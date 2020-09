View this post on Instagram

¡HABEMUS LOGO! Les queremos presentar nuestra nueva imagen, la que nos acompañará durante esta larga y dulce vida de Miel Gibson. Por ahí dicen "la fuerza de un guerrero depende del tamaño de su corazón" por eso queremos saludar a nuestro valiente guerrero @winbrand.cl que nos regaló esta linda etiqueta e imagen. Agradecemos de corazón valiente a él y a todas las personas que nos ofrecieron ayuda en este proceso, sin ustedes nada hubiera sido posible. Solo nos queda decir que estamos llenitos de amor y más convencidos que nunca de que Miel Gibson ES SOLO PARA[R]VALIENTES.[R][R][R]