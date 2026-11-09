El escándalo Nvidia: las infidelidades de los CEO que terminaron costándoles millones a las empresas

Una infidelidad, una investigación del directorio y una acción en caída. El escándalo que involucra a Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, volvió a poner sobre la mesa un riesgo poco habitual: cómo la vida sentimental de un máximo ejecutivo puede convertirse en un problema para una compañía y sus accionistas.

Huang reconoció ante los empleados que había sido infiel a su esposa en medio de una controversia por sus vínculos con una empresaria (Alice Huang) relacionada con una compañía investigada por presuntos nexos con los servicios de inteligencia chinos. El directorio de Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si el ejecutivo pudo haber sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

La controversia no tardó en llegar a Wall Street: las acciones de Nvidia registraron hoy una baja cercana al 5% en la bolsa de Nasdaq. El papel también estaba condicionado por otros factores del mercado y las dudas sobre las inversiones en inteligencia artificial, que vienen empujando su caída desde hace un mes: su valor pasó de US$234 a US$177 (-23%).

Hewlett-Packard (HP) atravesó una crisis con la salida de Mark Hurd AFP

Esta no es la primera vez que una relación sentimental de un CEO termina en una crisis empresarial. McDonald’s, Intel y Hewlett-Packard, entre otras compañías, atravesaron situaciones similares, con renuncias, investigaciones internas y pérdidas millonarias de capitalización bursátil.

McDonald’s, Intel, Hewlett-Packard y otros casos

Uno de los antecedentes más claros ocurrió en McDonald’s en 2019. Steve Easterbrook, entonces CEO de la cadena de comida rápida, fue despedido después de reconocer que había mantenido una relación consensuada con una empleada de la compañía.

El directorio consideró que el vínculo violaba las políticas internas de la empresa, que prohibían las relaciones románticas entre altos directivos y empleados que dependieran directa o indirectamente de ellos. La salida del ejecutivo también estuvo acompañada por la renuncia de David Fairhurst, responsable global de Recursos Humanos.

Steve Easterbrook fue despedido de McDonalds's en 2019

La reacción del mercado fue clara. En noviembre de 2019, un día después de conocerse la salida de Easterbrook, las acciones de McDonald’s cayeron casi 2,72% y la firma perdió miles de millones de capitalización bursátil en una sola rueda.

Otro antecedente es el de Intel. En junio de 2018, Brian Krzanich renunció como CEO y también dejó su lugar en el directorio después de que una investigación interna y externa confirmara que había mantenido una relación consensuada con una empleada.

La compañía informó que el vínculo violaba su política de no fraternización, que alcanzaba a todos los gerentes. La decisión fue comunicada como una renuncia inmediata y el directorio designó al entonces director financiero, Robert Swan, como CEO interino. El día que se anunció su salida, las acciones de Intel retrocedieron 1,8%, según Reuters.

En agosto de 2010, Hewlett-Packard (HP) atravesó una crisis similar con la salida de Mark Hurd, quien había encabezado una transformación de la compañía y era considerado uno de los ejecutivos más influyentes de Silicon Valley.

Hurd renunció después de una investigación interna motivada por una denuncia de acoso sexual presentada por una contratista. La investigación no encontró pruebas de acoso sexual, pero sí detectó irregularidades en informes de gastos que el ejecutivo había presentado para ocultar una relación personal con la mujer, una actriz identificada como Jodie Fisher. Tras su salida, las acciones e HP llegaron a perder cerca de un 8% su valor.

Jeff Bezos quedó en el centro de la atención mediática en 2019, cuando se conoció su relación con Lauren Sánchez Reuters

Otro antecedente es el de la cadena de casinos Wynn Resorts, que en 2018 sufrió un fuerte golpe en Wall Street después de que The Wall Street Journal publicara denuncias de acoso y abuso sexual contra Steve Wynn, cofundador y entonces CEO de la compañía.

El artículo recogió testimonios de exempleadas y empleadas que describieron presuntos episodios de conducta sexual inapropiada durante décadas. Wynn negó las acusaciones. Pero tras la publicación, el Directorio creó un comité independiente para investigar los hechos, y las acciones se desplomaron casi un 20% en pocos días, según información de Reuters.

No obstante, no todos los escándalos sentimentales de los grandes empresarios tuvieron consecuencias directas sobre la cotización de sus compañías, como sucedió con Bill Gates (Microsoft) y Jeff Bezos (Amazon). Por un lado, Gates dejó el directorio de la empresa en marzo de 2020, mientras era investigado por una relación con una empleada -que luego él confirmó-.

Por su parte, Jeff Bezos quedó en el centro de la atención mediática en 2019, cuando se conoció su relación con Lauren Sánchez, entonces casada. El episodio coincidió con el anuncio de su divorcio de MacKenzie Scott, después de 25 años de matrimonio, pero no hubo evidencia de que el escándalo provocara un perjuicio concreto para la compañía.

Cuánto puede costarle a una empresa el comportamiento de su CEO

El impacto de estos episodios no es solamente anecdótico. En 2016, David Larcker y Brian Tayan, investigadores de la Stanford Graduate School of Business, analizaron 38 casos de comportamientos cuestionables de CEO que habían tenido una amplia repercusión mediática entre 2000 y 2015. El trabajo incluyó situaciones que iban desde relaciones sentimentales con empleados o contratistas hasta declaraciones controvertidas, uso indebido de fondos corporativos y falsificación de antecedentes.

Bill Gates y Melinda Ann French anunciaron su separación después de 27 años

Los investigadores encontraron que las acciones de las compañías registraron, en promedio, una caída ajustada por el mercado del 3,1% durante los tres días que rodearon la primera noticia sobre el comportamiento del ejecutivo. La mediana del retroceso fue del 1,1%. El caso de HP fue uno de los más significativos.

Sin embargo, el estudio también encontró que las reacciones no fueron uniformes: 11 de las 38 compañías analizadas registraron retornos bursátiles anormales positivos después de que se conocieran los episodios.

El reporte concluye que el comportamiento personal de un CEO no necesariamente afecta el valor de una empresa por sí mismo. Para los autores, el riesgo aparece cuando el episodio compromete la confianza de los inversores, pone en duda la capacidad de liderazgo, expone fallas de control interno o abre interrogantes sobre la continuidad de la estrategia.