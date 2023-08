Damián González, encargado de coordinar las licitaciones de los comercios en las estaciones de tren desde el Ministerio de Transporte, es un exconcejal de José C. Paz que milita en el Frente Renovador y tiene lazos con Fabián Carballo, empresario del rubro y ex candidato a intendente de José C. Paz; ambos opera políticamente bajo la órbita del massismo

.