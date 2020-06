Chris Colbert: "La adversidad es un motor de la innovación"

Chris Colbert: "Ojalá no necesitáramos la desesperación para cambiar" Fuente: Archivo

A la reunión habían asistido los cinco principales ejecutivos de Polaroid. Era 1995 y Chris Colbert les mostró una ola y les dijo: "Esto puede ser su tsunami: se llama digitalización. ¿Cómo se están preparando para recibirlo?". Colbert es considerado uno de los mayores nombres de la tecnología global, con participación en consejos directivos de empresas como Pillar Venture Capital, Now + There y Fintech Americas. El autor, s peaker y consultor fue director general de Innovation Labs de Harvard por cuatro años y es fundador de One Eighty, empresa global enfocada en ayudar a países y organizaciones a implementar una cultura de innovación. Colbert habló en rueda de prensa con LA NACION en el marco del evento regional Oracle Connect, que convocó el 12 de mayo a un espacio 100% digital para conversar sobre innovación y el rol de las personas en este contexto de cambio.

Colbert explicó cuáles cree que son los más grandes desafíos, mucho más ligados al comportamiento humano que a las tecnologías disponibles , a través de seis ideas que fue elaborando en su paso por Harvard y como asesor en innovación a empresas de todo el mundo.

Gestionar un comportamiento de apertura

Para poder dejar ir el legado, aferrarse a cómo se hacían las cosas en el pasado y a las creencias aprehendidas, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿en qué punto estoy cerrado en mi vida o trabajo y por qué estoy tan cerrado? Para estar más abiertos en casa, en las relaciones, en el trabajo, pensar las acciones que nos lleven a una mentalidad future ready , que busca generar no solo un cambio de pensamiento, sino de acción y comportamiento en el presente, para tener una chance en el futuro.

"Tenemos un reconocimiento intelectual de muchas cuestiones, por ejemplo el cambio climático y sus consecuencias, pero no así desde nuestros actos. Desde el comportamiento, la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a hacer nada para cambiar", explica. La conclusión de Colbert es que no alcanza con entenderlo. Tenemos que hacer algo distinto.

Mentalidad statu quo o future ready

Para dividir las aguas entre quienes se aferran a lo conocido versus quienes se arriesgan, innovan y están listos para el futuro, Colbert utiliza la pirámide de Maslow sobre las motivaciones humanas. De los cinco niveles de la pirámide, señala los tres niveles de la base (fisiología, seguridad, afiliación) como los que persiguen quienes están dentro del statu quo. Una vez que los alcanzan, ya está, es suficiente.

En cambio, identifica a las personas listas para los desafíos nuevos en los dos niveles de arriba: donde se ubican el reconocimiento (confianza, respeto y éxito) y la autorrealización (moralidad, creatividad, resolución de problemas, espontaneidad). "La mayoría de las personas viven en la zona del statu quo. La zona de future ready te expande, conocés tus habilidades, te tenés respeto, estás actualizado vos y con lo que pasa a tu alrededor. Sin embargo, nos seduce el statu quo, lo familiar, los patrones ya conocidos".

Para ir hacia los niveles superiores nos tenemos que poner un poco incómodos, dice Colbert. "Porque el ritmo de cambio y avance de la tecnología es mucho más rápido que la habilidad humana que tenemos para adaptarnos a los cambios ".

Dos motores: aspiración y desesperación

El deseo es un motor de cambio, pero mucho menos tenaz que la necesidad. "La adversidad es motor de innovación, ojalá no necesitáramos la desesperación para cambiar, pero la mayoría no quiere mucho más que el bien propio. La humanidad primero es más que Chris primero. Privilegiar lo colectivo por sobre lo individual".

Si no está conectado entre personas, falla.

Cada acción crea una reacción. Cada conexión que tenemos con otros, con procesos, con cosas, nos cambia, y cuando las cosas empiezan a salir mal es porque hay desconexión. "Mucho del fracaso en la sociedad, de las transformaciones digitales, de los procesos de innovación, se da por pensar que las cosas están separadas entre sí cuando no lo están y por no poner a la humanidad al frente. Se trata de tener un proceso de exploración y de contemplación, para luego poner a la tecnología al servicio de la humanidad", asegura el especialista.

"Me acuerdo de una anécdota en Harvard: me cuentan que estaban usando la herramienta Slack para comunicarse mejor en el equipo. Pregunto si todos la usan, no, la mitad, los otros usan mail y chats. Es más fácil pensar la tecnología que el problema, pero no es transformación digital real. Tenemos que luchar contra la naturaleza humana más vaga, no es la inhabilidad de hacer cosas, sino la inhabilidad de que el humano las use. Entonces es que la tecnología no se adecua al humano. Qué aman, qué odian, qué quieren", sostiene.

Actitud de líder en la adversidad. Se trata del balance.

En tiempos desafiantes los líderes tienen que comunicar muy bien que tienen absoluta fe en la capacidad de la organización de salir adelante, pero no por esto dejar que eso se confunda con falta de honestidad, de poder entender con claridad qué pasa realmente.

"Tener un plan medible para salir adelante y comunicarlo. Si vos nos comunicás, creas espacio que otras personas van a llenar: con su interpretación, con rumores, con miedos, con dudas. La comunicación constante tiene que decir dónde estamos, cómo estamos, qué vamos a corregir. Cuanto más sepan las personas, más confianza tendrán", asegura Colbert.

Hacer un viaje hacia la innovación

Para inspirar a los otros a la acción hay que crear un contexto motivacional, un contexto que tenga un lema a seguir. En las labs de innovación de Harvard crearon su "Journey to I".

"Armamos un plan para entender y contagiar nuestro viaje hacia la innovación que queríamos lograr: corporativa, la del equipo, como empleado y como persona.

"Si querés que las organizaciones sean más innovadoras, tienen que serlo las personas, los beneficios tienen que ser para ellas, para que desarrollen su potencial".

Otra de las invitadas de Oracle Connect fue Sandra Guazzotti, senior VP de Oracle para América Latina, quien se refirió a los desafíos de este nuevo escenario. "Ya no hay empresa u organismo que pueda evadir o evitar la transformación digital. Estamos viendo muchos negocios cerrar sus puertas porque no estaban preparados, y esto sucede porque siguen pensando en lo físico y lo digital como mundos separados. La era digital ya es la norma de nuestra vida social, no es el futuro, es el presente", comentó.

Con respecto al futuro de las tecnologías, se debatió acerca del paso de "la era de la información" hacia "la era de la automatización". " Las tecnologías autónomas están cambiando la forma en que experimentamos los datos y realizamos nuestros trabajos . El entorno de la nube, por ejemplo, cuenta con la ayuda de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para identificar, analizar, alertar y corregir autónomamente incidentes de seguridad y actividades maliciosas. Así, la automatización reduce el nivel de intervención humana - que se estima es la causa de más del 46% de los incidentes de seguridad - y habilita a las personas a dedicar su tiempo y energía a sumar valor al negocio", concluyó.