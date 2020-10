Cristiano Rattazzi: "Queremos ser, a toda costa, el neopobrismo. Hacemos cola para hacernos pobres"

El presidente de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Argentina, Cristiano Rattazzi, cuestionó el accionar del Gobierno con respecto a la pandemia de coronavirus, y planteó que la cuarentena golpeó fuertemente las exportaciones y la industria nacional. Según mencionó, la Argentina es, por lejos, el país que más la destruyó. "No entiendo esta negación de ser exitosos y ricos. Queremos ser a toda costa el neopobrismo. Hacemos cola para hacernos pobres", dijo.

Entre otros temas de los que hizo referencia en una entrevista con José del Río para el programa Comunidad de Negocios de LN+, el empresario automotriz también mencionó que "es muy importante que la Argentina forme parte de la lista de los países importantes" que permitan incentivar las exportaciones.

-¿Dónde estamos parados en la Argentina?

-Hay una crisis institucional y una empeoramiento en el valor de las instituciones y eso es una lástima, pero en realidad hay cosas que no nos ponemos en la cabeza ninguno de los argentinos o la clase dirigente. Son 90 años que la Argentina está en crisis, que declina continuamente. Habría que ver por qué, con pequeños retoques, entenderlo. No es el dólar a uno o a cinco. Es una mentalidad en la que, nos hemos acostumbrado a que hacer las cosas bien no es virtuoso, hacerlas mal es ser fuerte, macho, ser guapo.

-¿Cree que cada vez estamos peor?

-Es obvio. Cuando a mí me dicen, "El dólar normal está en $78", pero el dólar de la soja está en $54 y está bien, y si yo quiero ir a comprar un dólar, el dólar solidario está en $137 pero no me dejan comprar el dólar solidario. Tengo que tener el cupo para comprarlo, pero yo quiero tener en mi bolsillo dólares. Entonces, hay que ver dónde está la demanda. Nadie en la Argentina va a ahorrar en pesos. Y, ahí llegamos de vuelta a la cuestión, el dólar a $78 según la serie histórica está bien, pero la gente se acuerda de fines de 2001-2002 sobre la ley de intangibilidad de los depósitos y todas las promesas. El país venía equilibrado hace años, tenías AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), tenías riqueza adentro y hay que acordarse del mamarracho que hicieron en 2002 para después llegar a un período, que para algunos es lo mismo que ahora; donde el dólar lo permitía porque tenía muy alto valor. La soja se fue a $600 y ahora estamos contentos que se fue a $380. Fernando de la Rúa la tenía a $160, entonces era una situación extraordinaria, y en vez de interpretarla, diciendo que tengo una situación extraordinaria, tengo que construir fuertes instituciones porque tengo la posibilidad de sacar a la Argentina adelante. En ese entonces, veníamos de 70 años de crisis. Ahora estamos en 90 años y todavía no la hemos sacado.

-Se da una particularidad que es que el Gobierno va a celebrar el primer año de gestión de Cristina Fernández y Alberto Fernández, vuelve la estatua que fue expatriada, desde Ecuador hacia la Argentina y se genera un relato. Pero, la realidad para alguien que hace negocios en nuestro país, ¿por dónde va?

-La realidad es que lo haces lo mejor posible, tratas de manejar tu empresa lo mejor posible. Si hay algo que todos dicen, el ministro de Economía (Martín Guzmán) el ministro de Producción ( Matías Kulfas) hay que exportar mucho más, no solo productos agropecuarios, sino también industria y agroindustria. Eso parece ser una necesidad y que lo entienden perfectamente, todos se pueden preparar para eso. Pero cómo se puede invertir en la Argentina, vas a ver la competitividad y la productividad del sistema argentino y es muy difícil exportar algo; exportar en competencia. Si exportas una commodity y además le pagás la soja a los proveedores, capaz que lo puede exportar una, no commodity, o una cosa de alta competitividad. Hoy la industria argentina no es competitiva en ese sentido. Lo hacés igual por costumbre, pero va reduciéndose. De hecho, el PBI industrial hace 10 años que sigue bajando.

-Y el per cápita, hace 40 años era 70% superior a la media de América Latina y ahora estamos en el fondo del mar. También hubo tres confiscaciones de ahorros, el plan Bonex, corralitos.

-Todos estamos esperando que venga otra confiscación. ¿Quién guarda la plata en dólares en caja de ahorro? A la caja de seguridad no creo que vayan a ir y, a la caja de ahorro, no tampoco. Yo lo saco. Cuántas veces no tuviste esa duda y te sacaron todo. Lo que hicieron en 2002 fue una barrabasada, la gente tiene presente todavía esa historia, y no es que el Gobierno da buenos mensajes, diciendo que no vamos por esas cosas, creemos en la propiedad privada, respetamos las instituciones. No más bien avasalla con todo. Eso no es bueno para crear esa credibilidad que crea una situación donde tiene que estar el dólar. Todas las economías mundiales, normales, viven con un dólar unificado. Cómo estamos haciendo con el multi dólar, no lo sé. Cuando nos hablan de Guzmán, él entiende las cosas. Recuerdo una vez cuando yo dije impuestos de sellos, ingresos brutos, todos los impuestos distorsivos, no quise decir retenciones porque es distorsivo, pero sí impuesto al cheque, él pensó un poco. Y dijo, sí, ingresos brutos es un impuesto pésimo. En Europa lo sacaron hace 70 años.

-¿A cuánto debería estar el dólar Rattazzi hoy? El sector empresario argentino, realmente teme que haya confiscación de depósitos?

-El sector empresario no cree que haya confiscación de depósitos, pero eso es temiendo el funcionamiento de 46 millones de argentinos, muchos de ellos privados de recursos, más bien cubrirte. El sector empresario funciona entorno a un sistema de pagos e interpagos, es difícil girar para una importación, pero lo saben. Manejan toda esa dificultad. Y, hoy en día me decís dónde debería estar el dólar, no tengo la menor idea porque hay multidólares. Pero si estoy por vender dólares lo quiero altísimo el blue, si estoy por vender autos me conviene mucho más bajo porque hay muchas partes importadas; sea en la producción como en la venta. Hay ventas de oportunidad y por eso hay que frenar la importación, que no es la manera. Yo veo una economía que tiene que liberar todas las fuerzas enormes de la economía e industria privada para llevar adelante a un país que tenga trabajos de calidad, pero que sean todos trabajos que saquen a la gente de la pobreza. El Estado solo hace limosna. Puede hacer limosna para la gente de muy bajos recursos. Es correcto que tiene que ayudar, pero quién saca el país de una situación como la posguerra es la industria privada, que empieza a funcionar, exportar y recrear la fuerza de una Argentina, que hace 90 años la tenía.

-Hay un caso de un emprendedor, Tito Loizeau, que trajo al país US$150.000 para armar un restaurant, lo puso, abrió hace 18 meses, y estuvo la mitad del tiempo cerrado, y si no hubiera hecho nada en este país, esos dólares hubiesen aumentado su patrimonio en un 300% en términos de pesos porque hoy serían $39 millones al valor de hoy. Sin embargo, con haberlo invertido perdió todo. ¿Esa es la leyenda que tiene un empresario, respecto de nuestro país, mejor no hacer?

-El sector restaurante, hoteles y líneas aéreas es de lo más dañado. Es un problema enorme de ese sector. La Argentina manejó la pandemia, cerró todo con euforia y dijo "Nosotros somos los primeros". Ahora, siete meses después somos los últimos, ¿qué nos pasa? Yo, enseguida empecé a decir "Mirá que la economía vale". Nosotros somos por lejos los que más destruimos la economía.

-Cuando decía, la economía vale, por poco era asesino.

-Sí, por poco era asesino. Yo lo decía igual, pero me sentía asesino cuando me decían "Vos querés que la gente muera". Yo estuve en Italia un mes y decía "Cómo puede ser que en Italia mueran 10-15 personas por día y en la Argentina eran 200-300" y preguntaba qué estaba pasando. Hemos hecho la cuarentena todo este tiempo, hemos bajado 2,5% el PBI, en Suiza lo bajaron 3% creció enseguida y todo quedó abierto. En los países de Europa reabrieron muchas cosas, ahora, la restauración es una de las cosas más difíciles. Si (Tito Loizeau) se quedaba con sus dólares hubiese aumentado, porque si lo invertía en el sistema argentino perdía muchos dólares en cualquier sistema. En el mundo existen mercados de capitales, a nosotros cuando nos confiscaron las AFJP, perdimos una enorme fuerza para crear el mercado de capitales. El mercado de capitales en la Argentina es ridículo, 12%, mientras en el resto del mundo está arriba del 70%. Hay una cosa que la confianza genera y es creer que los sistemas que funcionan en los otros países. No enamorarse de Nicolás Maduro es muy importante para el futuro del país.

-¿Estamos enamorados de Maduro?

-Algunos.

-En las últimas semanas escuchamos noticias de que empresas multinacionales de supermercados, alimentos, aerolíneas, materiales para la construcción, de celulares se van del país, ¿Qué está pasando en la industria automotriz? ¿Puede haber novedades en ese sentido o ves alguna compañía analizando retirarse del país?

-Yo no veo ninguna, sinceramente. Miro todas las otras con la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y no veo ninguna, pero hay que ver cómo va la evolución de hacer negocios en el país, y en el futuro, exportar eficientemente desde la Argentina. En este momento es raro, con falta de oferta y exceso de demanda, pero eso yo no creo que dure en el tiempo. Hay que ver después cómo organizamos la producción y cada uno con una muy buena línea de producción que vaya a la exportación. Como la fábrica que tenemos en todo el mundo, en Serbia, Italia, México, Estados Unidos, todas las fábricas funcionan para todo el mundo y eso es lo que tiene que ir. Por eso los acuerdos con Europa son muy importantes. Es muy importante ser parte de los países importantes, no entiendo esta negación de ser exitosos y ricos. Queremos ser a toda costa el neopobrismo. Hacemos cola para hacernos pobres.

-¿Es el último Gobierno populista?

-Hace 90 años que mucha gente espera que termine esta alternancia arriba-abajo, arriba-abajo. Si será el último no lo sé, pero seguramente hay mucha gente, y también están los jóvenes de la industria moderna de la economía del conocimiento, que quieren un país poco como lo quiero yo. Eficiente, competitivo, funcionante, que la gente gane bien, que la gente en la pobreza sea poca y sea ahí donde tenga que ayudar el Estado, pero que el resto de la gente trate de ser más rica no más pobre. Ser más pobre podría ser hasta un negocio político y creo que se está terminando. Vamos a empoderar a todos para que el sistema privado mucho más grande que el Estado, para que saque el país adelante, creando riqueza y una búsqueda de lo que era la Argentina 90 años atrás.

