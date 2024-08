El extraño caso del supermercado que se convirtió en un lugar “de ligue” privilegiado en España

Escuchar

Grupos de chicas y de chicos, jóvenes, no tan jóvenes y adultos, se congregan todos los días durante el fin del verano español en el nuevo lugar de moda para conocer gente y “ligar”, como se dice allá. Pero no se trata de un bar de tapas en Madrid. Tampoco de un boliche en Ibiza. El lugar perfecto para ligar en España es la cadena de supermercados Mercadona.

El mito de “ligar en Mercadona” existe desde hace algunos años, según medios españoles, pero desde hace una semana el fenómeno creció considerablemente, gracias a un video de la tiktoker Vivy Lin. Junto a una amiga, Vivy retomó el mito en uno de los locales. Lo hizo en tono humorístico, como suele hacer en sus videos, pero la gente se lo tomó en serio. Los usuarios de la red social no solo viralizaron el video, sino que fueron de hecho a su Mercadona más cercano para corroborar la tendencia.

Circulan ahora imágenes en varias redes sociales de locales de Mercadona que parecen festivales de música. Hay algunas reglas a tener en cuenta para participar. En primer lugar, hay un horario para ir “de ligue”, no se puede ir en cualquier momento: funciona de 19 a 20. En segundo lugar, una regla extraña, pero que sirve para organizar el tema: hay que tomar un ananá y colocarla en el chango, así se puede diferenciar a una persona que está “de ligue” de una que está de compras. ¿Pero qué pasa si una persona simplemente quiere comprar un ananá?, se preguntaron los españoles, y se resolvió: además de comprar la fruta, hay que ponerla en el chango dada vuelta.

Los supermercados se han convertido en las nuevas discotecas para los chavales. No me extrañaría nada que cambiaran la melodía típica que suena cada poco en el Mercadona por un tema de Anuel pic.twitter.com/GOdRyqDQka — Tage (@Tagelca) August 30, 2024

El fenómeno, que no nació de una iniciativa de la marca, parece haberle servido a la cadena. Hay informes de medios locales que indican que por lo menos aumentaron las ventas de ananás. Por otro lado, otras empresas competidoras se sumaron a la tendencia. Carrefour, por ejemplo, publicó en su cuenta oficial de la red social X una serie de reglas propias para organizar el “ligue”. El horario sería de 20 a 21, para no pisarse con Mercadona, y el producto elegido para identificarse puede variar: un paquete de golosinas -que indica que se trata de una persona dulce-, unas papas -una persona divertida- o garbanzos -que busca algo serio-.

“Me parece que el tema tiene una cosa muy lúdica, que siempre está buena para las marcas. Me hizo acordar un poco el desafío de Sprite de hace tres o cuatro años, con el desafío de los erutos en Tiktok, que podría ser más grave, porque bueno, era tomar tu marca y erutar, y en ese caso uno podría decir, che, no quiero que se asocie a mi marca con eso. Pero en este caso es una cosa mucho más lúdica e incluso amorosa. Así que me parece que está bueno para la marca. Incluso si se la llega a asociar a eso, al romanticismo, en un grado más extremo, también está buenísimo. Me parece que la gente de Mercadona debe estar feliz”, analizó para LA NACION el publicitario Santiago Olivera, CEO de la agencia de publicidad Febrero y presidente de la Academia Argentina de la Publicidad.

“Me causó mucha gracia, porque cuando yo lo descubrí, que fue incluso antes de esto, por mis amigos que viven en España, empezaron a hablar del tema y me dije ¿de qué están hablando? O sea, ¿por qué de golpe aparece esta marca, que es una marca totalmente irrelevante para los argentinos? Creo que tiene todo para que sea un caso divertido en términos de las conversaciones que suceden en las redes sociales. Por supuesto que, como todo, va a ser efímero, pero mientras dure me parece que la marca tiene todo para aprovecharlo y hacer lo que todas las marcas buscan, que es tener publicidad ganada sin poner un peso atrás de ella”, agregó.

Temas Comunidad de Negocios