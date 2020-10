Adaptación. Una lesión lo alejó del fútbol, es escritor y ahora vende casas

María Filgueira Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 09:29

"Como si fuera el ave fénix". El resurgir de las cenizas es una metáfora que todos alguna vez escuchamos al pasar. El Polaco tuvo una vida difícil. Era un futbolista apasionado por el deporte y una lesión le impidió seguir con su carrera. Su madre se enferma y muere después de un tiempo. Como estos, la vida le puso muchos más obstáculos por delante, pero igual así nunca bajó los brazos y trató de sacar lo mejor de cada momento.

La vida del Polaco tiene un cierto paralelismo con su creador. Mariano Manzanel escribió dos novelas en las que, pese a no ser autobiográficas, mucho de su vida se refleja en ese personaje. Todo hincha de Lanús durante los finales de los noventa conoce la historia de este jugador que nunca debutó en primera. Veinte años después, esos hinchas no lo reconocerían. Con 45 años, Mariano es escritor y pasó por muchos oficios que, de a poco, lo alejaron del deporte.

Mariano fue jugador de fútbol profesional desde 1995 a 1997

Jugó al fútbol desde los nueve años hasta los 23 y siempre pensó que su carrera iba a relacionarse con esto, pero su lesión marcó su vida profesional. Pasó por el periodismo, fue comentarista de partidos y trabajó en distintas radios. Desde 2017, a partir del lanzamiento de la primera novela, dio más de 60 charlas sobre la superación y el "reinventarse en la vida". "El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional", es su frase de cabecera.

Otro giro más

El 2020 le hizo dar otro volantazo en su vida profesional. Antes de la pandemia de Covid-19, supo que quería dedicarse a otra cosa y no depender de los municipios que le organizaban las conferencias. Sin tener en claro qué quería hacer, y con la angustia que esto trae, se dio cuenta de que su mejor herramienta eran los contactos que logró durante toda su vida.

"Mis amigos siempre me dijeron que una gran virtud era mi modo de relacionarme con las personas", dijo y agregó que los 3000 números que tenía agendados en el celular fueron el puntapié para comenzar una etapa nueva. A finales de febrero, cerca de arrancar la cuarentena obligatoria en la Argentina, un gerente de una de las inmobiliarias más importantes del país le propuso un trabajo.

Debido al aislamiento social, todos los municipios cancelaron las charlas previstas para este año y destinaron todo ese dinero a la emergencia sanitaria. "¿Qué hubiese sido de este año si no estaba abierto al cambio?", preguntó.

Desde 2017, dio más de 60 charlas y presentaciones de sus libros

Se contactó con sus colegas del periodismo, pero, esta vez, desde otro lugar. "Todos me felicitan por cómo supe reinventarme en la vida", aseguró y agregó que le ofreció a muchos sus servicios.

Manzanel admitió que este es su mejor año, pero que no fue fácil comenzar a trabajar con tanta incertidumbre y una familia al hombro. "La pandemia vino para hacernos reflexionar, para preguntarnos por qué estamos en este mundo y qué es lo que queremos hacer", dijo. Él se animó al cambio y hasta el día de hoy sigue capacitándose estudiando coaching y programación neurolingüística.

Biografía cambiante

"Exfutbolista, autor, comunicador, coach y PNL en formación". Así es su biografía en Instagram y aseguró que debería agregar su nueva profesión a la lista. "Antes de rendirme e irme de un país que no te da absolutamente nada, prefiero seguir apostando -explicó-. Hay que mirar hacia adentro y ver qué puede hacer uno con la realidad. No puedo cambiar la pandemia, pero sí mi vida".

"Si no cambias te quedás fuera del mundo. Soy un montón de Marianos dentro de uno, que dependiendo la situación hago una cosa u otra", explicó y citó al poeta Walt Whitman con su conocida frase: "soy extenso y contengo multitudes".

Mariano junto a Eduardo Sacheri en la presentación de su libro

De presentar el libro con Eduardo Sacheri a la compra y venta de inmuebles. Manzanel aseguró que a este último negocio le falta la empatía qué él promete dar cada día. "Es un trabajo de relación no de transacción. Si uno piensa en la plata no logras un negocio a largo plazo. No hay posibilidad de negocio si no generas buenas relaciones en el tiempo", aseguró.

"Boris Cyrulnik dice que todo hombre herido se ve forzado a la metamorfosis", explicó. Con la resiliencia como bandera, Mariano elige vivir la vida afrontando las circunstancias que se le presentan.

