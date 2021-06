Apuesta a los hubs. La estrategia para llegar más rápido al mundo

MENDOZA.- Que las empresas de este rincón del mundo lleguen a destinos de peso, abriendo nuevos caminos y oportunidades para todas, grandes y chicas. Bajo ese espíritu comercial sin fronteras y de acercar la oferta a la demanda, Mendoza busca meterse con fuerza en diversas naciones de todo el planeta, en principio, con su producto estrella: el vino, bebida nacional. Para eso, puso en marcha una nueva estrategia vanguardista en la Argentina, que empieza a dar mejores resultados y que busca potenciar el negocio: la instalación de “hubs” en tres países clave, Estados Unidos, Brasil y China. Se trata de plataformas logísticas que permiten optimizar la distribución de los productos y llegar más rápido al consumidor internacional, de la mano de prestadores regionales, los cuales se encargan hasta del envío de muestras.

Desde el gobierno local, a través de ProMendoza, la entidad público-privada que acompaña a los empresarios locales a posicionar sus productos y servicios en el mundo, ponen en valor esta mecánica de comercialización, ya que permite tener el producto cerca de los mercados para su promoción y facilitar la compra a importadores, distribuidores y otros canales de venta que se van abriendo con el uso de la tecnología.

“Tener disponibilidad de stock de productos en el mercado foco, asegura generar ventas con mayor frecuencia. Sumado, en este caso, que la utilización de estructuras comerciales ha acelerado los tiempos de venta. Estas herramientas logísticas permiten acceder a los mercados del mundo, sobre la base del principio de acercar la oferta a la demanda; y esto es porque Argentina se encuentra lejos del mundo”, explicó a la nacion el gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro. “Ahora estamos más cerca de los grandes centros de consumo y con disponibilidad inmediata, además con la posibilidad de compra fraccionada”, se entusiasma el experto en negocios.

Hoy Mendoza tiene hubs logísticos en Shanghai y Guangdong (China), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Itajaí (Brasil), Amberes (Holanda) y Estados Unidos (Nueva Jersey y Nueva York). Según explicaron desde el Ministerio de Economía de Mendoza, tanto Brasil como Estados Unidos tienen un sistema de promoción, distribución y ventas, lo cual hace que el hub sea la “opción perfecta” de ventas en el exterior. De hecho, en los próximos meses, China se sumará con más fuerza a la estrategia.

Asimismo, en febrero de este año, se efectuaron rondas de negocios para inaugurar el hub en Panamá, y en abril comenzaron las mesas comerciales entre las bodegas y compradores brasileños para la venta del vino y aceite que se ha enviado al hub de Itajaí, en el Estado de Santa Catarina. En este sentido, se contactaron 36 importadores de Brasil y 13 bodegas de Mendoza, en 480 reuniones de negocios con degustación.

Puerta de entrada

Como la nación vecina no autoriza el envío de muestras desde el extranjero, hay complicaciones para concretar los negocios a distancia. Por eso, en Brasil, los hubs representan una gran oportunidad, ya que las presentaciones de las empresas pueden enviarse desde estas plataformas al interior del país más grande de la región. En este caso, se trabaja con la firma Satori Ltda, aliada estratégica para que las firmas de Mendoza no sólo cuenten con un espacio para almacenar sus productos en Brasil, sino una estrategia de comercialización y crecimiento en ese mercado.

De esta forma, los productos mendocinos tienen más chances de venderse, ya que en el sur se encuentra la gran población consumidora, aunque el juego también se va abriendo hacia el norte.

“Los productos de Mendoza pueden tener grandes oportunidades de comercialización en Brasil, desde el Hub de Itajaí, y la logística con Mendoza es mucho más conveniente por estar a una distancia que se traduce en 31 horas de camión aproximadamente. También es muy utilizado el envío en contenedores vía puerto de Buenos Aires”, aseguró André Roldo, CEO de Satori.

Los hubs representan una gran oportunidad para el vino argentino, ya que las presentaciones de las empresas pueden enviarse desde estas plataformas a todo el mercado

“El abordaje en regiones y la alianza con Satori Trading nos permitieron tener mayor presencia en Brasil y permitir el agrupamiento en hubs logísticos de las pymes mendocinas, que de otro modo no contarían con las condiciones necesarias para exportar sus productos. Estamos en medio de las rondas virtuales del sector vitivinícola, que incluyen degustaciones simultáneas. Queremos lograr la consolidación de este mercado y expandir nuestros horizontes de exportación”, comentó Enrique Vaquié, ministro de Economía de Mendoza.

En este sentido, avanzan las estrategias de regionalización comercial con Brasil, con nuevas rondas virtuales para incrementar los negocios. De hecho, viene participando del proceso el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. “Mendoza está ejecutando una importante misión comercial con Brasil, que la pone a la vanguardia, porque afianza la relación bilateral con el país vecino. Es muy importante que avancen este tipo de convenios para ampliar la diversidad comercial, no solo en materia vitivinícola, que es distintivo de la provincia, sino también en el resto de los productos y servicios mendocinos”, sostuvo el diplomático argentino, ex gobernador de Buenos Aires. “Brasil sigue siendo el socio comercial número uno de Argentina y, en este sentido, es importante destacar que resolvimos las 49 controversias que teníamos con el Estado brasilero y hoy no existen barreras sanitarias y fitosanitarias con el país vecino”, completó Scioli.

Mercado difícil

En el caso puntual de Estados Unidos se trata de un mercado muy difícil para exportar, ya que posee tres capas de venta; esto es: las bodegas no pueden llegar directamente al consumidor final, sino que deben respetar la cadena de importadores, distribuidores y retailers. Y en este contexto, entran en juego los operadores locales como Lovemark, cuyos almacenes se encuentran en Nueva Jersey, y la oficina de ventas en Manhattan, Nueva York, que ya ha logrado expender gran parte del stock de los vinos mendocinos que recibió desde fines del año pasado. De hecho, el proceso comenzó hace un año y no se detuvo durante la pandemia de coronavirus.

Tener disponibilidad de stock de productos en el mercado foco le asegura a las bodegas argentinas generar ventas con mayor frecuencia

“Cinco de las seis bodegas han concretado ventas por un total aproximado de 15.000 mil dólares y además, la empresa estadounidense ya ha solicitado que se consolide un nuevo contenedor, para reponer el stock vendido”, indicaron desde el Ministerio de Economía, destacando el logro de las bodegas Viamonte, Wines of Sins, Filus, Mi Estancia y Lamuchi.

“Tener disponibilidad de stock de productos en el mercado foco asegura generar ventas con mayor frecuencia. Sumado, en este caso, que la utilización de estructuras comerciales como Lovemark, que ya posee una red de comercialización en Estados Unidos, aceleró los tiempos de venta”, aseguró el titular de ProMendoza.

En tanto, Gabriel Moreno Díaz, cofundador de Lovemark, explicó que “la venta rápida se debió a que tenemos una red de distribución funcionando desde hace tiempo, con clientes fieles. Hemos ampliado nuestro portfolio y hemos encontrado esa diversidad de productos en Mendoza. Ahora viene lo más fuerte, porque hemos trabajado los catálogos con distribuidores en otros Estados, que multiplicarán las ventas”.

En este sentido se busca generar una mayor comercialización, desarrollando impacto local en cada estado a través de distribuidores regionales que hagan pedidos regulares. “Estados Unidos es muy grande, y cada Estado es un pequeño país, con su propia regulación en ventas y sus particularidades de consumo, por eso tener representantes expertos aumenta los negocios”, resaltó Moreno Díaz.