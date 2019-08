Por la competencia de otras compañías europeas y asiáticas, Harland and Wolff debe reestructurar la compañía con ayuda de un interventor asignado por el Gobierno Fuente: Archivo

Un astillero británico de 158 años de historia está al borde de la quiebra. La compañía ubicada en Irlanda del Norte construyó el Titanic en el siglo XX y, por la competencia de otras compañías europeas y asiáticas, hoy debe reestructurar la compañía con ayuda de un interventor que le asignó el Gobierno.

Se trata de la firma Harland and Wolff que, según informó CNN, tiene su sede central en Belfast y llegó a emplear a 35.000 personas. Actualmente, tiene 123 trabajadores a tiempo completo que no construyen un barco desde 2003.

"Desde entonces, Harland and Wolff se concentró en energías renovables y en la fabricación de turbinas eólicas y de marea. Los trabajadores ocuparon el astillero durante la última semana y prometieron continuar luchando para mantenerlo en funcionamiento", explica el artículo publicado hoy en el medio estadounidense.

Mañana, representantes de la compañía y del sindicato se encontrarán en los tribunales por el posible cierre del astillero. Los trabajadores buscan, a través de una orden judicial, que la compañía no cese sus actividades.

El astillero compitió recientemente por un contrato para fabricar dos fragatas para la Armada Británica. Había solicitado un préstamo puente de £600.000 (unos US$730.000) para evitar la bancarrota mientras esperaba ganar ese contrato. El préstamo no le fue otorgado, por lo que iniciar el proceso de bancarrota fue su única opción.

El administrador asignado por el Gobierno deberá decidir si la firma puede o no seguir funcionando. Según informa CNN, Harland and Wolff perdió mercado frente a competidores asiáticos que fabrican buques de carga a menor costo, pero también frente a pares europeos que dominan la producción de los cruceros de lujo.

La historia de la construcción del Titanic

Harland and Wolff comenzó a construir el Titanic y otros dos barcos "hermanos", el Olympic y el Britannic, para la compañía White Star Lines en 1909. En ese momento, la nave que inmortalizó James Cameron en el cine era la más grande del mundo.

El astillero terminó el Titanic tres años después. En la madrugada del 15 de abril de 1912 swe hundió en el Atlántico Norte, tras chocar con un iceberg a las 11.40 de la noche anterior. Iban a bordo 2224 personas y murieron 1517.

A 100 años del hundimiento, un estudio publicado por el Instituto de Física británico afirmó que un defecto en la fabricación del transatlántico fue gran responsable de la tragedia. Los remaches del casco no eran todos iguales, no tenían la misma composición y, además, no se colocaron todos de la misma forma.

Aun así, la compañía siguió teniendo éxito luego del desastre con el Titanic y del hundimiento del Britannic durante la Pimera Guerra Mundial. Sus primeros vaivenes comenzaron cuando se popularizaron los vuelos transatlánticos, que reemplazaron los viajes en barco.

En 1975, Harland and Wolff fue nacionalizada. En 1989, Fred Olsen Energy, una empresa noruega de perforación en alta mar, compró la compañía. Esa misma empresa, ahora conocida como Dolphin Drilling, es la que se declaró en bancarrota a principios de año y puso a la venta al astillero, según informa CNN. La fecha límite para encontrar un comprador expiró esta misma tarde.