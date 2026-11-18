En un principio, Despegar fue una de las marcas que transformó la manera en que los latinoamericanos buscaban y compraban sus vuelos. Ahora, la compañía tiene la mirada puesta en otro desafío: revolucionar el negocio hotelero. Su apuesta va mucho más allá de sumar alojamientos a su plataforma. Busca transformar la relación con los proveedores, acercándoles tecnología, inteligencia de mercado y herramientas que les permitan desarrollar todo su potencial comercial.

“El objetivo es impulsar a los hoteles a generar demanda incremental, invirtiendo en herramientas de marketing, promoción, medios de pago, comunicación con clientes y tecnología, y con eso lograr un impacto real en su rentabilidad”, explica Marcelo Grether, chief travel partners de la compañía.

Marcelo Grether, chief travel partners en Despegar.

Es un dato conocido que Despegar –que viene sosteniendo una inversión anual de 100 millones de dólares en tecnología, IA, marketing y relación con hoteles– persigue el ambicioso objetivo de triplicar en cuatro años el tamaño de la empresa. Ese desafío empieza ahora a mostrar su correlato concreto en el segmento de la hotelería.

“Queremos crecer, pero no entendemos ese crecimiento de manera aislada. Si Despegar amplía su negocio, también tiene que ampliar las oportunidades para los hoteles que trabajan con nosotros: acercarles más mercados, darles acceso a tecnología y ayudarlos a ser más competitivos. Cuando nuestros partners crecen, crece también la oferta para los viajeros y se fortalece la industria turística de la región”, agrega Grether.

Despegar Pago: oxígeno financiero para el sector hotelero

Además de la tecnología y la generación de demanda, el acceso al capital de trabajo es uno de los desafíos que enfrentan muchos hoteles, especialmente los pequeños y medianos. Para responder a esa necesidad, Despegar lanzó Despegar Pago, una solución desarrollada para ampliar las herramientas de los socios de la compañía. En su primera aplicación, este nuevo feature permite a los alojamientos anticipar el cobro de las reservas. Tras una fase de prueba, el producto llega al mercado con US$ 1 millón ya otorgado en solo cuatro meses, y con la expectativa de alcanzar US$ 30 millones en anticipos.

A través de Despegar Pago, el establecimiento elige qué reservas desea anticipar y puede recibir el monto en hasta 48 horas hábiles mediante un proceso totalmente digital y autónomo.

“Despegar Pago nació de una necesidad que identificamos en el día a día de nuestros socios, porque crecer no significa solo vender más. Significa aumentar el valor que logramos generar para alojamientos, líneas aéreas, agencias de viajes y otros socios. Nuestra posición en el centro de este ecosistema nos deja ver de cerca sus necesidades y nuestra tecnología nos permite desarrollar soluciones de pago específicas para hacer el negocio de los viajes más simple y eficiente”, agregó Grether.

Subir, acelerar, girar, seguir probando: así funciona la “lógica jetski”

Hay una forma de trabajar en Despegar que define gran parte de su velocidad de ejecución: internamente se la conoce como la “lógica jetski”.

La propia imagen lo revela: un jetski no es un transatlántico. “No espera, no planifica con una mirada de años, no toma la temperatura del agua antes de arrancar. Sube, acelera, gira, prueba la ola siguiente. Si algo no funciona, corrige en el acto y sigue, con agilidad y velocidad propia de un jetski”, describe Marcelo.

Todo eso se traduce en una operación concreta: muchos experimentos paralelos, de los cuales solo algunos se convierten en productos o funcionalidades reales. Se testean ideas rápido, se miden resultados, se descartan las que no generan impacto y se escala sin demora lo que funciona. “Probamos, aprendemos rápido y escalamos aquello que genera impacto”, es como lo sintetiza Grether.

¿Cómo se ve la industria dentro de cinco años?

La inteligencia artificial abre una nueva etapa en esta transformación. En 2024, Despegar lanzó SOFIA, su asistente de inteligencia artificial, que hoy supera los tres millones de conversaciones mensuales. Desde el año pasado, también permite interactuar por voz, ampliando las formas en que los viajeros pueden resolver sus necesidades de manera natural y sencilla.

Ahora, SOFIA suma una nueva capacidad: los viajeros pueden completar transacciones directamente dentro de la conversación. Así, la experiencia integra en un mismo espacio la búsqueda de opciones, las recomendaciones y la posibilidad de concretar una compra, sin necesidad de salir del intercambio.

En 2024 Despegar lanzó SOFIA, su asistente de inteligencia artificial.

Pero la visión de Despegar va más allá de mejorar la experiencia del viajero. La compañía también proyecta un modelo en el que múltiples agentes especializados de inteligencia artificial puedan trabajar coordinadamente para resolver distintas necesidades del negocio.

En ese escenario, un hotel mediano en Búzios o Córdoba podría contar con agentes inteligentes que lo ayuden a administrar su disponibilidad, responder consultas de huéspedes, ajustar precios según la demanda y conectarse con distintas plataformas. La apuesta de Despegar es evolucionar hacia una capa tecnológica capaz de conectar la oferta, la demanda y los distintos servicios que forman parte de un viaje. Un modelo que permita que hoteles de diferentes tamaños accedan a herramientas cada vez más sofisticadas y compitan en mejores condiciones, sin que su capacidad tecnológica dependa exclusivamente de su escala.

“La oportunidad es que la tecnología deje de ser una barrera de entrada. Que un hotel independiente pueda acceder a capacidades que antes estaban reservadas para las grandes cadenas y concentrarse en lo que mejor sabe hacer: recibir a sus huéspedes –concluye Grether–. Si logramos eso, no solo estamos transformando el negocio de nuestros partners: estamos ampliando las posibilidades de crecimiento de toda la industria. Un ejemplo es que estamos enfocándonos en que un hotel que trabaja con Despegar también pueda acceder en un futuro a la tecnología de Despegar. De esta manera, podría desarrollar su propia venta directa online con la misma tecnología del mayor e-commerce de turismo de Latam. Eso es estar del lado del socio”.

Más información: https://www.despegar.com.ar/

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