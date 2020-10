Alejandro "Pitu" Salvatierra, miembro del Instituto Villero de Formación, y Nahuel Sosa, sociólogo y abogado y director del Centro de Pensamiento Génera, participaron del Coloquio IDEA 2020 y hablaron de la importancia de construir puentes entre sectores para combatir las desigualdades del

"La agenda para una Argentina con medio país en la pobreza". Ese fue el eje de debate de uno de los paneles del Coloquio IDEA 2020, en el cual Alejandro 'Pitu' Salvatierra, dirigente social y referente de Ciudad Oculta, pidió a los empresarios y el Gobierno que impulsen políticas para generar una reactivación de la actividad. "Necesitamos de las empresas para ser autosustentables", dijo.

"Todos debemos ser protagonistas de cómo se construye", aseguró Nahuel Sosa, sociólogo, abogado, docente de la UBA y director del Centro de Pensamiento Génera, quien participó del Coloquio IDEA 2020. Allí, aseguró que la injusticia, además de ser económica, es "simbólica". En la charla, a su vez, se analizaron las problemáticas que presenta el sector más vulnerable de la sociedad ante esta crisis económica y plantearon el impacto de la construcción colectiva y la colaboración social para la recuperación.

"Las catástrofes son puntos de inflexión en la humanidad, son crisis que ponen a la sociedad frente a un espejo y desnudan las desigualdades", dijo Sosa, y agregó que crece el discurso de odio y que existe una estigmatización hacia el sector vulnerable de la sociedad.

Además, habló de la economía popular, trabajadores que fueron excluídos del mercado formal y que "se reinventaron para sobrevivir". "Tiene mucho de la innovación. Es un sector importante cuando vos inyectas más rápido se activa el consumo", dijo.

Para él, es clave articular el sector privado y la economía popular. "Reconocer el diálogo, evitar los intermediarios en las cadenas de producción, promover la construcción de viviendas y crear un fondo fiduciario destinado a pautas del desarrollo sustentable", planteó.

Por su parte, Alejandro "Pitu" Salvatierra, miembro del Instituto Villero de Formación, comentó lo que él y su familia viven y ve todos los días en su barrio. Hoy referente de Ciudad Oculta, relató que quedó en situación de calle a los 12 años y desde ese entonces vive en primera persona las desigualdades que hay en la sociedad.

"La pobreza no es algo nuevo. Lamentablemente venimos hace muchos años y no pudimos resolver como sociedad. Con la pandemia los problemas se agudizaron.La economía popular, si no trabaja no come", aseguró el dirigente social, y agregó que desde el primer día lo pudieron ver con la cantidad de gente que asiste a los comedores barriales.

"Tenemos dos opciones. Nos quedamos esperando a que la clase media se estabilice y que genere las changas que genera o somos protagonistas. Necesitamos de las empresas para ser autosustentables. Hay mucho por ganar si hacemos puentes entre estos sectores, entre empresas y personas de la economía popular", explicó.

Con respecto a la educación, planteó que la pandemia de Covid-19 amplió aún más las brechas entre quienes tienen acceso y los que no, e ilustró su impacto con el caso de internet. "Sin conectividad no hay educación, sin educación no hay futuro", reclamó Salvatierra.

Solidaridad en tiempos de crisis

Verónica Andreani, dirigente de IDEA y directora de Grupo Logístico Andreani, explicó cómo se trabajó en la campaña #SeamosUno y la importancia que se le dio a esa "última milla" de los trayectos. Desde que arrancó la cuarentena, repartieron 1.054.000 cajas y tuvieron más de 5000 voluntarios trabajando en el proceso.

"Tenemos que sacar los prejuicios tanto de las empresas como de los barrios populares y generar ese puente de diálogo. Todos los sectores deben acompañar desde su lugar, el esfuerzo individual tiene voluntad colectiva", relató.

Para ella, la pobreza no puede ser una "barrera infranqueable" y cada sector debe involucrarse para cambiarla. "Tenemos que ser protagonistas a través de lo que sabemos hacer. La pandemia nos dio la oportunidad de repensar y jerarquizar nuestras acciones. #Seamosuno se hace de a muchos y juntos", dijo.

En tanto, Salvatierra aseguró que en los momentos de crisis es donde "florece la solidaridad", desde organizaciones y empresas hasta dentro del barrio. "El futuro no es la incertidumbre, el futuro es una construcción colectiva, debemos vivir y sobrevivir juntos", agregó Sosa y aseguró que proyectos como el de #SeamosUno ayudan a destigmatizar. "Lo que divide al país no es la grieta sino la desigualdad", finalizó.

