Directo al consumidor. La venta online reinventa nichos de negocios

Son pocas las empresas que se pueden jactar de haber creado un nuevo nicho de negocios. Warby Parker, una marca de anteojos cool para millennials, puede decir que es una de ellas. Hace una década la startup fue pionera en la venta de productos directamente a compradores online, usando Internet para evitar los costos de las tiendas tradicionales y quitándoles clientes a las cadenas de ópticas. Miles de compañías directo al consumidor –conocidas en EE.UU. con las siglas DTC (direct-to-consumer)– siguieron sus pasos. Fondos de capital de riesgo (cr) le aportaron el financiamiento; la última ronda de financiación de Warby Parker le otorgó una valuación de US$3000 millones. El 24 de agosto, en la mayor prueba hasta el momento del apetito del mercado por su modelo de negocios, optó por comenzar a cotizar en bolsa, vendiendo apropiadamente sus acciones directamente a los inversores en vez de a través de intermediarios como es lo que sucede en las ofertas iniciales convencionales. Una semana más tarde Allbirds, una plataforma de venta online de zapatillas, anunció que también saldría a la bolsa.

Estos aparentes éxitos sobresalen en un cementerio de bajas. Incluso los sobrevivientes tienen dificultades para ganar dinero. Las pérdidas netas de Warby Parker aumentaron a más del doble, de US$23 millones en 2018 a US$56 millones en 2020. Allbirds perdió US$40 millones en los últimos dos años. Casper, un fabricante de colchones, aún no se ha recuperado de un lanzamiento inicial de acciones poco exitoso en 2020. Su valor de mercado de US$205 millones es un quinto de su valuación como firma privada previo al lanzamiento accionario. Away, que vende valijas, y Outdoor Voices, una compañía de ropa, han perdido una sucesión de patrones. Para otros las corridas de compras alimentadas por el Covid -el comercio electrónico creció tanto en el primer trimestre de 2020 como en toda la década anterior- no durará para siempre.

Las reglas eran simples. En sus inicios Warby Parker se enfrentaba a pocos rivales online y disfrutaba de costos bajos y capital disponible. El auge de Shopify y Amazon permitió a quienes aspiraban a empresarios abrir tiendas con unos pocos clics y unos pocos dólares. Las operaciones digitales abrieron un arcón de datos sobre la conducta de los clientes y permitió fijar blancos con precisión en plataformas como Instagram y Facebook. Los buenos diseños, la jerga de los millennials y las declaraciones de misión que reflejaban conciencia social aún parecían algo novedoso. “No podría haber sido más fácil lanzar una marca DTC”, dice Len Schlesinger de la escuela de negocios de Harvard. “No se necesitaba ni siquiera una buena idea”.

La vida ahora es más difícil. Casper se enfrenta ahora a más de 175 competidores online. El costo de un aviso en Instagram y Facebook aumentó a más del doble entre 2018 y 2020. Las grandes cadenas minoristas han respondido lanzando sus propias líneas diseñadas para atraer a clientes más jóvenes. Se dice que Unilever adquirió 29 firmas DTC entre 2015 y 2019. Aún con abundante financiación disponible, la cantidad de negocios ha comenzado a amesetarse. “Ahora se trata menos de innovación que de ejecución”, señala Kirsten Green, de Forerunner Ventures, un fondo de capital de riesgo.

Esto ha beneficiado un nuevo conjunto de firmas de venta directa. Figs, valuada en US$7000 millones, construyó su negocio vendiendo ropa para trabajadores de salud llamativa, lo que le ha ganado una clientela de 1.5 millones. Vender productos baratos a precio de lujo es lucrativo: Figs alardea de tener márgenes operativos brutos del 27%, comparado con el 7% para Warby Parker.

Otros productos y servicios no tan rutilantes están maduros para dejar de ser commodities, piensa Trina Spears, cofundadora de Figs. Muchos de estos nichos son, como dice Lerer Hippeau, “mercados adormecidos y totalmente accesibles”.