Brainstorming en la mira: Contra la lluvia de ideas

Se acerca fin de año y en uno de los grupos de trabajo se está hablando de hacer evento de cierre de ciclo. Y llegó el mensaje que temía por WhatsApp: “Hagamos un brainstorming o lluvia de ideas a ver qué se nos ocurre”. Experiencias pasadas me lo recuerdan y ahora la investigación científica me lo confirma: este no es el mejor método para encontrar las mejores propuestas que cada uno de nosotros podría aportar.

El brainstorming puede hacer exactamente el contrario de lo que intentamos al usarlo.

¿Contra intuitivo, no? Creo que todos coincidiríamos en que pensar con otros nos abre a nuevas ideas y modos de mirar – lo que es real-, pero el brainstorming arrastra algunas desventajas desde su diseño: una, es que solo una persona puede hablar a la vez, lo que significa que una o dos personas (suelen ser las extrovertidas o más experimentadas) pueden dominar la conversación. También implica que mientras alguien comparte su idea, otros pueden olvidar o desestimar las propias o el grupo puede obsesionarse con las ideas que ya se han compartida y evitar las que estaban por compartir.

Según el psicólogo Paul Paulus de la Universidad de Texas, que ha investigado los beneficios y contras de la lluvia de ideas, este un proceso que resulta engorroso y psicológicamente difícil porque “las personas intentan sumar, colaborar, construir, escuchar y pensar todo a la vez”.

Además, si el propósito de la lluvia de ideas no está claro, puede convertirse en una sucesión de errores, en lugar de una fuente de ideas creativas, el resultado o la solución esperada no siempre ocurre y es un proceso empírico y primario. Se basa en la experiencia de cada uno de los involucrados en el proceso.

Para Paulus, una técnica alternativa que da mejores resultados es el brainwriting, que podríamos llamar lluvia de escritura. En lugar de compartir ideas en voz alta, los participantes en una sesión de brainwriting las anotan y luego se las pasan a sus colegas, quienes las leen mientras continúan escribiendo sus pensamientos. Por lo tanto, existe una interacción constructiva, la de compartir y desarrollar ideas, sin las desventajas y los peligros de la lluvia de ideas tradicional.

Otro punto: cuantos más somos en estas sesiones, peor. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en la calidad de las reuniones, en las que cuanto más gente participa de ellas más se experimenta una “difusión de la responsabilidad” donde nadie se adueña de su rol activo y se toman roles pasivos que no generan encuentros comprometidos.

Si hay voces más extrovertidas o experimentadas u ocurrentes ¿para qué hacer el esfuerzo de aportar algo más? Tiene mucho poder el pensar con otros, pero que sea de modos en los que no tapemos la riqueza individual que tenemos para aportar.