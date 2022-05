Chris Jones: “Hay que lograr que los bancos se sientan seguros al dar crédito”

En la Argentina, más del 90% de la población adulta está bancarizada, es decir, tiene una cuenta bancaria. Pero el mayor dato está en lo que falta: el 42% de estas personas no tiene acceso a herramientas crediticias ni de financiamiento. A este mercado sin explotar es que hoy está apuntando Equifax, empresa especializada en información crediticia. Chris Jones, su presidente para América Latina, es claro al afirmar que es preciso trabajar en educación y utilizar datos alternativos para generar los perfiles de los usuarios y así lograr una verdadera inclusión financiera. “Vemos que en la Argentina hay un crecimiento muy grande del crédito digital, y también del segmento de las fintech. Antes de la pandemia solo el 5% de las operaciones crediticias se realizaban digitalmente, hoy ese número supera el 70%. Es una tendencia que, sobre todo, las generaciones más jóvenes adoptan con mucha naturalidad, sobre todo porque es algo rápido y sencillo. Para los millennials y centennials la inmediatez es fundamental”, indica Jones.

Ahora bien, sabiendo esto, para este experto la clave para generar mayor inclusión está en trabajar con los bancos, instituciones financieras y fintechs para que puedan atraer a jóvenes a través de un mapeo más acertado de la realidad que vive cada persona. “Es importante tener la información que hoy consideramos alternativa. Por ejemplo: dónde vive la persona, su historial de pago de servicios, qué tipo de contratación laboral tiene, cómo se compone su familia y ver qué productos tienen en conjunto. Todos estos datos te permiten generar una mirada diferente de la persona a la que se le puede ofrecer productos o financiamiento”, detalla Jones.

Y agrega: “Antes las entidades solo veían la línea crediticia de sus clientes, y con eso se perdían innumerables oportunidades. Hoy estamos ante una posibilidad concreta de crecimiento del mercado financiero. Desde nuestra mirada, hay que lograr que los bancos se sientan seguros al dar crédito. Empezar a tener estas estrategias más abiertas a datos no convencionales es algo que impacta directo sobre dos generaciones: centennials y millennials, y hoy ya representan el 50% de la población activa”.

A esto hay que sumar la importancia de la digitalización en todo el proceso de créditos, ya que para captar la atención de los más jóvenes la rapidez es una condición innegociable. En este sentido, Equifax está invirtiendo 1500 millones de dólares, en un proceso que comenzó en 2018 y termina ya este año. “Esto es un proyecto a nivel de toda la compañía, pero le permitirá a la Argentina acceder a soluciones globales, y poder así ofrecer servicios de primera clase”, indica Jones.

¿Cuáles son los desafíos que detectó Equifax en torno de la digitalización? “Hay que promover el cambio de mindset. Antes de la pandemia a la banca era complicado convencerla de pasar a un sistema cloud, pero la crisis del Covid-19 ayudó a acelerar todo esto, y muchos bancos se convirtieron en un partner digital para sus clientes”, cuenta el presidente.

A quiénes prestar

En las quejas frecuentes que se pueden escuchar en las conversaciones de los argentinos está la falta de crédito. No importa si es el duelo de una pyme, una gran empresa o una persona que necesita un préstamo personal. Lograr un financiamiento suele ser una tarea titánica. Sin embargo, la mirada de Jones trae otra perspectiva. “Es cierto que en el país los créditos son caros, pero existen como producto. Los bancos quieren prestar, y están trabajando para llegar con un mejor scope a sus clientes y poder desarrollar perfiles más ajustados sobre cada posible cliente”, dice.

En este punto entra otro tema que tiene que ver con la actualidad y la interrelación entre bancos y fintechs. Mientras los primeros están regulados por el BCRA, las segundas se muestran más arriesgadas para salir a ganar usuarios, y ambas partes piden reglas de juego claras.

“Al final tienen el mismo objetivo: quieren llegar a segmentos no tradicionales, por eso es bueno que se siga dando esta convivencia que ya viene sucediendo. Todos quieren ayudar en el proceso de tener un mercado con más crédito, quieren aprovechar mejor la data alternativa y quieren prestar dinero. Para esto es que hoy trabajamos, para que todos aprendamos a segmentar mejor la información”, opina Jones.

Para entender cuán importante es tener un mapeo real de las condiciones y necesidades de cada posible usuario, basta con ver los números. En América Latina el 60% de la población no tiene acceso al crédito, y eso pareciera que, entonces, el 42% sin financiamiento que hay en la Argentina no fuera un número tan desalentador. Pero no es así, ya que el mercado debería estar más maduro, porque, por ejemplo, somos el país con más datos disponibles sobre la población, sus costumbres y consumo. “Eso significa que hay más de 13 millones de argentinos mayores de edad a los que no se está llegando. Por ejemplo, en los últimos 4 años, 1.800.000 personas tuvieron su primer crédito en el país. Sin embargo, las condiciones macro económicas (como la inflación) provocan que la gente ni se acerque a las entidades a ver qué opciones tiene”, suma Jones.

“Además, hay que tener en cuenta que ese 42% pertenece mayormente a la población que hasta acá venía estando alejada del crédito. En un país con tanta informalidad, esto es una barrera de crecimiento para ciudadanos y familias. Quienes ya tienen acceso al financiamiento ya están sobreofertados, hay que llegar a los otros. Y no olvidar que los créditos son el motor de la economía”, explica el directivo.

Según los números de Equifax, con el acercamiento a estas fuentes de información alternativas, y usando big data, el mercado del crédito podría crecer en un 10% anual en la región. En la Argentina, aunque se está trabajando para abrir la mirada, esto será difícil de alcanzar, ya que es preciso primero sanear indicadores económicos propios de nuestra economía.

La segmentación de la población es un punto clave para ganar mercado, ya que permite entender mejor lo que cada uno necesita. Pero también hay otro factor que no puede faltar: la educación financiera.

“Esta es el motor de una inclusión real. Nosotros venimos trabajando con Junior Achievment y también comenzaremos campañas en redes para llegar a un público amplio. Incluso, estamos dispuestos a acercarnos a los diferentes estados o gestiones para aportar nuestra mirada”, aseguró Jones.