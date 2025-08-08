Día de la Niñez: dónde conseguir los regalos más buscados con hasta 50% de descuento y en cuotas sin interés

La cadena de supermercados se suma a la celebración del Día de la Niñez con una amplia variedad de opciones: indumentaria y calzado confortables, juguetes para la primera infancia, juegos de mesa, de rol, bicicletas y triciclos para todas las edades.

La iniciativa de COTO busca acompañar a las familias con propuestas que incentiven la creatividad y la imaginación de los niños, a la vez que facilita el acceso a regalos a través de atractivas promociones y facilidades de pago.

Entre las ofertas destacadas, COTO presenta un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en toda la sección de juguetería, vigentes hasta el jueves 14 de agosto. Además, hasta el 17 de agosto se pueden aprovechar planes de 6, 9 y 12 cuotas sin interés con distintos bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados.

Para quienes busquen bicicletas SPX, COTO ofrece dos alternativas: 12 cuotas sin interés o un 25% de descuento en un pago con Comunidad COTO, también hasta el 14 de agosto.

En materia de indumentaria, la propuesta incluye descuentos del 50% y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos, ampliando las opciones para los niños en esta temporada.

Estas promociones se suman a las ofertas habituales disponibles en las sucursales y en la tienda online, donde además se pueden encontrar descuentos exclusivos para los miembros de Comunidad COTO.

De esta manera, COTO se posiciona como una opción integral para las familias que buscan celebrar el Día de la Niñez con regalos pensados para todas las edades y gustos, facilitando el acceso a productos de calidad y acompañando la ilusión de los chicos en una fecha muy especial.

