Congelamiento de precios: el lunes las empresas presentarán una nueva lista de productos

La definición de la canasta de productos con el precio congelado hasta fin de año fue postergada al menos hasta el lunes. Las principales empresas proveedoras de los supermercados fueron citadas para el lunes a las 18 hs. en la Secretaría de Comercio Interior para terminar de determinar la lista de artículos que permanecerán con el mismo precio hasta el 7 de enero de 2022.

A última hora del miércoles la Secretaria que lidera Roberto Feletti le envió a las empresas el listado de 1247 productos a ser congelados. La canasta fue recibida como una mezcla de sorpresa y preocupación por parte de las compañías. La principal crítica fue que estaban incluidos marcas y presentaciones premium y no las líneas más económicas que tradicionalmente formaron parte de acuerdos previos como Precios Cuidados o Precios Esenciales.

Para destrabar el acuerdo, las empresas concurrirán el próximo lunes con una contrapropuesta de lista de productos. “Estamos de acuerdo con poner el hombro en esta situación, pero no vemos por qué hay que subsidiar el consumo de una familia de clase media alta o alta, congelando los precios de nuestras marcas más premium”, se sinceró el ejecutivo de una multinacional de consumo masivo.

Consultados por LA NACION, en la Secretaría de Comercio aseguraron que las empresas “van a hacer una contrapropuesta y se va a evaluar”. Añadieron: “Los canales de negociación están abiertos, Feletti fue muy claro al respecto. Si hubiera una modificación será en el marco de los objetivos de la secretaría de consolidar una canasta alimentaria amplia y accesible”.

Premisas

Según fuentes con llegada a la Secretaría de Comercio, en principio la intención del equipo liderado por Antonio Mezmezian -el segundo de Feletti en la Secretaría- sería sentarse a negociar algunos cambios en la lista propuesta el último miércoles, pero dejando en claro dos premisas.

La primera es que la canasta no puede ser reducida, es decir que si sale un producto debe ser reemplazado por otro. La segunda premisa es que tampoco se aceptarán cambios de categoría o rubro. Es decir, si la empresa quiere eliminar una cerveza determinada, a cambio debe incorporar un producto similar de otra marca o presentación.

Escenario complicado

La negociación por la canasta de productos congelados se registra en el marco de un proceso de aceleración de la inflación. En medio del tira y afloje entre las empresas y la Secretaría de Comercio se conoció el dato oficial de que la inflación de septiembre había trepado al 3,5%, es decir varias décimas por encima de la proyección que hacía el Gobierno.

Ante un escenario más complicado, Feletti acaba de advertir que el Gobierno aplicará la ley de abastecimiento y precios máximos “no consensuados” si no se llega a un acuerdo con los empresarios.

“Evidentemente, si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”, sostuvo el funcionario. “Por ahora hay resistencias en los productores. Estamos negociando. Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección se pueda cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria”, subrayó, en declaraciones radiales.

En ese sentido, enfatizó: “Hoy, la discusión que estamos teniendo es garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en este último trimestre. Este es el desafío más inmediato, más urgente”.