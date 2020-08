Comercios. Aseguran que hay mejoras, pero habrá una meseta en el crecimiento

Mario Grinman aseguró que va a haber una meseta muy larga en el crecimiento del sector

María Filgueira Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 15:02

"No hay manera de que haya un rebote de la actividad en V. Va a ser una meseta muy larga", explicó Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). "El hecho de abrir las puertas no significa que haya ventas. Y si las hay, son un 30% menores a las que había antes", aseguró. Aunque el panorama sigue siendo negativo para muchos comercios y empresas del país, a partir de la quinta encuesta que realizó la Cámara se observaron ciertas mejoras en el sector.

La nueva encuesta se enfocó en la situación presente de empresas de todo el país y sus perspectivas de cara a los próximos meses. Cuando en abril solo el 8% de las empresas estaban operativas, hoy, con una cuarentena más flexible, ese número creció a 48%. Hay menos retraso en los pagos de sueldos, impuestos y servicios. Menos empresas consideraron que deberán cerrar las puertas, pero sí un 22,9% afirmó que deberá reducir el tamaño. "El panorama está mejorando en ciertos aspectos", explicó Grinman.

El 16% de los encuestados confirmaron que sus actividades siguen detenidas Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Más del 60% de los encuestados por la CAC confirmaron que sus ventas cayeron desde que arrancó la pandemia de Covid-19 y un 18,3% señaló que sus ventas no tuvieron cambios. Mes a mes, las empresas demostraron que casi no tienen mejoras en sus ingresos. Con respecto a las ventas que esperan tener en agosto, solo el 13% pronosticó que sus ventas aumentarán. Lo que refleja que el panorama no es alentador para la gran mayoría.

Aunque cada día hay más empresas que pueden cubrir sus gastos y que, según la encuesta, pudieron pagar sus salarios de julio en tiempo y forma, el 29,8% está atrasado con este tipo de compromisos. Todavía es mayor el número de empresas que se encuentran atrasadas con el pago de impuestos, aunque sea menor que a principios de la cuarentena. Con respecto al pago de servicios, desde abril sólo un 18% más se encuentra pagando al día. Según los datos relevados, el 60,3% de las empresas se endeudó durante la pandemia.

Señales necesarias

"Se necesitan señales en temas que están preocupando a la sociedad civil, no solo a nosotros", dijo Grinman. El directivo explicó que, para él, el Congreso debe dar señales de protección, ya que hay mucha inseguridad en las calles. "No puede ser que los ladrones anden trabajando en la calle y nosotros sigamos encerrados", comentó.

Con respecto a la Ley de Teletrabajo y la obligatoriedad del cupo femenino en las empresas, consideró que son temas a los que no se les debe dar prioridad en este momento, ya que "hay cuestiones más problemáticas". Grinman explicó que la primera es una ley sesgada que no cuida a ambas partes y que la segunda es una discriminación a las propias mujeres. "En la Cámara hay muchas empresarias que se ganan su lugar de trabajo y demuestran su capacidad", dijo.

"Hay actividades esenciales que no están pudiendo trabajar, la inseguridad y los bloqueos de los sindicatos", son algunos de los problemas que enumeró. "Se necesitan empresarios dispuestos a invertir y que generen fuentes de trabajo", explicó, y agregó que con los actos violentos del sindicalismo es imposible que se dé una orden que ayude al progreso de las actividades.