18 de agosto de 2020

Si bien los argentinos siguen en sus casas cumpliendo las medidas de aislamiento social por el Covid-19, ya sueñan con las vacaciones y buscan hospedajes de diciembre en adelante en destinos nacionales tradicionales y también en localidades cercanas a la Capital Federal en el caso de los porteños, según informó la plataforma Airbnb.

De acuerdo con las búsquedas que realizaron residentes argentinos en julio pasado, cerca del 50% son con fecha de check-in para dentro de 5 meses o más y los meses de verano, diciembre de 2020 y enero de 2021, concentran el 25% del total de búsquedas.

La tendencia va a ser moverse dentro del país, ya que más del 50% son para destinos domésticos como San Carlos de Bariloche, Pinamar, Mar Del Plata, Villa La Angostura y San Martín De Los Andes, entre otros, cuando en la misma época del año pasado representaban un tercio de las búsquedas.

Por otro lado, la porción de las búsquedas para algunos destinos no-urbanos creció un 50% o más. Entre ellos se destacan lugares como San Carlos de Bariloche (+76% vs. 2019), Ushuaia (+132% vs. 2019), Villa La Angostura (+135% vs. 2019) y Potrerillos (+218% vs. 2019).

Airbnb identificó, además, que el interés de los argentinos se orienta también a destinos cerca de casa. Por caso, se duplicó la porción de búsquedas para destinos de hasta 80 kilómetros de distancia en relación con un año atrás.

Bariloche creció un 76% en búsquedas

Por ejemplo, la porción de búsquedas para check-ins en enero de 2021 en Tigre -localidad ubicada a tan solo 30 kilómetros de la city porteña- creció un 90% vs. el año pasado. Y algo más lejos, pero igualmente cerca para llegar en auto (un poco menos de 400 kilómetros desde la Capital), se encuentra la ciudad serrana de Tandil, donde la porción de búsquedas para check-ins en enero de 2021 creció un 30% vs. 2019.

Los datos muestran que las personas también quieren reconectar en familia o en pequeños grupos de amigos este verano: cerca del 55% de las búsquedas realizadas son para estadías de 4 o más huéspedes.

"Los residentes argentinos ya sueñan con las vacaciones de fin de año y de verano. Los usuarios están buscando destinos cerca de sus hogares para visitar y espacios a los que puedan llegar en auto y respetando las medidas de distanciamiento social que requiera la nueva normalidad. Cuando sea el momento apropiado, Airbnb será una excelente opción para aquellos que quieran alejarse de las grandes ciudades y disfrutar de sus vacaciones de verano", afirmó Leo Tristao, gerente General de Airbnb para Brasil y Sudamérica.

La limpieza en el centro de la escena

Airbnb lanzó hace una semana un protocolo de limpieza avanzada en la Argentina. El protocolo, que es complementario a las pautas y normativa local emitida por autoridades gubernamentales, es sencillo de seguir y requiere que los anfitriones sigan una rutina de limpieza que se compone de cinco pasos: preparar el espacio para la limpieza, limpiar el polvo y la suciedad, sanitizar con desinfectante, verificar y reponer los productos y dejar todo listo.

Con su implementación, los huéspedes podrán buscar e identificar fácilmente los anuncios que cumplan con los requisitos que necesiten y que formen parte del programa. El objetivo es colaborar a que los espacios puedan cumplir con las normas de limpieza requeridas para recibir a usuarios cuando las actividades sean reanudadas en sus jurisdicciones.