Alimentos por las nubes. Las grandes cerealeras cosechan las ganancias

Hay problemas hirviendo en Estados Unidos. El apetito de la economía que se reabre por productos chinos y por los containers que los transportan, ha dejado a los importadores de café, del que el estadounidense promedio bebe dos tazas al día, con dificultades para traer los granos de Brasil. Están usando lo que puedan conseguir, asegura Janine Mansour del puerto de Nueva Orleans, la ciudad por la que ingresa la mayor parte de los granos de café de Estados Unidos. Eso incluye cajas mucho más grandes, que alcanzan su mayor peso permitido antes de llenarse. Importar contenedores medio vacíos agrega más costos, dice Mansour, y estos gastos al final siempre serán absorbidos por los consumidores.

No solo el precio del café es lo que está subiendo en Estados Unidos. Trabas en el transporte y malas cosechas en regiones productoras han conspirado junto con la demanda en alza para impulsar la inflación de los alimentos en toda la línea de producción. La organización para los alimentos y la agricultura de la ONU (la FAO) prevé que el valor de las importaciones globales de alimentos llegarán a cerca de US$1,9 billones este año, comparado con US$1,6 billones en 2019. En mayo su índice de las principales commodities alcanzó su valor más alto desde 2011, luego de subir 12 meses seguidos. Otro índice testigo, producido por S&P Global, tuvo un incremento del 40% desde junio de 2020. El 22 de julio el CEO de Unilever dijo que el aumento de los precios de las materias primas provocó que los costos de su firma crezcan al ritmo más acelerado en una década.

Algunos economistas alertan que los saltos en los precios podrían impulsar una inflación más generalizada, que ya está en alza en muchos países. Eso sería malo para los consumidores. Pero su pérdida es ganancia para las firmas gigantes que producen, almacenan y transportan alimentos. Estas empresas, que poseen las redes de silos, ferrocarriles y naves, así como los datos y las relaciones necesarias para redefinir las rutas de aprovisionamiento, se benefician con la volatilidad. Los cuatro mayores traders de granos –ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, conocidos colectivamente como los ABCD- han estado expandiendo su fuerza laboral total de 240.000 y volcando miles de millones de dólares en nuevos negocios que dependen menos de los ciclos de abundancia y escasez. Sus perspectivas anticipan el futuro de los mercados de alimentos globales en las próximas décadas.

Las compañías conocidas como ABCD han estado relacionando compradores y vendedores de alimentos por más de un siglo. La más joven de las cuatro, ADM, fue fundada en 1902. La más antigua, Bunge data de 84 años antes. En las décadas previas se beneficiaron con el aumento de la población, la creciente prosperidad y la aceleración de la globalización. Pero a partir de 2010, un exceso prolongado de cultivos hizo que los precios se mantuvieran bajos y estables, reduciendo los márgenes. Los celulares inteligentes y otras tecnologías pusieron datos en tiempo real sobre las condiciones locales y los precios globales al alcance de los productores, reduciendo el poder de mercado del intermediario. Los productores compraron capacidad de almacenado para poder esperar a los cambios de precios, lo que redujo las oportunidades de arbitraje. Surgieron competidores, incluyendo Viterra, la rama agropecuaria de Glencore, un gran comercializador de commodities mineros, y Cofco International (CIL), la división de comercio internacional del gigante chino de los alimentos, propiedad del Estado. Entre 2013 y 2016 las ventas combinadas de las ABCD se hundieron de US$351.000 millones a US$250.000 millones.

Los ingresos quedaron en ese nivel desde entonces. Pero el año pasado fue de todos modos muy positivo para las ABCD cuyas ganancias netas combinadas aumentaron al doble, llegando a US$4500 millones. Los analistas prevén que ADM y Bunge, que cotizan en bolsa y esta semana informarán los resultados del segundo trimestre, tendrán aún mejores cifras en 2021. Los cuatro se benefician de patrones abruptamente cambiantes de la demanda de cultivos y de su provisión.

En el caso de la demanda, la pandemia ha alterado la dieta de los consumidores. Cuando empezó a diseminarse el Covid-19 a comienzos de 2020, las cuarentenas y la reducción de los ingresos significó que la gente dejara de comer afuera y comenzó a cocinar en casa. La carne, el pescado y los lácteos (para todos esos café con leche) dieron paso a más verduras y comida envasada más barata. Al reabrirse los restaurantes y los cafés y subir los salarios gracias a la recuperación económica, está sucediendo la inversa. “Hace un año estábamos tratando de deshacernos de la leche”, dice Alain Goubau, un granjero de Ontario, Canadá. “Ahora estamos agregando todas las vacas que podemos”. China ha estado reconstruyendo sus grandes rodeos de cerdos, que se redujeron a la mitad en 2018 por una epidemia de gripe porcina.

Esto tuvo un efecto multiplicador en la demanda de cultivos, dado que se necesita más grano para producir una caloría animal que si la planta fuera consumida directamente, dice Sebastián Popik de Aqua Capital, una firma dedicada a la compra de empresas de agronegocios. Alfonso Romero de CIL prevé que China comprará este año un récord de 30 millones de toneladas de maíz, uno de los cultivos más comercializados en el mundo, en gran medida para alimentar sus nuevos cerdos. Es un gran aumento respecto de los 11 millones de toneladas de 2020, que ya era de por sí un récord.

La suba en los precios de las commodities como la soja tuvo un impacto favorable en los balances de las grandes cerealeras conocidas como ABCD: ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus

Otra causa del aumento de la demanda proviene de los altos precios del petróleo, lo que hace que los cultivos para energía se vean como una alternativa atractiva. Cuantos más cultivos se convierten en combustible menos queda para el sistema de alimentos. El volumen de aceite de soja estadounidense usado para producir energía podría crecer 39% entre 2020 y 2022, según el departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA). La producción de etanol de Brasil a partir del maíz aumentó más de la mitad el año pasado y se pronostica un incremento de otro 25% en 2021.

Problemas de oferta

En momentos de gran auge de la demanda de cultivos, una confluencia de factores ha conspirado para reducir la oferta global. Sequías en América del Norte y América del Sur han disminuido la producción. La cosecha de trigo de invierno de Brasil ha caído un 20% y ese porcentaje estaba destinado a la exportación. Junto a la falta de contenedores que afecta a cultivos especiales como el café, la baja en los vuelos comerciales está impidiendo el transporte de fruta y verduras frescas. A esto se suma la suba de las tarifas de los embarques al por mayor en un 150% este año. En parte esto es resultado del alza de los precios del petróleo, lo que también incrementa el costo de fertilizantes basados y otros productos químicos y de poner en marcha la maquinaria en el campo.

Este cóctel de fuerzas está sosteniendo los precios mayoristas globales. Los porotos de soja y el maíz respectivamente tienen precios un 56% y 68% más elevados que hace un año. Esto se ha filtrado a los precios al consumidor: el costo de una hamburguesa con queso hecha en casa ha subido 11 centavos de dólar respecto de 2019, dice USDA. La incertidumbre y la reducción de los stocks están creando volatilidad. IFPRI, un centro de estudios de Washington DC tiene al maíz en alerta elevada de “excesiva variabilidad de precios” por casi cuarto mes. Los precios del trigo y el café también están muy volátiles.

Los grandes operadores están disfrutando. Los precios más elevados dan a las ABCD más margen. Los volúmenes más grandes, al vender los productores para aprovechar la suba de los precios, les permiten recuperar costos fijos más rápidamente. Y una mayor volatilidad hace posible explotar discrepancias de precios en el tiempo y el espacio. Pese a una reciente baja los precios de las acciones de ADM y Bunge han subido un tercio desde 2019. Se han aquietado los rumores de una compra de Bunge por rivales, que se hicieron escuchar en 2018 cuando se embarcó en una dolorosa reestructuración. Dreyfus, la más complicada de las cuatro, se ha estabilizado por las condiciones del mercado (y una inyección de dinero del fondo de riqueza soberana de Abu Dhabi que compró una participación del 45% en el negocio de propiedad familiar). Cargill no ha informado sus ganancias del último año pero iba en camino de obtener ingresos récord luego de los primeros tres trimestres de 2020.

En el corto plazo las condiciones para las operadores se ven favorables. Es probable que la demanda se mantenga fuerte. Estudios de Josef Schmidhuber y Bing Qiao de la FAO sugieren que los volúmenes de importaciones globales agropecuarias crecerán 4 o 5% en los próximos dos trimestres, comparando año contra año. Si bien los precios han bajado un poco en los últimos dos meses, gracias a pronósticos de cultivos mejores de lo esperado en regiones grandes y que casi se ha completado el gasto de China en cerdos, se mantienen mucho más elevados que antes de la pandemia.

Probablemente se mantendrán así al menos hasta el año que viene, calcula Carlos Mera del banco holandés Rabobank. Popik dice que los negocios de alimentos en la cartera de Aqua Capital, que exporta a 45 países, ahora deben financiar dos meses de stocks en vez de un mes como el habitual. Esto implica que llevará tiempo solucionar problemas de la cadena de provisión. Y los meteorólogos dicen que hay alta probabilidad de otra La Niña -un evento climático que causó sequías a fines de 2020 y comienzos de 2021- antes de fin de año.

Rotación de cultivos

Para responder a sus desafíos estructurales de más largo plazo, los ABCD se están diversificando. Toda la inversión de capital reciente de ADM ha ido a negocios menos cíclicos y más lucrativos, como saborizantes, colorantes y otros ingredientes para comidas chatarra, bebidas gaseosas o suplementos vitamínicos. Bunge ha vendido docenas de molinos, elevadores y otros activos para invertir en fábricas de proteínas vegetales y aceites comestibles. Cargill ahora deriva la mayor parte de sus ganancias de alimentos para animales y proteína animal. Entre sus instalaciones para la producción de alimentos se incluyen una granja de peces en Noruega, una planta de pollos en Filipinas y fábricas de concentrado de proteína en Estados Unidos e Israel. Se ha convertido en uno de los mayores procesadores de carnes de Estados Unidos, además de ser un gran inversor en fondos de capital de riesgo centrados en ciencias de alimentos y vida. Dreyfus ha invertido en Leong Hup International, uno de los mayores productores integrados de pollos, huevos y alimentos para ganado del Sudeste Asiático.

Al convertirse estos operadores en productores cada vez mayores de alimentos y consumidores de cultivos por derecho propio, pueden llegar a valorar un poco más la estabilidad. Pero probablemente no demasiado. No van a dejar de actuar como intermediarios. Al volverse más grandes y ricas las poblaciones de Asia y África, se requerirá de otras empresas para proveerles cultivos de países con excedentes, dice Jos Boeren, ex ejecutivo de Bunge ahora en Stafford Capital, una firma de inversiones. Las políticas de los grandes productores como China, India y Rusia se ven cada vez más impredecibles y sus stocks menos transparentes. El cambio climático asegura que haya desequilibrios entre la oferta y la demanda de alimentos. Con seis siglos de experiencia acumulada entre ellos, las ABCD estarán navegando los ciclos de las commodities por un tiempo largo.