiento en donde los principales influencers del entorno generan contenido, en un estudio ubicado en el barrio de colegiales. "La televisión mutó o evolucionó al contenido por streaming. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos un chico que se llama 'El Ninja' tiene más de 100.000 personas que lo ven en tiempo real y una plataforma le pagó US$8 millones por su exclusividad. Las marcas se acercan y se dan cuenta de que ahí está el segmento al que les está costando llegar", subrayó.

Para Chernoff, el futuro tiene que verse como el camino y no como la meta y habló de la importancia del balance entre la vida profesional y la personal: "El sacrificio no tiene que implicar un sufrimiento para un objetivo. Para mí, poder ver a mis amigos me parece importante", cerró.

La revolución senior

"Pasaron muchas cosas, pero los prejuicios etarios siguen iguales", sostuvo el economista y periodista Sebastián Campanario, quien realizó una presentación especial en la que contó cómo se ubican "los seniors" ante la revolución tecnológica y los nuevos contextos de trabajo, tema que aborda en su libro La revolución senior. "Técnicamente vivimos un presente de ciencia ficción, ya se llegó a la supremacía cuántica y hay avances increíbles que hacen que podamos vivir varias décadas más y ser más saludables", explicó.

Campanario destacó que ya hay más de 1000 millones de personas de más de 65 años y que en 2050 se estima que la cifra estará alrededor de los 2000 millones. "En Japón se venden más pañales para adultos que para bebés y en Estados Unidos el segmento de adultos mayores es el que más crece", contó. Ante este panorama, citó al economista Tyler Cowen quien explica que avances como la automatización traen consigo el desafío de lidiar con la fuerza de trabajo de más de cincuenta años.

"Hoy el promedio de edad de un emprendedor en Silicon Valley es de 42 años y, además, las empresas más exitosas están llenos de directores y directoras que rondan los 50 y 60 años".

Las pioneras

Teresa Suárez y Angélica Cardozo se conocen desde los 14 años, momento en el que empezaron a jugar al fútbol juntas y que las llevó, entre otras experiencias a representar a la Argentina en el Mundial de fútbol femenino que se llevó a cabo en México en 1971. Allí, ante un estadio Azteca colmado, le ganaron a Inglaterra. Todo esto, mucho antes de la mítica "mano de Dios" y el gol de Maradona a los ingleses.

En diálogo con la periodista Sofía Terrile, Cardozo contó que no tuvieron ningún apoyo. La selección entrenaba en un predio de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en Ituzaingó y hacían "todo a pulmón". Por entonces, el acceso al mundial fue gracias al apoyo de la propia organización, que les financió los pasajes, la estadía y hasta la ropa.

A medida que pasaban los años ambas combinaban su pasión por el deporte con su vida laboral: "Trabajaba en una fábrica y me permitían salir para practicar", recuerda Suárez quien también contó que hacían mucho "dedo" para viajar a los entrenamientos.

Sobre el avance que se vivió este año con la profesionalización del fútbol femenino, Cardozo dijo "las chicas de hoy tienen menos prejuicios van a jugar y no les importa nada lo que les digan", sostuvo.

Desafíos de la transformación

Moderados por Ignacio Federico, periodista de LA NACION, Francisco Scroffa, Head de Enel X Argentina y Uruguay; Fernando Del Mar, gerente de Negocios Digitales de Natura LATAM y Leandro Martínez, gerente de Inteligencia Comercial y Experiencia del Cliente del Banco Provincia, contaron cómo sus negocios se transformaron o bien evolucionaron a partir de la incorporación de nuevas tecnologías.

Desde el sector energético, Scroffa explicó que el cliente cambió. Enel X se lanzó en 2018 en la Argentina y se creó dentro del grupo para ayudar a sus clientes a desarrollar nuevos usos de la energía, conectando clientes, empresas e Instituciones a esta nueva economía de la energía. "No existe más el modelo de consumidor de energía, hoy los clientes producen e interactúan con la red y necesitan nuevos productos y servicios", definió. Para esto, la empresa genera infraestructuras urbanas con soluciones inteligentes, ofrece la energía como servicio ayudando a garantizar la eficiencia, y genera nuevos modelos de negocios en los que el consumidor se posiciona como un agente más.

Natura se caracteriza por su modelo de venta directa. A nivel global, ya cuentan con dos millones de vendedoras. En este sentido, Del Mar contó que la empresa se manejaba como una especie de red social, mucho antes de que estas existieran. "En Natura tenemos hacia el futuro una mirada crítica, enfocada en la transformación. Hay muchas oportunidades de mejora en las relaciones de las consultoras con el consumidor final y nuevas herramientas", contó.

De contadores y administradores de empresas a científicos de datos, los bancos están cada vez más relacionados al mundo digital, pero esto no significa que las sucursales vayan a desaparecer o que se pierda por completo el contacto "cara a cara". Así lo explicó Martínez, quien aseguró que el Banco Provincia encaró la transformación digital desde el punto de vista de cómo la tecnología ayuda a conocer el cliente, y qué necesita para maximizar su experiencia.

Guía de supervivencia

Hacia el final del evento, Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo, participó de un mano a mano con Del Rio en el que habló de las cosas que no llegó a contar en su último libro Guía para sobrevivir al presente.

Entre estas, desarrolló como fue su proceso de desencanto con Silicon Valley: "En los últimos años surgieron corporaciones que están yendo mucho más lejos en abusar de los usuarios y de los consumidores con una enorme asimetría de información", sostuvo y dijo que se está utilizando una de las tecnologías más poderosas, la Inteligencia Artificial, para que todo el mundo pase más tiempo pegado a la pantalla, aunque reconoció que el hecho de que ya existan compañías de "escala sobrehumana" con miles de millones de usuarios hacen que estas empresas sin la Inteligencia Artificial no sean viables. En este contexto llamó tanto a las empresas como a los usuarios a "cambiar la mirada".

"No sos bot, soy yo", es el título de la charla que dio Sonia Jalfin, directora de sociopúblico, en la que mostró la cocina de los bots conversacionales, cada vez más utilizados para la atención al público e interacción con clientes y ciudadanos. "La conversación es una de las experiencias humanas más relevantes y lograr reproducirla puede ser sumamente redituable", dijo Jalfin quien consideró que este sistema también es un aprendizaje para los humanos.

La mira en el espacio

Emiliano Kargieman fundó Satellogic con un objetivo: masificar y democratizar el acceso a la información satelital. "Los nanosatélites tienen menos confiabilidad de manera individual, pero como son más económicos, se forman redes que hacen que sean más fiables de manera conjunta", explicó al momento de detallar cómo trabaja la firma que ya tiene en órbita ocho satélites con nombres como "Capitán Beto", o "Fresco y Batata". Hoy, tienen como objetivo lanzar 16 satélites más en los próximos 8 meses. "De acá a 75 o 100 años Vamos a tener el equivalente al PBI actual de toda la tierra proviniendo del espacio", dijo.

Con el foco puesto en la experiencia del cliente

Buscar un par de zapatos que se vio previamente en una tienda online pero que en el local la atención sea deficiente al punto de que el comprador se rinde y se va sin el producto. Con este ejemplo, Diego Yanni, líder de Accenture Digital para Sudamérica Hispana, habló de lo que pierden aquellas compañías que siguen pensando más en el producto que en la experiencia del cliente.

En una presentación especial para "Negocios del Futuro", Yanni aseguró que la característica que destaca hoy a compañías como Apple, Spotify o Uber, es que tienen como objetivo "encantar a los clientes". Yanni explicó que el llamado "costumer journey" empieza por conocer qué moviliza a la persona, cómo le gusta comprar y hasta cómo quiere pagar. "No puede ser que todavía haya empresas que crean que el mundo físico y el digital son dos mundos distintos que no se hablan", dijo y aclaró que para que esto suceda es indispensable hacer uso de los datos. "Hoy, no utilizar los datos es como no sacar un préstamo al 0% en la Argentina", dijo. "La transformación digital es por y para las personas. La tecnología es el medio para alcanzar la experiencia".