Beatriz Sarlo: "Es difícil decir que Alberto Fernández es un gran político"

"Cristina está escribiendo una enciclopedia de su 'desinculpamiento' y vamos a tener muchos de esos textos", explicó la escritora y ensayista Beatriz Sarlo. Ella participó del programa Comunidad de Negocios, que se emite por LN + y habló de la actualidad política del país. "Ella tiene que presentarse, no como inocente porque es reconocer que la sombra de la culpabilidad pudo haber estado cerca, sino que por encima de las acusaciones", agregó.

En tanto, comentó que la forma de comunicarse que tiene Cristina Kirchner vía carta se acerca a la idea de que la vicepresidenta esconde detrás de esos fragmentos la capacidad de dar una entrevista. "Ha tenido siempre muchos problemas con el diálogo periodístico. Por otra parte, las cartas tienen difusiones fragmentarias. Se difunden diferentes fragmentos por tanto se permiten la interpretación de diferentes públicos, incluso sin leerlas", explicó.

Con respecto a los personalismos, afirmó que "no hay albertismo" sino que "hay un partido justicialista que aceptaría otro liderazgo carismático porque en eso ha nacido, ha crecido y se ha educado".

Por otro lado, aseguró que el debate de la sanción de la ley del aborto fue "extremadamente ordenado" en comparación a lo sucedido hace dos años. "Hubo algunas intervenciones, tanto del lado pro vida como el contrario, realmente muy buenas. Todas atenidas al tiempo y sin ninguna sombra de ese desorden que yo recuerdo", dijo.

-Con respecto a la media sanción del proyecto del aborto, ¿Qué conclusiones tiene de lo que viene?

-Si uno compara con lo sucedido hace dos años, que fue en el medio de un caos, el debate de la sanción de esta ley fue extremadamente ordenado. Hubo algunas intervenciones, tanto del lado pro vida como el contrario, realmente muy buenas. Todas atenidas al tiempo y sin ninguna sombra de ese desorden que yo recuerdo. Que recuerdo fuera de la cámara, sobre la plaza de Congreso. Al margen de la posición que uno tenga y de lo que uno pueda ver si va a suceder lo mismo o no, hubo una especie de brisa civilizatoria sobre la discusión y eso es importante.

-¿Eso pasó porque estamos más maduros como sociedad para debatirlo?

-Me gustaría poder darte una respuesta. En principio, las direcciones de los movimientos que estaban ahí presentes tuvieron en la cabeza lo que había sucedido hace dos años, que no fue un buen final. Yo estaba dentro de un despacho hace dos años, no voy a decir de quién.

-¿Por qué no?

-Porque ni siquiera sé cómo voto. Entonces no quiero comprometer a alguien que no sé cómo votó. Pero la atención y el nerviosismo que arreglaba en esos edificios era perceptible y no en la calle.

-¿Cree que la ley ahora tiene más oportunidades de salir?

-No lo sé, hace dos años fueron decisivos dos votos de La Pampa, que tienen explicaciones ideológicas y culturales.

-Todos los estudios de opinión pública marcan que la sociedad estaría más a favor de los celestes que de lo verde, pero en el sector del periodismo y las redes es casi ocho de cada diez verdes por lo que uno percibe. ¿Hay cierta distancia entre lo que estamos viendo? ¿Tiene que ver con el sesgo de confirmación que tanto se habla hoy en comunicación?

-Yo no sé si tiene que ver con el sesgo de confirmación, lo que podría decir es que es muy probable que los argumentos de los celestes hayan sido más eficaces y mejor elaborados que los que fueron hace dos años, que eran argumentos muy brutales y primitivos. La otra cuestión forma parte de un conjunto que uno podría decir las ideologías contemporáneas. Que son espontáneamente pro vida, salvemos la plantita, salvemos la mosquita y salvemos la arañita. Si seguis en la línea pro vida, convertís en persona y prácticamente en ciudadano a un feto de menos de tres meses. Se ha ampliado la idea de pro vida, que es una idea muy buena en cuanto la conservación de la naturaleza y de los derechos, pero se debería llevar a otros escenarios. ¿Cómo salvamos las vidas de los chicos de 15 años? Que la mitad de ellos no están en la escuela. ¿Y cómo salvamos la vida del 40% de chicos que están sufriendo hambre? Quizás debería llevarme a otro escenario, pero esa es mi opinión y es sobre esos escenarios que me interesa.

-Con respecto al asesinato del ciudadano armenio esta semana, ¿qué posición tiene respecto a la edad de imputabilidad?

-Yo se los dejaría a los expertos y se lo dejaría también a aquellos que, como expertos, pueden pensar en qué tipo de instituciones, y si las tenemos, pueden ponerse a esos chicos de 15 años que está claro que nos los podes volver a la casa de los padres que sea posiblemente el mismo barrio carenciado desde donde han salido y encontrando las mismas carencias en las cuales han vivido toda su vida. Está claro que no están las instituciones, es fácil decir "N los ponemos presos" y se los devolvemos a los padres. Ya se ha probado cuando esos chicos vivieron en esas sociedades, que están por otra parte completamente fracturadas. No hay nada que las unifique. Hace 30 años, los dirigentes villeros, que reclamaban una urbanización de esas villas unificaban esas sociedad, lo he vivido y lo he visto como periodista y simpatizante, unificaban eso. Hoy la sociedad está muy fracturada por líneas que no se comunican y esta es mi idea también de la Argentina. Es un país que está fracturado y muy difícil de rehacer.

-Conjuntos muy vacíos donde no hay intersecciones.

-Encontrarlas sería la obra de un gran político.

-¿No tenemos un gran político hoy al frente del país?

-Yo creo que no, pero no es una acusación contra Fernández. De ninguna manera. Es difícil decir "un "gran político", como lo es decir "un gran escritor".

-¿Se habla de un gran político o deberíamos hablar de un gran equipo político?

-Un dirigente político es el que es capaz de armar un gran equipo, mientras que un gran equipo no sé si es capaz de conseguir un gran dirigente político.

-¿Qué son los personalismos en la política?

-Los personalismos organizan justamente aquello que está descuartizado o muy quebrado. No hay personalismos fuertes, sino grandes figuras políticas en los países que son relativamente organizados en su economía, su cultura y en su sociedad. Uno no podría decir que Angela Merkel es personalista, es la mayor dirigente europea y posiblemente la mayor dirigente occidental, ni que tiene rasgos carismáticos. También se podría decir que, afortunadamente, después de su experiencia terrible de personalismo carismático que hizo Alemania en el siglo 20 con el nazismo. Alemania no busca los personalismos, porque el nazismo, que estuvo encarnado en un liderazgo carismático, fue un desastre ideológico. No solo para ese país sino que pudo ser un desastre para todo occidente. Por eso Alemania busca esos dirigentes, que en el caso de Merkel, son hasta unitarios en su presencia física. Parece una alemana que vino de Alemania oriental, cuando las Alemanias ya están unidas.

-¿El albertismo carece de ese halo que plantea?

-No hay albertismo, hay un Partido Justicialista que aceptaría otro liderazgo carismático porque en eso ha nacido, ha crecido, se ha educado y no quiero seguir la progresión verbal. No hay un albertismo, pero lo que sí puede lograr Alberto es que si los dirigentes del federalismo provincial se alinean fuertemente con él. Lo que está por verse, ciertas provincias sí, otras no.

-¿Fue causalidad o casualidad lo del feudalismo?

-Era una palabra perchero.

-¿Qué lectura hace sobre la forma de comunicarse que tiene Cristina Kirchner vía carta? ¿Cree que es algo positivo, que le juega a favor, o esconde la capacidad de dar una entrevista?

-Con la última hipótesis estaría de acuerdo. No puedo imaginarme bien quién podría ser él, la o los entrevistadores de Cristina. Ha tenido siempre muchos problemas con el diálogo periodístico. Por otra parte, las cartas tienen difusiones fragmentarias. Se difunden diferentes fragmentos por tanto se permiten la interpretación de diferentes públicos, incluso sin leerlas. "Cristina se tiró contra la Corte Suprema", puede decir alguien que dice que la Corte Suprema es un desastre, o "Esta Corte Suprema es verdaderamente la que después de tanto partidismo merecemos". La Corte Suprema es todo el Gobierno de la república, de todas las repúblicas democráticas, es complicado de entender. La justicia es más complicada y la Corte Suprema más complicada todavía.

La opinión pública sobre la Corte Suprema siempre es una opinión muy fragmentaria, hecha con percepciones culturales de la institución, excepto en momentos donde la justicia actúa en la escena pública de manera espectacular como pudo haber sido el juicio de las Juntas Militares. No recuerdo otro momento en el que fuera tan espectacular y esa cámara del crimen que condenó a la Junta. Ahí la Justicia y la política estaban muy presentes, no estaban trenzadas, pero estaban muy presentes en su coexistencia dentro de ese espacio judicial. La Justicia es muy difícil de entender para quienes no tenemos el mayor entrenamiento.

-La carta de Cristina habla de la Justicia como un poder superior que uno lo podría denominar como un poder autónomo y como que hay una intencionalidad de tenerlo con dependencia a la política, ¿leíste esa interpretación?

-No, pero la carta de Cristina habla de eso y uno podría decir que uno es un objeto de discusión. Cuanta autonomía tiene uno de los tres poderes, podría ser un interesante objeto de discusión. Yo no tengo respuesta para esa discusión.

-Es una respuesta bien técnica.

-Pero también política. Es decir, cuánta autonomía uno de esos poderes puede reclamar o puede ejercer. ¿En qué circunstancias políticas se tiende a aquellos que estamos más cerca de la política, se tiende a pedir más autonomía de los otros dos poderes? Son problemas interesantes, pero la cuestión es que Cristina está escribiendo una enciclopedia de su desinculpamiento y vamos a tener muchos de esos textos. Cuando digo desinculpmaiento lo que quiero decir es que ella tiene que presentarse, no como inocente porque es reconocer que la sombra de la culpabilidad pudo haber estado cerca, ella tiene que presentarse por encima de las acusaciones. Por encima de cualquier capacidad que cualquiera de esas acusaciones pueda tener como prueba

