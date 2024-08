Celulares y algo más: el plan de Mirgor para convertirse en una multilatina

Escuchar

Hay vida (y negocios) más allá de Tierra del Fuego. El grupo Mirgor, que el año pasado celebró las cuatro décadas de la apertura de su primera planta en Río Grande bajo el régimen de promoción industrial, busca convertirse en una multilatina, con operaciones en los principales mercados de la región y el foco puesto en la electrónica y los celulares, pero sin dejar analizar nuevos rubros, que van desde el agro hasta la producción de acero.

El debut en el extranjero se concretó en 2021 con la inauguración de una primera oficina comercial en Uruguay, a pedido de Samsung, uno de sus socios estratégicos en la Argentina. Y tres años después, el grupo controlado por la familia Caputo, ya cuenta con presencia en 14 países de la región –incluyendo Estados Unidos, varios países de América Central y la mayoría de los mercados sudamericanos– y una facturación de la división internacional que este año alcanzará los US$250 millones.

“Los primeros pasos cruzando las fronteras fueron acompañando a Samsung, que nos invitó a abrir oficinas primero en Uruguay y después en Paraguay. La intención de la marca era darle soporte en países donde ya estaba operando con otros socios, pero no tenían el servicio 360 que le damos nosotros en la Argentina”, explica el CEO de Mirgor, José Luis Alonso, un ingeniero en petróleo que antes de sumarse a Mirgor, en 2016, trabajó en YPF y Perez Companc y en empresas internacionales como Haldor Topsoe, la compañía de ingeniería más grande de Dinamarca, y la constructora chilena Salfacorp.

Que el debut internacional de la compañía se haya dado de la mano de Samsung no es un dato menor, ya que en Mirgor no dudan en definir a la marca coreana como mucho más que un cliente con el que tienen un contrato de manufactura de celulares en el sur del país. “Hace ya once años que somos socios estratégicos de Samsung en la Argentina y ya somos prácticamente de la familia. Hoy tenemos un acuerdo de suministro de servicios 360 grados. Le hacemos desde la logística de compra de los kits hasta el servicio técnico de los celulares vendidos, pasando por la manufactura, la distribución mayorista y la operación minorista en los distintos puntos de venta de la marca. Todos los canales comerciales de la marca en la Argentina los manejamos nosotros, incluyendo la venta online. Además, por la filial de Samsung pasaron muchos ejecutivos que hoy están trabajando en otros mercados y cuando llegan a otros países de Sudamérica ven que el desarrollo del retail está 15 años atrás de la forma en que se trabaja en la Argentina, y por eso nos llaman”, explica Alonso.

En Mirgor además destacan que en la Argentina Samsung tiene una participación en celulares que ronda entre 47 y 49%, lo que implica cerca de diez puntos más que en otros países de la región, aunque con la salvedad de que en el mercado local Apple no compite en forma directa (todos los años se activan 750.000 iPhones en el mercado argentino).

José Luis Alonso: "Hoy tenemos casi 90 puntos de venta de Samsung en la Argentina, que no tienen nada que envidiarles a las tiendas de la marca de mercados como Estados Unidos. Y por eso en la compañía nos buscaron para que le diéramos apoyo en otros mercados"

“Hoy tenemos casi 90 puntos de venta de Samsung en la Argentina, que no tienen nada que envidiarles a las tiendas de la marca de mercados como Estados Unidos. Y por eso en la compañía nos buscaron para que le diéramos apoyo en otros mercados. El primero en el que comenzamos a ofrecerle nuestro soporte integral fue República Dominicana, a principios de 2023. Y hoy tenemos el país una operación muy parecida a la Argentina, solo que sin la manufactura. Nos encargamos desde la distribución mayorista hasta la operación de las canales de venta, incluyendo el online, y la facturación en ese país llega a los US$70 millones anuales”.

Los buenos resultados que lograron acompañando a Samsung primero en Uruguay y Paraguay y después en la República Dominicana llevaron a la compañía a montar una división de negocios internacionales. “Nos empezamos a presentar en licitaciones para nuevos contratos en el exterior. Así fuimos sumando operaciones de lo que se llama en términos logísticos contratos 4 PL (un servicio integral, que va desde almacenamiento y transporte hasta consultoría), en las que nos encargamos desde la planificación hasta la entrega de celulares pasando por la compra y la logística de los equipos, en una docena de países de la región para diferentes carriers”, explica Alonso.

Para avanzar en la expansión regional, Mirgor montó un primer hub logístico en Miami y desde el estado de Florida, en EE.UU., hoy atienden una decena de mercados (la lista incluye a Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras y República Dominicana), en los que se encargan de la logística de los teléfonos celulares para distintas marcas. “En cada mercado hay acuerdos diferentes. Por ejemplo, en algunos nos pidieron que soportemos toda la operación y la gestión integral, y en otros solo tenemos la distribución o el manejo de los canales de venta”, explicó Alonso.

Nuevos negocios

Mirgor cumplió 40 años en 2023. La empresa nació en 1983 como una autopartista fabricando climatizadores para autos, más precisamente para el modelo Peugeot 504. Y en poco tiempo se convirtió en un proveedor de toda la industria, primero de la mano de Sevel –la automotriz que tenían los Macri, que a su vez eran accionistas de Mirgor–, aunque después fue sumando a las otras terminales como clientes. Hoy la familia Macri ya no se cuenta entre los socios de la firma, y el control de Mirgor se reparte entre Nicolás Caputo –con 12,5% de las acciones– y otros miembros de su familia, hasta sumar casi el 50% del paquete, mientras que la Anses tiene un 20% y otro 30% cotiza en el mercado de capitales. Lo que no cambió fue la dirección de la compañía, en la calle Einstein 1111, de la ciudad de Río Grande. “Fuimos de los primeros en llegar a Tierra del Fuego y al día de hoy mantenemos la planta, aunque pasamos de los 1000 m2 originales a casi 11.000 m2. Además, hace ya tiempo que dejó de ser nuestra única fábrica. Hoy tenemos otras siete plantas industriales, aunque hay un montón de cosas que no se saben de Mirgor. Nosotros somos distribuidores exclusivos de muchas empresas internacionales, más allá de Samsung. El mejor ejemplo es Harman Kardon, cuya marca más conocida es JBL. En este caso, nosotros tenemos no solo el negocio automotriz, con la provisión de los sistemas de entretenimiento a bordo de la marca y también toda la línea de parlantes y equipos de sonido que se venden en los comercios”, explica Alonso.

José Luis Alonso: "Cuando yo llegué a la compañía en 2016 el 90% de los negocios pasaba por Tierra del Fuego y hoy representa solo el 50%”

El peso que tiene Tierra del Fuego no es un dato menor a la hora de explicar la estrategia de negocios del grupo. “Para ser 100% sincero en ninguna de nuestras decisiones, ni para bien, ni para mal, Tierra del Fuego es una variable que tomamos en cuenta a la hora de pensar nuevos negocios . El de Tierra del Fuego es un régimen promocional que tiene una vigencia hasta el 2038 y para nosotros eso es inamovible, aunque igualmente cada vez dependemos menos de la isla. Cuando yo llegué a la compañía en 2016 el 90% de los negocios pasaba por Tierra del Fuego y hoy representa solo el 50%”, asegura Alonso.

El número uno de Mirgor asegura que desde que asumió como CEO de la compañía se puso como uno de los objetivos de su gestión avanzar en un proceso de búsqueda de nuevos negocios. “Desde que ingresé a la compañía la estrategia siempre fue hacer negocios a nivel regional y lo único que manda en estas elecciones es la rentabilidad del negocio. Y la realidad somos igual o más competitivos fuera de Tierra del Fuego que en la isla”.

Alonso asegura que solo en 2023 en Mirgor se analizaron 117 proyectos de inversión en nuevos negocios. “En muchos casos, los proyectos surgieron a pedido de compañías de acá o multinacionales, como Cargill, que nos buscan para ser socios. En cinco años hemos sumado cinco o seis negocios totalmente distintos de la electrónica y los celulares, como por ejemplo el procesamiento de acero para lo que compramos una planta Garín (que pertenecía a la finlandesa Outokumpu) y logramos hacerla pasar de una facturación de US$60 millones a US$110 millones”.

Otro rubro al que está apostando Mirgor es el autopartista, para lo cual iniciaron la producción de piezas plásticas para Toyota. “Es un proyecto 100% hecho en el continente, que nos permitió sustituir importaciones que estaba haciendo Toyota desde Japón y Tailandia y que ahora fueron reemplazadas por piezas fabricadas en la Argentina”, precisó Alonso.

Mirgor opera en Tierra del Fuego desde hace más de 40 años y hoy lidera la producción de teléfonos celulares, con la marca Samsung Mirgor

La lista de nuevos verticales de Mirgor además incluye una incursión en el agro. “Con la división Mirgor Agro, el año pasado estuvimos entre las 60 empresas que más exportaron desde la Argentina y somos uno de los tres mayores exportadores de soja. Además, tenemos en ejecución un proyecto para la producción de porcinos, con la idea de convertir la proteína vegetal en proteína animal, y también avanzamos un emprendimiento para elaborar malta, apuntando 100% a la exportación”,

A la hora de explicar qué le ven las compañías que buscan convertirse en sus socios, en Mirgor no dudan en hablar de un modelo más argentino de hacer negocios. “Mirgor produce con cultura japonesa, desarrolla un negocio con cultura coreana y abre puertas al estilo argentino. Nosotros no le tememos a nada ni a nadie y no tenemos problemas en ir a competir contra Apple en ningún mercado, como por ejemplo República Dominicana, donde estamos con Samsung vendiendo celulares, sin ningún tipo de promoción industrial. Y lo mismo pasa en el negocio de las tablets en la Argentina donde estamos participando en un régimen de competencia abierta. Hoy la única planta que fabrica notebooks para Samsung fuera de Corea, está en la Argentina y es la que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires”.