Día cambia de manos: GDN, el dueño de ChangoMás, se quedó con la cadena

La venta de Supermercados Día Argentina llegó a su tramo final. La cadena quedó en manos de GDN, el grupo controlado por Francisco de Narváez y dueño de ChangoMás.

Según distintas fuentes del mercado, la transacción que rondaría los US$55 millones . Aunque todavía restan definiciones contractuales y no hubo anuncios oficiales, el proceso atraviesa su etapa final.

La operación pone fin a casi tres décadas de presencia de Día bajo control español en la Argentina. Día nació en España y tiene su base en Madrid pero está controlada por el fondo de inversión LetterOne, del empresario ruso Mijail Fridman. La Argentina es uno de los dos mercados en los que opera la cadena (el otro es España) y su CEO es un conocido del mercado doméstico: el exdirector de Mercadería de Carrefour Argentina, Martín Tolcachir.

El grupo, que opera cerca de 1000 tiendas entre sucursales propias y franquiciadas, había iniciado meses atrás un proceso para buscar un comprador o un socio estratégico para su negocio local. Para ello, según anticipó LA NACION, contrató al Banco Santander, que sondeó potenciales interesados y coordinó el proceso de revisión de la compañía.

Día llegó al país a fines de los '90 y en la actulidad está presidida a nivel global por el argentino Martín Tolcachir

En la carrera participaron tres jugadores: GDN, el conglomerado peruano Intercorp y PeddosYa, la plataforma de delivery controlada por Delivery Hero. Sin embargo, en las últimas semanas GDN tomó ventaja y se posicionó como favorito para quedarse con la cadena.

Para De Narváez, se trata de una nueva apuesta por el negocio supermercadista argentino. En 2020 el empresario sorprendió al mercado con la compra de Walmart Argentina, operación que dio origen a ChangoMás. Aquella adquisición incluyó más de 90 locales y unos 9500 empleados. Ahora, con Día, suma una red mucho más extensa, aunque de formato completamente distinto: tiendas de cercanía, fuerte presencia barrial y una estructura basada principalmente en franquicias.

La compra también refleja una de las tendencias que hoy atraviesan al sector: la búsqueda de escala en un mercado de consumo que todavía no logró recuperar plenamente los niveles previos a la crisis. Mientras los hipermercados y supermercados tradicionales enfrentan la presión de la competencia digital y los cambios en los hábitos de compra, las tiendas de proximidad ganan relevancia por su cercanía y conveniencia.

Día llega a este proceso después de varios años complejos. La filial argentina atravesó un plan de reestructuración que incluyó el cierre de locales de bajo desempeño y una revisión de costos operativos. Durante 2025 cerró 34 sucursales como parte de ese ajuste. Aunque la compañía logró estabilizar parcialmente sus resultados, la casa matriz decidió explorar alternativas para concentrar sus recursos en otros mercados.

En 2025, sin éxito, De Narváez presentó una oferta de US$1000 millones para quedarse con Carrefour JULIAN BONGIOVANNI

La cadena mantiene un peso relevante en el consumo masivo local. Cuenta con más de cuatro millones de clientes registrados en su programa de fidelización, comercializa más de 1000 productos de marca propia y trabaja con alrededor de 200 proveedores argentinos. Además, genera empleo para miles de trabajadores, entre personal directo y franquiciados.

Uno de los factores que aceleró las conversaciones fue la entrada en vigencia del nuevo esquema de control previo de concentraciones económicas. Desde el 17 de noviembre, las operaciones de compra y venta de compañías alcanzadas por la Ley de Defensa de la Competencia deberán obtener autorización estatal antes de concretarse. Por ese motivo, los interesados buscaron avanzar rápidamente en las negociaciones para definir un comprador antes de esa fecha clave.

Con esta adquisición, GDN consolida su posición como uno de los principales jugadores del retail argentino. Después de haber intentado sin éxito comprar Carrefour Argentina el año pasado, la incorporación de Día le permite ampliar su presencia territorial y sumar un formato complementario a ChangoMás. Para el mercado, es además una nueva muestra de un fenómeno que se repite en distintos sectores de la economía: activos internacionales que pasan a manos de grupos con fuerte arraigo local.