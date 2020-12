El 62,1% de los argentinos desea mudarse en 2021 Crédito: Diego Spivacow/AFV

Dos encuestas recientes ponen de relieve el terremoto que supuso el Covid-19 en la vida de muchos que buscan un cambio. Según los últimos relevamientos de los sitios Bumeran y Zonaprop, el 54,7% de los argentinos desea conseguir un nuevo empleo para 2021 y un 62,1% busca mudarseen el mismo año, números similares a los de otros países de la región.

En el caso de los que buscan un nuevo hogar, los argentinos lideran seguidos de los ecuatorianos que desean mudarse en un 61,5%, los brasileños (58,5%), los peruanos (54,4%), los panameños (52,7%) y los mexicanos (51,2%).

Por el contrario, un 17,1% de los encuestados de la región aseguró no sentirse con ganas de emprender una mudanza y un 16% afirmó no poder hacerlo debido a dificultades económicas.

¿Cuán difícil es transitar un proceso de mudanza en este contexto? El 37% de los encuestados en Latinoamérica considera que cuesta mucho más conseguir una propiedad durante la pandemia. Sin embargo, el 29% declara no sentir que sea dificultoso mudarse en esta etapa. Por último, el 20% de los consultados sostiene que la exposición al Covid-19 lo retiene para mudarse y un 15% restante considera que, al no poder contar con la ayuda suficiente, le resulta complicado trasladarse. Según los datos, sólo el 8,13% de los encuestados respondió que pudo efectuar una mudanza durante el transcurso de la pandemia.

Los precios de los alquileres aumentaron en Argentina y en Brasil, país en el que también crecieron los precios de venta. Este contexto complicó emprender la búsqueda de un nuevo inmueble para vivir para muchas familias. De hecho un 89,9% de los argentinos y un 77,6% de los brasileños respondieron que el incremento en los valores de las propiedades fue un limitante para mudarse.

En cuanto a la búsqueda de un nuevo empleo el año próximo para salir del desempleo, los argentinos se ubican en el cuarto lugar en intención detrás de los ecuatorianos (70%), los panameños (69,4%), los chilenos (64,6%) y antes de los peruanos (50,4%).

El 15% de los usuarios de la región asegura que se encuentra muy optimista para 2021, un 12% espera cambiar de trabajo el año que viene y un 4% anhela ser ascendido en su puesto laboral. Por el contrario, sólo el 1% de los encuestados no cree poder conseguir un nuevo trabajo el próximo año, otro 1% afirma no tener ningún tipo de expectativa laboral para 2021 y un 2% considera que no podrá cambiar de trabajo.

Consultados sobre el contexto, el 73% de los usuarios interpelados en Latinoamérica ratifica que es más difícil conseguir un nuevo empleo en tiempos de pandemia. Sin embargo, el 18% declara no sentir que sea difícil y un 10% restante afirma que es más fácil adquirir un nuevo empleo bajo este contexto. En este sentido, el 98% aseveró encontrarse en búsqueda laboral en la actualidad.

. Fuente: LA NACION

Al consultar con los usuarios empleados sobre si se sienten cómodos en su lugar de trabajo, el 58% de los encuestados afirma no sentirse así, mientras que el otro 42% sí lo está. Con respecto a la remuneración, un 63% desea recibir un aumento de sueldo el próximo año, mientras que el 37% está conforme con su salario actual.

¿Cuál es el rango de aumentos solicitado por los encuestados? El 42,8% de los usuarios argentinos ratificó que solicitaría más de un 30% de incremento salarial en el próximo año. Por otro lado, un 38% garantizó que pediría entre un 15% y un 20% de aumento. De esta manera respondió el 40,1% de los ecuatorianos, el 37,5% de los panameños y el 36% de los chilenos.

