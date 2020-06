Alejandro Lerner, en "Comunidad de Negocios" 15:36

El cantautor argentino Alejandro Lerner dijo que "el país ha demostrado que hay que trabajar mucho para dejar de ser una sociedad ignorante", en referencia a los funcionarios que acceden al poder y "demuestran grandes niveles de egoísmo, soberbia y falta de visión para resolver los problemas urgentes".

"Yo creo que el problema de las sociedades no es el dinero sino la ignorancia y creo que, lamentablemente, la Argentina ha demostrado que tenemos mucho que trabajar para dejar de ser una sociedad ignorante. Y no hablo de los que no saben leer, sino de los que se prepararon y llegan al poder" , afirmó en diálogo con el secretario general de LA NACION , José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios".

En este sentido, reclamó darle una mayor importancia a la educación como actualmente se le da a la salud en el marco de la pandemia .

En tanto, sobre su actividad contó que aprovecha la cuarentena para componer canciones y también que está haciendo una serie de conciertos virtuales llamados "Entre Todos" con cantantes locales e internacionales.

"Lo bueno es que, a pesar de todo, hay una sensación de libertad, más allá de realidad. Soy libre para escribir y para compartir y es como cuando hacés musculación: todos los días hay que levantarse y tirar para adelante. Hay que tener consciencia de que esto se va a administrar y volveremos a relacionarnos de una manera normal o en una nueva normalidad, como dicen ahora, una frase que me parece brillante", opinó.

En cuanto al futuro del negocio de la música dijo que la crisis del coronavirus va a incorporar una nueva forma de comunicación con el público. "En lo que estoy haciendo me doy cuenta de que la gente quiere el vivo. No que le muestren algo grabado porque para eso va a YouTube. Creo que este tipo de comunicación se va a quedar y se va a generar algo novedoso. El domingo, por ejemplo, hablé con el cantante y compositor de Air Supply Graham Russell. Él tirado en una reposera en una casa de campo en verano y yo desde mi casa de Del Viso" .

Por último, dijo que, si bien en un principio parecen figuras inalcanzables, las estrellas de la música son personas normales con las que un día te podés encontrar tomando un café como le sucedió con Celine Dion, Carlos Santana y el cantante de los Bee Gees, Barry Gibb.

"Cuando conocí al cantante de los Bee Gees recuerdo que calentaba su clásico falsete porque el tipo no hablaba así. Cambiaba la voz para llegar a eso. Es decir, que se pasó la vida haciendo eso para cantar así", cerró.