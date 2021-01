Bordes sociales que renuevan la esperanza

Martina Rua: "Aprendimos que por más buenas intenciones, planes y objetivos que nos fijemos, tendremos que estar dispuestos a revisarlos, ajustarlos y adaptarnos a lo que el contexto vaya exigiendo" Crédito: Ana Monti

Dejamos atrás 2020. Creo que hablo por muchos de nosotros si suspiro largo y digo: por fin. Y no, no es que panorama sea completamente distinto que hace dos días, pero el brindis de fin de ciclo tuvo un significado como nunca antes compartido, un punto y aparte que nos une a largo de todo el mundo en este momento de la historia que nos toca atravesar. Ese final, como siempre, dio paso a un nuevo tiempo y con él muchos nos animamos a sentir esperanza y posibilidad.

"Afortunadamente existen estas puntuaciones simbólicas, entre las cuales 'fin de año' y 'año nuevo' resultan esenciales para el ser humano. Implica la posibilidad de relanzar expectativas, proyectos y también de dar un cierre a situaciones difíciles o que deseamos que se modifiquen. Son una oportunidad de poner 'en acto' y con la fuerza de lo nuevo deseos, asignaturas pendientes, para mejorar", explica Gabriela Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

Este año nuestra lista de deseos es un poco más escéptica. Aprendimos que por más buenas intenciones, planes y objetivos que nos fijemos, tendremos que estar dispuestos a revisarlos, ajustarlos y adaptarnos a lo que el contexto vaya exigiendo.

Aunque parezca imposible desear y ponernos metas desde un tiempo incierto, vale la pena tener claridad de a donde nos queremos mover, ese deseo y esos planes son los que nos ayudarán a avanzar sea cual sea el contexto en el que nos toque hacerlo. Veamos tres pasos clave para armar objetivos para este nuevo tiempo. Primero: soñar en grande, actuar chiquito. Los planes ambiciosos son un gran incentivo que tienen que ser alimentados de cientos de pequeñas acciones que nos acerquen a ellos.

Por ejemplo, si nos vemos a fines de 2021 como emprendedores vendiendo cientos de productos, pero todavía es solo un sueño en nuestra cabeza, anotar las primeras acciones para ir hacia eso nos dará información necesaria para avanzar: investigar emprendimientos parecidos en la zona, preparar las redes sociales para comunicarnos, desarrollar pruebas piloto y ofrecerlo a distintos públicos y testear la aceptación, son buenas ideas para el primer mes de trabajo.

Todos los grandes proyectos comienzan con un pequeño movimiento que parece demasiado pequeño, pero que sumado a otros son la base que nos impulsará a lo que viene.

Otro consejo que se desprende del reporte especial de salud de Harvard Simple Changes, Big Rewards: A practical, easy guide for healthy, happy living es que miremos y aprendamos del pasado. Cada vez que intentemos algo y que no salga como lo habíamos planeado, simplemente tomarlo como parte del camino hacia eso que queremos conseguir. ¿Quién dijo que las cosas se consiguen solo cuando algo sale bien y como la planeamos y que no hay avance y posibilidad en el error y en el intento? Podemos entonces volver a medir y reducir la escala a un desafío menos ambicioso o intentar modos alternativos.

Si dedicar 30 minutos consecutivos a hacer ejercicio a diario se tornó inalcanzable las últimas dos semanas, podemos desglosarlo en tres bloques de 10 minutos esparcidos durante el día para empezar. Por ejemplo, una combinación de 10 minutos de caminata rápida, 10 minutos de subir escaleras y 10 minutos de saltar en el lugar o saltar a la soga.

"Las personas necesitamos 'sujetarnos' de estas marcas que apuntalan ese 'barajar y dar de nuevo' para promover cambios deseados y permitirnos dejar atrás lo que necesita un tiempo de concluir.

Y hacerlo bien. Esa es la clave. Que no sean actos compulsivos, sino constructivos. Hoy más que nunca, ante los acontecimientos excepcionales que hemos vivido, este borde que marcaría la posibilidad de algo nuevo, algo mejor, se va potenciado como posibilidad de cambio", agrega Goldstein.

Como decía la psicoanalista Piera Aulagnier, los seres humanos estamos "condenados a investir" y eso significa la posibilidad de seguir trabajando en el movimiento del deseo, deseo posible y también a veces "mágico", y sostener la pulsión de vida, para el cambio. "Se inicia una nueva etapa, en un mundo que está en transformación. Y cada inicio, como el de un nuevo año, implica un momento simbólico importante. La esperanza implica poder creer y crear otras condiciones para relanzar el deseo", cierra la presidenta de APA. Mientras cierro la columna veo en mis pantallas que a cinco cuadras de mi casa, en el Hospital Posadas, los profesionales de la salud empiezan a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid 19. Bienvenido 2021. Devolvenos los abrazos.

