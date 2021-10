Congelamiento: Las empresas proveedores buscan acotar la lista a productos de primera necesidad

Después del cimbronazo que significó el anuncio del congelamiento de 1247 artículos de la canasta básica, las empresas fabricantes de alimentos preparan una contrapropuesta para presentarle a la Secretaría de Comercio Interior.

Las compañías nucleadas en Copal y en otras entidades empresarias como el Centro de Industriales Lecheros ya le solicitaron una reunión al secretario Roberto Feletti para avanzar en la negociación. Concretamente, la propuesta de los grandes proveedores de los supermercados pasa por aceptar el congelamiento de una canasta más reducida de productos y focalizada en artículos de primera necesidad.

En teoría, las empresas tienen un plazo de 48 horas que vence mañana para elevarle a las autoridades de la Secretaría el listado completo con los precios de cada uno delos 1247 al 1 de octubre pasado. Estos valores son los que la oficina que ahora preside Feletti quiere mantener congelados hasta el 7 de enero de 2022.

“La idea es hacer un aporte para contener a la inflación pero trabajando con una propuesta más acotada de productos. No tiene ninguna razón que terminemos subsidiando el consumo de productos y presentaciones premium”, explicaron a LA NACION en una empresa que tiene decenas de productos en la lista de Feletti.

En el sector de consumo destacan que la canasta que elaboró la Secretaría de Comercio impacta en forma directa en su esquema de negocios ya que resultó mucho más amplia de lo esperado.

“Para una cadena grande de supermercados, los productos congelados representan entre 25 y 30% de las ventas”, explicó un hombre del sector.

Todas las quejas

La lista de críticas de las empresas no solo pasa por la cantidad de productos alcanzados por el congelamiento de 90 días. Desde el sector privado también deslizan sus dudas y preocupaciones por otros aspectos. Uno es qué va a pasar con la canasta de Precios Cuidados. De la reunión con Feletti las empresas se habían llevado la idea de que la canasta de artículos congelados abarcaba a todos los productos de Precios Cuidados. Por eso, la sorpresa no fue menor cuando descubrieron que en la lista que les envió ayer la Secretaría no figuraban todos los artículos que integran el plan oficial.

Otra fuente de dudas es qué puede pasar con la canasta de Súper Cerca, que había lanzado Paula Español para atender a los comercios de barrios y los autoservicios chinos. “En nuestro caso tenemos algunos productos en la canasta de Súper Cerca que tampoco figuran en la nueva lista”, señalaron en una alimenticia.

En otras compañía aseguran que la lista que envió la Secretaría de Comercios no está actualizada e incluye algunos artículos que se encuentran discontinuados desde hace varios meses.

Retroactividad

La mayor fuente de conflictos, sin embargo, proviene de lo que puede pasar con los aumentos que habían sido autorizados por Español en los últimos días de septiembre y que ya habían sido autorizados, por escrito.

Varias empresas de las grandes ya le facturaron en los primeros días de octubre las nuevas listas de precios a los supermercados y ahora deberían dar marcha atrás con estas operaciones.

“Más allá del cambio de nombres, la Secretaría de Comercio es una sola y es inaudito que nos quieran hacer dar marcha atrás con un aumento que fue negociado y autorizado por la propia Secretaría”, señalaron en otra empresa.ß