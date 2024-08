El alfajor creado por una argentina que se adaptó al paladar australiano y gana presencia en supermercados

Escuchar

Besobite es la marca de alfajores que creó la argentina María Marta Bader en Australia, y es la única que, por el momento, se vende en supermercados locales. Fabrica unas 5000 unidades al mes, hoy presentes en los delis, en los súper, en su página web y en las cafeterías, que se venden a entre 3 y 4 dólares australianos.

Nacida en Villa Quinteros, una localidad a 70 kilómetros de San Miguel de Tucumán, Bader es contadora pública y a los 23 años tuvo su primer emprendimiento. “Amaba las plantas desde chica, porque mi abuela tenía una finca de rosas. Empecé a vender rosales de productores de la zona. Ese fue el primer negocio de mi vida. Comercialicé como 28.000 plantines porque teníamos buenos precios, eran más baratos que los que se traían de Buenos Aires”, cuenta a LA NACION.

En aquellos años le faltaba solo la tesis para terminar la facultad. Con el dinero que reunió con su emprendimiento llevó a su mamá a Europa y ese viaje, de tres meses, asegura que le abrió la cabeza. “No sabíamos ni una palabra de inglés y anduvimos súper gasoleras. Antes había estado en Brasil y ya disfruté de conocer otras cosas”, recuerda.

Un año después decidió irse a Australia, a Melbourne. Era el 2016. “Amo el calor y elegí un país que tuviera clima cálido -dice-. Llegué con visa de turista porque no sabía si me iba a atrapar. A las dos semanas conocí a quien hoy es mi esposo; al mes me pidió matrimonio. Fue todo muy loco. A los dos años nos casamos”. Dominik Lipski, su marido, la ayudó en los primeros pasos de su proyecto.

Una de las cosas que más extrañaba eran los alfajores. No se pueden ingresar al país, así que detectó allí una oportunidad, porque sus amistades les pedía que se los vendieran. Venía trabajando esporádicamente como contadora y dos meses antes del Covid-19 arrancó como emprendedora. Empezó fabricándolos de maicena y el resultado del primer mes la sorprendió: hizo 50 clientes en cafeterías.

La pareja vivía entonces en Brisbane. Con la pandemia del Covid-19, muchas de las cafeterías cerraron y debió reorganizar el emprendimiento. Reemplazó los alfajores de maicena por los de chocolates y los empezó a vender en locales de delicatessen. De esos negocios saltaron a tener presencia también en cadenas de supermercados.

Producen, en temporada alta, unos 5000 alfajores mensuales: “Los australianos los comparan con una galleta que por fuera se le parece, pero cuando lo prueban se dan cuenta de que es mejor. No tienen nada con dulce de leche -al comienzo lo hacíamos casero pero ahora lo traemos de Sidney porque conviene más-”.

“Fuimos ganando mercado a la vieja escuela: yendo a presentarnos, hablando. El contacto social acá no es como en la Argentina -añade-. Hubo que adaptar el sabor al gusto, no tan dulces, con algo menos de dulce de leche. Bien cubierto con chocolate. Hemos dado con la receta indicada”.

En su web los vende en cajas de seis (con envío gratis si la compra es de tres o más paquetes), mientras que en el resto de los lugares se comercializan de manera individual.

El nombre de la marca fue idea de su esposo, quien cuando come un alfajor se relame. “Es casi como un beso a sí mismo”, se ríe Bader. El matrimonio está dedicado de lleno a la empresa. Hace unos meses se instalaron en Airlie Bach. Igual, distribuyen en diferentes puntos de Australia. Tienen presencia en ciudades grandes como Sidney y Melbourne. El packaging es ecofriendly, un factor valorado por el mercado australiano.