Innovación: Cinco ventajas de pensar dentro de la caja

¿Puede algo ser innovador sin ser nuevo? Hay una diferencia entre tener ideas nuevas que pueden ser buenas y útiles y tener ideas innovadoras, que también pueden ser buenas y útiles, pero que tienen algunas características extra intrínsecas en ellas y que tienen un valor extra que otras ideas, que son solo nuevas, no tienen. Entender esta diferencia nos ayuda a decidir en qué nos tenemos que enfocar y en qué no.

El que lo cuenta es el israelí Erez Tsalik, experto global en Innovación y creatividad. Tengo el privilegio de ser una de los 125 alumnos de 10 países que lo escuchamos (un domingo a la mañana) explicar la diferencia entre nuevo e innovador y las cuatro características que tiene algo innovador que no necesariamente debe ser nuevo o “fuera de la caja”. Su clase es en el marco del programa “Innovation Experience Israel” en el que estoy conociendo los atributos de innovación que hacen de Israel uno de los pocos países líderes en Innovación. Tsalik nos incita a innovar pensando adentro (y no afuera) de la caja con estos cuatro ideas: La primera es “el principio del mundo cercano”, contrario al de “out of the box”, y se trata de forzar a innovar solo con recursos y las restricciones existentes. La segunda es la simplicidad, solemos complicar las cosas. Si una idea te lleva más de tres oraciones explicarla para que se entienda, quizás sea buena pero no necesariamente innovadora. Las ideas innovadoras suenan hasta banales, dice Tsalik. La tercera es la especificidad, que es lo contrario que muchos buscamos que es algo que les sirva a todos, que tengan denominadores comunes. Tenemos que preguntarnos qué es realmente único de esta situación, algo que quizás funcione por resolver una sola cosa, pero que no sea relevante para resolver otras. El cuarto elemento es usar al problema como parte de la solución. En vez de tratar de eliminarlo, cosa que no siempre podemos lograr, se puede pensar: ¿cómo podemos integrar lo que lo causa a la solución? El quinto elemento lo nombra como de “aparición ideal”, en el sentido que la solución aparece sólo cuando se necesita y el resto del tiempo no estorba y está a la espera de ser útil, como por ejemplo una alarma o un antivirus.

Tsalik también contó lo que cree que son elementos únicos que caracterizan a la innovación israelí, como sus estructuras de jerarquías informales que permiten el desafío de ideas entre distintas personas, entre otras. Pero mi camino de conocimiento de esta cultura recién comienza, así que la seguiremos otro sábado. Reconfirmo algo hoy: no deja de asombrarme lo rápido “que paga” generarnos espacios de aprendizaje y cómo impactan en la inspiración y acción propia inmediatamente.