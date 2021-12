Colapso en Wall Street: una marca que estuvo en Sex And The City se desploma y pierde millones

Algunos booms de cuarentena llegaron para quedarse, mientras que otros lentamente pierden ante la ‘nueva normalidad’. En el grupo de los segundos se encuentra Peloton Interactive, una marca estadounidense especializada en la comercialización de bicicletas fijas y otros aparatos para la actividad física doméstica, que hoy se desploma en Wall Street.

La marca fue uno de los casos de éxito más renombrados en 2020. Con la llegada del coronavirus y las restricciones a la movilidad dispuestas para intentar frenar los contagios, la empresa capitalizó la demanda de miles de ciudadanos que buscaban equipar sus casas para hacer actividad física en el encierro. Y su negocio fue un boom.

A fines de 2019, la acción de la compañía nacida en Nueva York valía US$30,60, y a fines de 2020, su valor había llegado a los US$152. En otras palabras, la cotización de la compañía se había multiplicado por cinco.

Un letrero de Wall Street frente a la Bolsa de Valores de Nueva York, en esta fotografía de archivo del 8 de julio de 2021. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)

La tendencia parecía inevitable para la marca, que no es solamente conocida por su actividad en Wall Street: en el primer episodio de And just like that, la continuidad de la serie Sex And The City, un personaje importante protagoniza una compleja situación de salud luego de completar un entrenamiento intenso en la bicicleta fija marca Peloton, que le adjudica a la serie parte de su caída.

A comienzos de este año, el valor de las acciones llegó a tocar un pico de US$171,09 , en medio de un clima optimista entre los inversores, que veían una oportunidad de negocio sin límite en la actividad deportiva dentro del hogar. Sin embargo, el escenario cambió: el regreso a cierta normalidad, la vuelta de los gimnasios y la demanda de los ciudadanos por actividades sociales y al aire libre pincharon esa burbuja de entusiasmo alrededor de Peloton, y el valor comenzó a escurrirse.

Hasta la semana pasada, la empresa había perdido casi un 40%, y habían retrocedido a los US$90. Pero la tendencia no se frenó, y ese valor que parecía un piso siguió cayendo. A comienzos de noviembre, el valor de las acciones de Peloton volvió a perder casi un 50% y retrocedió hasta los US$55, en una senda declinante que hoy la llevó a perforar los US$40 por primera vez desde mayo de 2020.

Esta baja estuvo motivada por un reciente informe del banco Credit Suisse, que bajó la recomendación de compra de acciones de la empresa. Según un analista de la firma, la empresa podría tener nulo o bajo crecimiento de su negocio en 2022, a partir del cambio en la demanda de los usuarios y un mayor interés por mayor movilidad y la actividad física al aire libre, en gimnasios y en grupo.

De todas maneras, también el mercado vislumbra una oportunidad de inversión. Detrás del desplome, los analistas esperan que los US$40 sean un piso para la empresa, que con este valor alcanza una cotización de US$12.700 millones. Según Credit Suisse, el precio objetivo de la acción de Peloton es hoy de US$50. En otras palabras, apuestan por una ganancia del 25% para quien decida comprar hoy.