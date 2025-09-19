El boom del e-commerce en Argentina: ¿hay depósitos suficientes para sostenerlo?

El crecimiento del e-commerce y el aumento de las importaciones están transformando la forma en que compramos y recibimos productos. Según un estudio de CBRE, compañía global de servicios inmobiliarios corporativos, las importaciones vía courier internacional crecieron un 388%, mientras que se proyecta un 163% de expansión del e-commerce entre 2025 y 2027.

Frente a este escenario, la pregunta es inevitable: ¿cómo se prepara el sector logístico para atender esta nueva demanda? ¿Cuenta la Argentina con el inventario necesario para responder a un crecimiento exponencial?

Con el objetivo de abordar estos desafíos, CBRE convocó a un prestigioso panel de referentes del sector en el marco de Management Logístico, el encuentro que reúne a los principales profesionales de la supply chain.

Durante el evento, se presentó un análisis comparativo del inventario logístico de las principales urbes de América Latina. El estudio mostró cómo ciudades como Santiago de Chile y San Pablo lograron adaptarse al aumento del consumo, la apertura de las importaciones y la transformación tecnológica.

El contraste con la Argentina fue claro: mientras la región cuenta en promedio con 9,2 millones de m² de depósitos logísticos, el país apenas dispone de 2,7 millones. En otras palabras, aún falta espacio para dar soporte a un mercado en plena expansión.

En números, al cierre del segundo trimestre de 2025, el inventario de naves logísticas prime registró un crecimiento de apenas 2,8% respecto al trimestre anterior, lo que refleja una expansión moderada de la oferta. “El inventario de Buenos Aires es un 240 % más pequeño que el promedio de las grandes ciudades de LATAM, que se sitúa en 9,2 millones, es decir que nos falta un inventario de Santiago de Chile para acercarnos al promedio de la región” señaló Karina Longo, Research Manager de CBRE.Y agregó “Hoy la mayoría de los nuevos desarrollos se construyen a pedido de un cliente específico, lo que frena la incorporación de metros especulativos y limita la capacidad del mercado para absorber nuevas necesidades”.

Una conversación de expertos

El debate reunió a voces clave del sector. Nicolás Cox, presidente de CBRE Argentina & Chile, subrayó: “En Argentina, la calidad de construcción y los materiales son de primer nivel, y no tienen nada que envidiarle a otras partes del mundo. Lo que sí es complejo es pensar en amortizar en 10 o 12 años de alquiler, con variaciones tan grandes de la actividad económica”.

Cox también puso sobre la mesa dos factores estructurales que, a su juicio, marcarán el rumbo del sector en los próximos años: la mejora de la infraestructura y la disponibilidad de energía a costos competitivos.

La visión de los desarrolladores estuvo representada por Adolfo Curi, CEO de Grupo Posadas, quien combinó una anécdota personal con la estrategia empresarial:

“Mi papá decía: si no tenés tierra, no tenés negocio. Nosotros como desarrolladores tenemos que focalizarnos siempre en poder hacer negocio a través de la tierra y buscar oportunidades para hacerlo más rentable, sobre todo en ejes que no están tan establecidos, apostando a cambios de normativas y a las oportunidades que puedan surgir”.

Lejos de frenar las inversiones, el contexto desafiante parece reforzar su apuesta: en 2025, Grupo Posadas iniciará la construcción de 100.000 m² de depósitos en Quilmes, con la mirada puesta en un ambicioso proyecto de 300.000 m² en Merlo.

Desde el lado del mercado, Santiago Diz, Sales Brokerage Manager Industrial de CBRE, aportó una lectura regional y local:

“En infraestructura, estamos al mismo nivel que los mejores depósitos de Brasil o México. Pero en Argentina, la mayoría de los proyectos se motorizan con capital de los propios desarrolladores, porque hay muy pocos casos de financiamiento interno o externo”.

Diz subrayó que la zona del AMBA concentra hoy la mayor oportunidad, ya que la oferta es muy limitada frente a una demanda sostenida. “Esto abre un escenario lleno de oportunidades para nuevos desarrollos”, señaló.

El análisis se completó con la mirada regional: Cox explicó cómo en Santiago de Chile la competencia por la tierra entre la logística y los data centers está transformando el mapa de precios y decisiones de inversión.

“En Santiago es una realidad normativa: las ciudades crecen y empujan a los sectores industriales y logísticos hacia afuera. No siempre son bienvenidos, muchos municipios prefieren destinar suelo a proyectos residenciales antes que a naves industriales. Pero lo que hoy más incide en los precios es la competencia con los data centers: ambos necesitan la misma normativa de uso industrial molesto, y mientras un operador logístico puede pagar alrededor de 200 dólares el metro cuadrado, un data center puede duplicar esa cifra. Si un propietario tiene habilitación para ambos usos, es lógico que priorice al que le ofrece más rentabilidad inmediata”.

De esta manera, el fenómeno chileno anticipa una tendencia que podría replicarse en otras ciudades de la región: la disputa entre el negocio logístico —clave para sostener el e-commerce— y los data centers, motores de la economía digital.

Un tema que nos involucra a todos

La logística ya no es un tema exclusivo de especialistas: es la base que asegura que un producto llegue a tiempo y en buenas condiciones al consumidor. La expansión del comercio electrónico y la apertura de nuevas dinámicas de importación exigen repensar la infraestructura del país.

El desafío está planteado: generar más metros logísticos modernos, apostar a la innovación y anticiparse a una demanda que seguirá creciendo.

