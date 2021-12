Avisale a tu ego: no se trata de vos

Las redes sociales son un muy buen canal para generar contactos o relaciones laborales. Cómo las usamos para generar esos primeros, puede hacer toda la diferencia entre ir directo a la bandeja de mensajes que nunca se contestarán o lograr una respuesta. En el marco de la experiencia Innovation Experience Israel 360 que estoy cursando, pude escuchar a Liat Nataniel, Gerente de Relaciones de Linkedin. Su trabajo consiste en asesorar a ejecutivos para que logren las mejores relaciones posibles con clientes o con posibles clientes. A veces, desaprovechamos buenas posibilidades de contactos por apresurados, egocéntricos o poder desconocer la mejor “etiqueta de acercamiento virtual” posible. Así que aquí comparto los mejores tips que aprendí con ella.

Es fundamental aprender todo lo posible de quién vamos a contactar antes de hacerlo. Esto parece una obviedad, pero la experiencia me lo ha demostrado infinidad de veces, casi nadie se toma la molestia de estudiar a quien quiere “conquistar”. El mundo virtual expone los intereses, preocupaciones, conversaciones y hasta personalidad de los demás. Aprovechalo y usalo para personalizar lo más posible el contacto. Salteate la introducción larga de quién sos. No se trata de vos, se trata ellos. Nataniel compartió la frase del escritor, experto en relaciones Dale Carniege: “Hablale a alguien sobre ellos mismos y te escucharan por horas”. Nuestro mensaje debe transmitir eso: “Vos sos el experto y quiero aprender de vos” que es opuesto a uno de los errores que más se repiten en Linkedin en el que la mayoría usa un primer acercamiento para hablar de sí misma, vender o venderse, enumerar logros propios. No es por ahí. Se trata, por el contrario, de entender las necesidades e intereses de tu conquista, porque sí, se trata de un juego de seducción. No me mal interpreten. Hablo de una seducción en la que tu curiosidad genuina en el otro puede despertar su interés por escucharte. Cuanto más focalicemos mejor, un ejemplo: “Leí tu paper sobre xxx donde argumentas sobre xxx”, “Escuché con atención tu participación en el evento xx y me quedé pensando”, “tu visión sobre xxx me llevó a reflexionar”, “Lo que dijiste en el podcast junto a xxx”. La mayoría no se toma ese tiempo, y al hacerlo ya te separás “del montón”.

Las líneas de cierre también son de vital importancia y tienen que ser en forma de compromiso y pregunta. Si dejamos las opciones demasiado abiertas, es improbable que desde el otro lado activen. Proponer un día y horario, hacer una consulta puntual u ofrecer valor concreto por el intercambio pueden funcionar. Y claro, escapale a la “zona peligrosa”: en ese primer acercamiento política, religión, posición tomada sobre temas controversiales y hablar sobre fracasos, quedan afuera. Avisale a tu ego: no se trata de vos.