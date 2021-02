MacKenzie Scott reveló en diciembre pasado que había donado US$4200 millones de su fortuna en los cuatro meses anteriores, además de los US$1700 millones que había regalado a principios de 2020 Fuente: LA NACION

Valeriya Safranova Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2021 • 00:53

Cuando MacKenzie Scott reveló en diciembre pasado que había donado US$4200 millones de su fortuna en los cuatro meses anteriores, además de los US$1700 millones que había regalado a principios de 2020, las redes estallaron en elogios.

Detrás del reconocimiento había una pizca de desprecio hacia su exmarido, Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, quien apareció en las noticias en 2020 en artículos sobre huelgas de empleados en Amazon, quejas sobre la seguridad de los trabajadores y críticas al medio ambiente de la compañía. Aquellos que presentaron el cargo final solo fueron aplacados en parte por la iniciativa de US$10.000 millones que Bezos estableció para combatir el cambio climático en febrero pasado.

Los observadores de la filantropía elogiaron la velocidad de Scott, la investigación que puso en sus decisiones, el mensaje sin ataduras que acompañó a sus obsequios y el amplio alcance de sus beneficiarios elegidos, que incluyeron colegios y universidades históricamente afroamericanos, escuelas comunitarias y organizaciones como YMCA y YWCA.

Otros vieron algo de brillo posterior al divorcio en los actos filantrópicos de la novelista antes conocida como Sra. Bezos.

Un artículo en Vanity Fair argumentó que Scott se "desquitó" con Bezos "al hacer lo que no hace: compartir su increíble, inadmisible e indescriptible riqueza con aquellos con quienes gana dinero, es decir, todos los demás en el mundo".

"Desde Jennifer Aniston no ha hecho tanto bien una mujer agraviada", escribió un columnista del diario New York Post en un artículo de opinión que contrastó la caridad de Scott con lo que algunos ven como la mano cerrada de Bezos, cuya riqueza creció aproximadamente un 63% durante los primeros nueve meses de la pandemia.

En el entorno de la familia Gates atribuyen a Melinda el giro a favor de la filantropía que mostró su esposo Bill en el último tiempo

Las donaciones de Scott siguieron a su firma del compromiso conocido como Giving Pledge en 2019, lo que hizo menos de dos meses después de anunciar en Twitter que su divorcio de Bezos había finalizado. Los signatarios del compromiso prometen distribuir la mitad de su riqueza durante su vida o en su testamento, un compromiso que el exmarido de Scott no ha asumido de manera muy notable.

Aunque el ejemplo de Scott es excepcional en muchos sentidos, se encuentra entre un grupo emergente de filántropas, algunas de cuyas fortunas están ligadas a sus maridos, que están adquiriendo más protagonismo en la vida pública.

Las mujeres ricas que dan su dinero y su tiempo no son nada nuevo. Pero durante muchas décadas, quienes estaban casados lo hacían en nombre de sus maridos, o más tranquilamente, sin un amplio reconocimiento.

Alta sociedad

Un estudio publicado en 1985 que siguió a 70 voluntarias en la "alta sociedad" durante varios años encontró que el trabajo no remunerado que realizaban las mujeres a menudo no se reconocía o se menospreciaba.

"El esfuerzo que se dedica a motivar a los voluntarios y desarrollar el espíritu comunitario puede descartarse como un intercambio 'meramente' sociable, relacionado con los roles de género de las mujeres y las propensiones naturales, que no requieren habilidades reales", escribió la autora del estudio, Arlene Kaplan Daniels.

"Las mujeres que se dedicaban a la filantropía eran las voluntarias detrás de escena, el trabajo no reconocido", dijo Debra Mesch, profesora de filantropía en el Instituto de Filantropía de Mujeres de la Escuela de Filantropía de la Familia Lilly de la Universidad de Indiana. "Los hombres eran los rostros".

Pero en los últimos años, con el aumento de las mujeres en el lugar de trabajo y el crecimiento de los movimientos que centran su experiencia, la donación de las mujeres se ha convertido en un tema de estudio por parte de profesionales del mundo sin fines de lucro y de académicos. Las mujeres tienen más dinero que nunca y continúan acumulándolo, y rápidamente. Para 2023, la riqueza mundial de las mujeres aumentará a al menos US$81 billones, según un análisis de Boston Consulting Group. En 2010, esa cifra fue de $ 34 billones.

"Las mujeres son más visibles en la filantropía hoy en día debido a las mujeres que han estado luchando por un asiento en todas las mesas, en todas las industrias, durante décadas", dijo Priscilla Chan, cofundadora de la Iniciativa Chan Zuckerberg con su esposo, Mark Zuckerberg. "Nos apoyamos en sus hombros y seguimos haciendo el trabajo", aseguró.

"He estado convocando a mujeres líderes filantrópicas que tienen intenciones de mejorar las prácticas de recaudación de fondos con mujeres desde 2015. Solía poder contar con ellas en mis manos", dijo Kathleen Loehr, directora de Kathleen Loehr and Associates, quien asesora a organizaciones sobre cómo adaptar sus prácticas de recaudación de fondos a las preferencias de las mujeres. "Ahora tenemos 63 miembros".

"El género importa en la filantropía", dijo Mesch. "Los hombres y las mujeres se dedican a la filantropía de manera diferente. Uno no es mejor que el otro. Son simplemente diferentes".

Por ejemplo, la investigación ha demostrado que las mujeres solteras dan más que los hombres solteros (un informe de Barclay dice que entre las personas de alto patrimonio neto en Estados Unidos, las mujeres dan casi el doble que los hombres); que en el matrimonio las mujeres socializan a sus maridos para que den; y que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de participar en donaciones grupales.

Sus nombres primero

"En la generación anterior, era bastante fácil", dijo Kathleen McCarthy, directora del Centro de Filantropía en el Centro de Graduados de CUNY. "Hiciste un gran regalo a la escuela de negocios donde tu esposo se graduó y pusiste su nombre en él".

McCarthy señaló a mujeres como Margaret Olivia Sage, quien abrió una fundación a nombre de su esposo en 1907, o Louisine Havemeyer, quien donó una colección de arte al Museo Metropolitano de Arte bajo el nombre de su esposo a pesar de su papel crucial en adquirirla. "Sintieron que era el dinero de sus maridos y los fideicomisarios se aseguraron de recordarlo", dijo McCarthy.

Pero personajes como Scott y Melinda Gates, dijo McCarthy, "son mujeres que quieren ser vistas y quieren ser escuchadas por derecho propio. Tienen identidades individuales como filántropos. Puede verlo en el tipo de cosas que están financiando ".

A veces, la identidad que forjan contrasta con el hombre con el que han estado asociados durante mucho tiempo. Tal es el caso de Scott y de Laurene Powell Jobs, cuyo esposo, Steve Jobs, era un destacado no filántropo. Mientras estaba vivo, Powell Jobs fundó College Track, una organización que ayuda a jóvenes desfavorecidos a ingresar a la universidad.

Chan Zuckerberg impulsa junto con su esposo, Mark, una iniciativa filantrópica

En los últimos años, Powell Jobs ha hecho aún más, contribuyendo con su voz, tiempo y dinero a los problemas que le preocupan, incluida la inmigración y la educación. Ella le ha encargado al director de "An Inconvenient Truth" que haga un documental sobre "Dreamers", los jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños, y pagó anuncios en apoyo de ellos. Un artículo reciente de la Columbia Journalism Review estimó que Powell Jobs ha invertido US$250 millones en periodismo a través de su empresa, Emerson Collective.

Aunque Gates mantuvo un perfil bajo durante muchos años, en 2008, "salió" como una figura pública con su primer perfil en los medios, en Fortune. En el artículo, los amigos de los Gates atribuían a Melinda Gates el giro de Bill Gates hacia la filantropía. Sin ella, dijo en el perfil, "No creo que haría tanto".

En los últimos años, Melinda Gates ha forjado su propio camino con proyectos importantes: fundó su propia empresa de inversión, Pivotal Ventures, en 2015; ayudó a crear Maverick Collective, una organización que reúne a mujeres filántropas, en 2016; y en 2019, publicó Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, un libro que trata en parte sobre cómo encontrar su voz.

En respuesta a preguntas sobre la moralidad de tener tanta riqueza como los Gates, incluso si la están regalando, Melinda Gates se ha distanciado de la famosa casa cara en la que vive, recordando sutilmente a los lectores que la mansión de US$100 millones fue idea de Bill..

Al igual que los Gates, Chan y Zuckerberg lideran juntos su empresa de inversión filantrópica, pero Chan es responsable de las operaciones diarias de la Iniciativa Chan Zuckerberg. Y es su nombre el que va primero. No obstante, los artículos sobre la iniciativa tienden a poner el nombre de Zuckerberg en los titulares, no el de Chan.

Identidad y educación

Fuera de la Iniciativa, Chan ha establecido una identidad como defensora de la educación y emprendedora, financiando Summit Learning, un programa que utiliza herramientas online para personalizar la educación y ayudando a fundar la escuela primaria en East Palo Alto, California. Summit Learning ha sido criticado por estudiantes y padres, y algunos consideraron un fracaso una donación de US$100 millones que Chan y Zuckerberg hicieron en 2010 a las escuelas públicas de Newark, Nueva Jersey.

"Nuestras mejores prácticas se construyeron a lo largo del tiempo a partir del donante prototípico de los años '70 y '80. Hombre, blanco y heterosexual", dijo Loehr. "Esos eran los que estaban siendo vistos entonces".

Al investigar 6490 organizaciones antes de decidirse por 384 de ellas, Scott y sus asesores hicieron lo que, según Loehr, muchos donantes subrepresentados tienden a hacer: investigar una causa o una organización en profundidad antes de dar dinero.

"Quieren ver cómo su filantropía beneficiará e influirá en la sociedad, la cultura y sus comunidades", dijo Angelique Grant, consultora senior y vicepresidenta de Aspen Leadership Group, una firma que asesora a organizaciones sin fines de lucro sobre diversidad, equidad e inclusión. "No es el mero hecho de que, por ejemplo, esté realizando una investigación o creando un programa, sino ¿cómo está afectando esa investigación o programa a su comunidad? ¿La comunidad afroamericana o la comunidad asiática?".

"A pesar de sus éxitos, estos donantes siguen siendo personas de color, siguen siendo mujeres y todavía están sujetas a los efectos del racismo y el sexismo. No pueden escapar de eso hasta que tengamos un cambio social. Eso les da una visión diferente de la organización y las causas que apoyan ", dijo Tyrone Freeman, profesora asistente de estudios filantrópicos en la Escuela de Filantropía de la Familia Lilly y autora de El Evangelio de las donaciones de Madam CJ Walker: Gospel of Giving: Black Women's Philanthropy during Jim Crow. "Tienes que acercarte y tomarlos en serio. Durante mucho tiempo, eso no sucedió cuando se trata de mujeres afroamericanas".

En 2014, un grupo de alumnas de Dartmouth College decidió tratar de persuadir a 100 mujeres para que dieran 100.000 dólares o más al fondo universitario. El objetivo era ambicioso, pero al cambiar algunas estrategias, como hacer sus solicitudes más matizadas y menos transaccionales y compartir más información sobre los efectos a largo plazo de las donaciones, el grupo logró reclutar 104 mujeres en cuatro meses (en total, 273 mujeres han firmado).

Otra campaña en la universidad pidió a las mujeres que donaran $ 1 millón o más cada una. Un intento anterior, a principios de la década de 2000, había tenido éxito con cuatro donantes.

Esta vez, se unieron 87 mujeres. "Una de las cosas que hemos aprendido es la importancia de simplemente preguntar", dijo Laurel Richie, presidenta de la junta directiva de Dartmouth. "Hubo mujeres que no sintieron que se les había pedido directamente, o invitadas a ser parte de este tipo de iniciativas". Ver las donaciones colectivas inspiró más donaciones, dijo Richie.

Conforme a los criterios de Más información