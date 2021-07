Acciones argentinas. Oportunidades de inversión que se pueden capturar desde “el limbo”

Para los inversores atrevidos, que no le temen a la volatilidad y tienen tiempo para esperar resultados, las acciones argentinas pueden encerrar una oportunidad. Es cierto que el mercado local está en el pelotón de los “peores alumnos”, de los outsiders que Morgan Stanley califica como “standalone”.

Sin embargo, las compañías ya perdieron tanto valor -en promedio medidas en dólares están en niveles de 2008- que parecería que lo que hay para seguir cayendo está mas limitado. ¿Puede suceder?, Claro. Pero el largo plazo disminuye esa chance e incrementa la de recuperación.

“En términos de mercado, las compañías más perjudicadas son las que aun se mantenían en el índice emergente: YPF, Adecoagro y Globant. Si bien puede haber un impacto por flujos de corto plazo por el rebalanceo de algunos fondos, creemos que las oportunidades de inversión en Argentina pasan por otro lado: que un cambio hacia una mayor moderación desde las principales fuerzas políticas permita dar certidumbre en el mediano plazo sobre la recuperación económica y el entendimiento con los organismos multilaterales de crédito.”, explica Paula Gándara, head portfolio manager de AdCap Asset Management. Mirando a futuro avanza: “Esto resultaría en una baja del riesgo país que terminaría favoreciendo a las compañías a través de una menor tasa de descuento en las valuaciones”.

Juan Manuel Franco, Economista de Grupo SBS, lo analiza de esta manera: “La noticia del ‘entendimiento’ con el Club de París despeja la incertidumbre en el corto plazo con respecto a qué pasaría una vez cumplido el período de gracia a fines de julio para saldar la deuda con el organismo”. En cuanto a la re categorización, hace una lectura que, como la de su colega, no es totalmente negativa: “La decisión de MSCI de reclasificar a Argentina como ‘standalone’ implica que los fondos internacionales que replican estos índices no podrán tener acciones locales. Esto no quita que otros inversores y fondos que no están obligados a replicar los índices puedan ver atractivo en las valuaciones actuales y puedan apostar a su recuperación en el mediano plazo”, avanza Franco.

Santiago Solanet, analista de PPI, mira más allá de la primera sorpresa y el efecto sobre el mercado local. “Esta noticia no quita que el mercado local pueda recuperarse en el mediano plazo. Mas allá del movimiento que podamos ver estos días con el ruido de la noticia, la tendencia del mercado se guiará por las elecciones, las negociaciones con el FMI y Club de Paris”.

“Los precios en las acciones ya descuentan un mercado muy castigado y con muchas malas noticias encima, por lo que esta novedad de pasar a ‘standalone’ no implicaría un cambio muy fuerte en el sentimiento de mercado más allá de la primera sorpresa”, proyecta Solanet.

Nuevos focos

Mientras la incertidumbre persiste en torno a la economía argentina, quienes proyecten que finalmente habrá entendimiento con los organismos internacionales y estatización macroeconómica, tienen algunas sugerencias de los analistas para tomar posiciones de largo plazo. “Una cartera de activos argentinos tiene que tener, por un lado, dos empresas lideres como son Transener y Grupo Financiero Galicia”, es la primer recomendación de Ramiro Marra, director de Bull Market, para quienes vayan a poner un pie en el mercado de acciones locales. “Ahí cubrimos sector financiero y sector energético. Lo complementaría con San Miguel y Agrometal que son empresas más chicas pero con potencial debido a que están totalmente relacionadas a nuestras economías primarias y regionales”.

“El mercado local volverá a enfocarse en los otros drivers locales, como la correlación con Brasil, las elecciones legislativas y la evolución de la economía”, sostiene el ultimo informe de PPI.

“Inversores con mayor apetito por el riesgo podrían apuntar a la renta variable mediante acciones de sectores defensivos como Ternium (TXAR) o Loma Negra (LOMA), o bien apostar por fondos diversificados como nuestro SBS Acciones”, recomienda Franco. Ternium es el mayor fabricante de acero del país y cuenta con plantas en varios países de la región. Loma Negra es una de las lideres en producción de cemento y se beneficia de los periodos de expansión de la construcción tanto en obra publica como privada .

Maximiliano Bagilet, asesor financiero de TSA Bursátil, advierte que “la incertidumbre económica y política todavía pueden pegar duro en los balances y flujos de las empresas locales. El horizonte más cercano son los resultados electorales de este año y potenciales arreglos con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores”. “Dicho esto -avanza Bagilet- sólo como estrategia especulativa recomendamos algunas acciones que puedan tener un recorrido alcista hasta las elecciones, haciendo foco en el sector bancario: Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BBVA”.

Las acciones de los bancos, como el Galicia, también ofrecen buenas oportunidades de recorrido

Siempre con la mirada puesta a largo plazo, para inversores pacientes y que pueden mantenerse enfocados en el objetivo, Esteban Pereiro Gonzalez, Chief Investment Officer de HSBC Argentina, postula que “para aquella persona que quiera mantener exposición a inversiones locales en pesos y pueda lidiar con el riesgo de convertir una oportunidad de corto plazo en una apuesta de largo plazo, la inversión en acciones argentinas debería siempre estar presente en sus carteras”.