El CEO de Modo, tras la denuncia de Mercado Libre: “Ellos tienen una posición dominante”

Escuchar

“Lo que sostenemos es que Mercado Pago tiene una posición dominante y que, desde ese lugar, están obligados a asegurar la competencia en los distintos segmentos donde opera”, dice a LA NACION Rafael Soto, CEO de Modo. El titular de la billetera digital denunciada por Mercado Libre ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) rechaza los planteos de la empresa de Marcos Galperin, que ayer apuntó contra la firma por presunta “cartelización” y “prácticas coordinadas” para perjudicar a las fintech.

“Nosotros no cambiamos nuestro objetivo. Que la billetera líder del mercado se vea incomodada por otra que viene a competirle nos envalentona”, insiste Soto, el responsable de la plataforma fundada y controlada por un grupo de 36 bancos que operan en la Argentina, que incluye, entre otros, al Galicia, Santander, Macro, HSBC, Nación, ICBC y BBVA.

-¿Qué reacción tuvieron tras la denuncia de Mercado Libre?

-Nosotros no cambiamos nuestro objetivo, que es darles a los usuarios la mejor propuesta de promociones a través de Modo. Los bancos han desarrollado una plataforma tecnológica de promociones, sin exclusiones, con los mejores límites y cuotas, y queremos que se disfrute esa plataforma, cuando el bolsillo aprieta. En ese sentido, la denuncia no cambia nuestros planes. En nuestra denuncia de mayo, nosotros le decíamos a la CNDC que a Mercado Pago no le gustaba competir, se cerraba a una solución de closed loop, y esta denuncia viene a callar la competencia en promociones.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre Gentileza

-¿Por qué?

-La denuncia informada ayer tiene tres capítulos: uno que es formal; otro enfocado en las transferencias de CBU a CVU, donde más allá de algún impedimento por alguna demora técnica de algún banco, no hay problemas. El corazón de la denuncia pasa por las promociones, donde Mercado Pago le dice a la CNDC que los bancos se organizan anticompetitivamente para ofrecer promociones. ¡Que más competitivo que hacer una plataforma tecnológica que les permita a los bancos hacer mejores promociones! Con cashback inmediato, visualización en línea, mapeados por comercios. Mejoró de manera abismal la calidad de las promociones gracias a Modo y, a partir de eso, los bancos compiten. Hoy hay más de 1200 promociones corriendo, arriba de 1100 son de los bancos individualmente, unas 20 son de marcas de tarjetas que las cargan en Modo y hay un número menor de promociones que Modo organiza y los bancos tienen opción de sumarse. Algunos adhieren y otros no.

-Pero la denuncia lo que dice es que el usuario de un banco no puede acceder a esas promociones si paga con una billetera que no sea Modo...

-Claro, pero, ¿por qué los bancos van a gastar plata en promover productos de terceros? ¿A quién se le ocurre? Los bancos usan un presupuesto para motivar cambios de comportamientos de clientes, en favor de la utilización de sus productos. El Galicia, el Santander, el BBVA o el Nación, cualquiera, van a invertir para que el cliente use sus aplicaciones y medios de pago, es obvio. Las promociones no son nuevas, vienen desde principios de 2000, y en ese momento fueron para que se usaran sus plásticos. Como hoy los plásticos son algo del pasado, se invierte para que se usen sus productos, sus aplicaciones, para que haya más interacción con su marca. Y hay cuestiones que son llamativas. En el comunicado, Mercado Libre habla de que los supermercados no se unen para armar promociones. ¿No lo hacen acaso los sitios de ecommerce dos veces por año con el Cyber Monday y el Hotsale, con promociones y descuentos para compras en línea? ¿O ahora con el Travel Sale? Es una estrategia muy desarrollada del mercado, donde los participantes salen juntos a promover un determinado cambio en modelo de comportamiento. En el caso de Hot Sale, buscan que la gente se acostumbre a comprar online, están dispuestos a invertir y después cada uno compite.

-¿Van a tener alguna reacción o cambio a partir de la denuncia? Después de su denuncia de mayo, y tras algunas idas y vueltas, finalmente se puso en marcha la interoperabilidad de los códigos QR para pagos con tarjeta de crédito.

-No. Simplemente, la reacción es comunicarles a los clientes y usuarios que se queden tranquilos. Hubo mucho movimiento en redes sociales a ver si esto afectaba a las promociones, y la reacción es decir que esto sigue. Eso es lo principal. Hicimos una denuncia de abuso de posición dominante, donde uno de los puntos era la apertura de los códigos QR, pero otro era que los usuarios pudieran pagar en el marketplace de Mercado Libre con Modo, o que los vendedores pudieran decidir con qué cobrar. Hoy están obligados a pagar con Mercado Pago los consumidores, y los vendedores a vender y depositar los fondos en Mercado Pago. La denuncia nuestra pide que uno pueda decidir. Es más competencia, que sea más competitivo el mercado.

El pago con códigos QR fue uno de los puntos de disputa entre Modo y Mercado Libre H_Sutthichai - Shutterstock

-Ayer, tras la denuncia, uno de los planteos en el sector de los bancos era apuntar contra Mercado Libre por monopolio. ¿Coincide con ese planteo?

- Mercado Pago tiene una posición dominante, y eso hemos defendido ante la CNDC. Y, al tener una posición dominante, está obligada a asegurar la competencia en los distintos segmentos donde opera. Por ejemplo, en el mercado de cobros y de pagos. Debe asegurar que todos los participantes puedan participar.

-¿Hay perspectivas de una resolución de estos conflictos o tensiones?

-Las relaciones entre una billetera y un adquiriente, o del que cobra y el que paga, en todos lados está dada por las regulaciones que estandarizan el funcionamiento del sistema. En la Argentina, está el sistema nacional de pagos, que es administrado por el Banco Central (BCRA), que define cómo funciona esa interacción entre los participantes. El QR interoperable fue parte de ese proceso, y el BCRA tiene entre otras funciones proteger la competencia en el sistema de pagos y el mercado financiero. Por eso ha intervenido en estas cuestiones.

-Más allá de estos vaivenes, ¿cómo describe la evolución del sector de pagos digitales y las fintech?

-Hoy podemos decir que le estamos ganando la guerra al efectivo. Cuando arranqué en Modo, decía que había que empezar esa guerra, y hoy la estamos ganando. Eso se dio porque es más fácil y más simple pagar con el celular que llevar efectivo. El consumidor es el que manda y el comercio se tiene que adaptar a eso. Hoy hay siete millones de persona que usan Modo para pagar con QR, NFC o enviar dinero a sus contactos y pagar servicios. A fin de cuentas, el efectivo está en una racha de decrecimiento muy fuerte, y es gracias a la inversión que venimos haciendo todas las fintech, los bancos y los participantes del sistema de pagos.