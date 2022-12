Christian Klein: “Vemos un gran talento en la Argentina”

escuchar

Por primera vez en los 50 años que tiene la empresa, un CEO de SAP visitó la Argentina. Christian Klein que lleva tres años en el rol estuvo en Buenos Aires y alabó el talento argentino, una de las razones por las que la multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión empresarial sigue apostando al país. Además de la gente, Klein destacó la cartera de clientes que tienen en la Argentina y los altos rendimientos de doble dígito que se logran en el mercado local.

-SAP pasó de vender software a servicios en la nube. ¿Cuál ha sido la evolución de su negocio?

-Puedo hacer muy visible esta transformación con ejemplos de la Argentina. Cuando se mira a clientes como Mercado Libre, Ualá o Molinos, todas las industrias están cambiando rápido estos días. Los clientes necesitan cadenas de suministro más resilientes, lidiar con una alta inflación aquí en la Argentina, pero también alrededor del mundo, y nuestro software es muy crucial para dominar estos desafíos. Los clientes necesitan un software muy rápido, lo necesitan muy ágil y, por eso, decidimos que SAP tiene que seguir entregando el software on premise, pero en el futuro también en la nube como servicio porque allí podemos poner al cliente en vivo en algunas pocas semanas, podemos actualizar y mejorar el software de forma automática cada trimestre. El cliente obtiene innovación, nueva inteligencia artificial, nuevas características, nueva localización. Así sos más ágil y SAP se hace cargo de la entrega del software. Y está transformación aquí, en la Argentina, pero también en todo el mundo, es muy exitosa. Vemos que los ingresos por la nube crecen un 40%, los futuros ingresos ascienden a US$11.000 millones así que es muy exitoso y la Argentina es uno de los corredores principales de esta transformación porque tiene grandes unicornios, pero también clientes de larga data de SAP que están yendo a la nube para transformarse.

-¿Y cómo es cambiar como compañía mientras se ayuda a otros a cambiar?

-Tenemos que cambiar SAP y tenemos que cambiar cómo nuestros clientes se insertan en el mundo digital. Para nosotros en SAP es muy importante explicarles a nuestros empleados porqué estamos desarrollando nuestro software de una forma diferente, porqué servimos a nuestros clientes de una manera diferente y tenés que comunicar, y explicarles a los empleados porqué estamos haciendo eso y sondear entre los empleados. Acá en la Argentina estamos haciendo semanas de código para atraer nuevos talentos, así que tenés que poner mucho aprendizaje en los empleados que tenés y también tenés que atraer talento joven, también en la Argentina, para impulsar esos cambios adentro de SAP. Hoy la compañía tiene más de 400.000 clientes, y vemos un montón de grandes compañías y las mejores prácticas en cómo están usando nuestro software. Así que, por ejemplo, cuando Molinos viene a nosotros y nos dice que quiere cambiar, le podemos mostrar las mejores prácticas de todos nuestros 400.000 clientes del mundo y decirles “miren, así es como creemos que tienen que ser las cosas de acá en adelante”. Así que no sólo proveemos una gran tecnología e innovación, también les explicamos que están haciendo las compañías más exitosas alrededor del mundo para aprender de ellas y traer ese conocimiento a la Argentina.

-A veces es difícil para las empresas hacer las inversiones para encarar la transformación digital ¿Qué pierden por no hacerlas?

-En la Argentina tenemos un montón de clientes que son chicos o de tamaño medio y la nube les ofrece el beneficio de que no necesitan pagarnos por adelantado, así que les estamos diciendo a nuestros clientes “usá nuestro software, sé exitoso, mostrá el valor de nuestro software”, y después nos pagan con el transcurso del tiempo, y también basado en la adopción del software. Así que no es que tienen que pagar por adelantado sino a través del tiempo, una vez que ven también el valor y los beneficios de nuestro software de nube. Y segundo, en tiempos de dificultades económicas, SAP también ayuda en cuanto a los términos de pago. Lo que queremos mostrar es que queremos que seas nuestro cliente, pero también cuidarte y que seas exitoso. Porque SAP es exitoso si los clientes lo son. Hicimos mucho en pagos, nuevos modelos de negocios en que no necesitás pagarnos por adelantado para hacer más fácil y más económico para nuestros clientes adoptar nuestros servicios.

-Ustedes dicen que a las compañías ya no les alcanza con ser inteligentes, sino que también tiene que ser sustentables ¿Cómo las ayudan en cuanto a esto?

-Cuando se visita un depósito o una fábrica en la Argentina muchas veces estas fábricas funcionan con nuestro software y lo que estamos haciendo ahora, dado que hace 50 años que ayudamos a automatizar fábricas, a automatizar inventarios, es ayudar a medir la sustentabilidad. Estamos embebiendo en nuestro software el cálculo de la huella de carbono. Así que cuando están usando el software, les podemos decir que tan alta es la huella de carbono de la fábrica en relación con otra, y también les podemos dar recomendaciones para bajarla. Y tenemos una red de 15 millones de proveedores y les podemos decir a los clientes cuales son los más sostenibles. Así que tenemos la dimensión de la sustentabilidad embebida en nuestro software para medir ESG (El acrónimo en inglés significa “environmental, social and governance”, es decir, criterios ambientales, sociales y de gobernanza) y la huella de carbón, pero también para tomar acciones y descarbonizar la cadena de suministro. Y, en segundo lugar, tenemos una red de negocio de 15 millones de proveedores, así que también les podemos decir a nuestros clientes argentinos “no solo podemos medir ESG y la huella de carbono para vos sino también para todos tus proveedores para que tu cadena de suministro sea más sustentable y no solo dentro tu propia operación”. Y eso es lo que estamos haciendo en cuanto a sustentabilidad. Esto es grande y es también en lo que creemos también ayudando a nuestra sociedad. El cambio climático es uno de nuestros más grandes desafíos, tenemos inundaciones en Asia, Alemania, ves los desafíos en todos lados y es tiempo de tomar acción y la tecnología puede ayudar.

-¿Y cómo ve a la Argentina? ¿Cómo está evolucionando el negocio local?

-Primero quiero hablar de los argentinos. Estamos muy contentos porque este es nuestro principal hub en América Latina. Tenemos un centro de servicios compartido desde donde manejamos operaciones para Estados Unidos, América Latina e incluso parte de Europa. Todos los servicios internos se hacen desde Buenos Aires y ¿por qué lo hacemos? porque vemos gran talento, grandes universidades. Vemos gente que está ansiosa por aprender todos los días, que está abierta a aprender nuevas habilidades digitales, y por eso es que estamos invirtiendo en Argentina. La segunda razón son todos nuestros clientes. Tenemos desde hace años clientes grandes como Molinos, pero también trabajamos con otras startups, compañías más pequeñas como Ualá y otros más de 2000 clientes que también quieren que invirtamos aquí. Y, a medida que vemos altos rendimientos de doble dígito en Argentina, eso también nos da la confianza para invertir más. Por ejemplo, tenemos el programa de autismo en el trabajo, por el cual personas con autismo realmente se convierten en parte de SAP. Porque tienen grandes habilidades les estamos dando trabajos y lugares donde pueden agregar un montón de valor para SAP y eso es algo que también estamos haciendo en la Argentina. Por supuesto, vemos la alta inflación, vemos que la economía está luchando, pero vemos un muy buen negocio, grandes clientes y grandes personas.

-¿Y cómo ayudan a las empresas a lidiar con la inflación con sus servicios?

-Puedo dar un ejemplo. Tenemos una plataforma fintech llamada Taulia y lo que estamos haciendo ahí es que, en cualquier momento que un cliente en Argentina o cualquier parte del mundo está haciendo transacciones con el software y necesita pagar cierto insumo, lo ayudamos a financiar la transacción. Y le estamos dando a nuestros clientes las mejores condiciones de financiamiento para compensar la presión de la inflación. El segundo ejemplo es que, cuando se maneja un deposito con nuestro software, le estamos metiendo más inteligencia artificial al producto para automatizar ciertos procesos para de nuevo reducir costos y compensar la presión de la inflación. Así que nuestro software sirve en un montón de espacios para bajar el riesgo y compensar la presión de la inflación.