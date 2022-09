El lado B de lo incierto

Yo les agradezco a los memes que me hagan reír en el medio de la agenda global y nacional que venimos teniendo. Hay uno en el que alguien dice: “Estoy aburrido”. Y una bandera argentina le contesta: “Estabas”. Y sí, lo inesperado e incierto es parte de nuestro día a día en el que lo planificado y lo esperable son permanentemente amenazados, ocasionando una tonelada de estrés y ansiedad para muchos de nosotros.

El miedo a lo desconocido está presente en nuestro “cableado” cerebral y ante los eventos inciertos, se gatillan múltiples sistemas de alarmas neuronales. Pero es enfrentando esa incertidumbre que avanzamos en la vida. Desde presentarnos a una entrevista laboral a comenzar un emprendimiento, hasta declararle nuestro amor a alguien o dar un giro abrupto en nuestro estilo de vida, todo esto esta dominado por decisiones que tomamos con la incertidumbre de cómo resultarán.

Enfrentar y hasta aprovechar la incertidumbre es una habilidad que se puede desarrollar. Esto sostienen Nathan Furr y Susannah Harmon autores de The Upside of uncertainty, a guide to find possibility in the unknown (HBRP, 2022), donde exploran, con evidencia científica, como navegar esto puede catalizar hacia el cambio y a la innovación. La ambigüedad, la confusión o el miedo serán parte de los sentimientos que aparezcan y proponen “integrarlos” con cuatro pasos para tomar decisiones en situaciones inciertas. Primero, reenmarcar nuestra perspectiva para habilitar la posibilidad de ver a la incertidumbre como la anticipación a lo nuevo que podemos ganar. Segundo, balancear los riesgos y armar un tablero de proyectos y decisiones con un mix entre “seguros” e “inciertos”. No arriesgar todo y repensar cómo asignamos nuestros recursos (energía, tiempo, dinero) y no asignárselos todos a lo cierto.

La tercera parada es pasar de ser observadores a hacedores en el medio de la niebla. En vez de seguir intentando mitigar los riesgos y estar en pleno control, los autores proponen aprender a activar y desbloquear las posibilidades que aparecen en los eventos inciertos, soluciones que no exploraríamos de no haberse presentado ese imponderable. Esto requiere paciencia y sabiduría para valorar el progreso de a pasos pequeños y la adaptabilidad para cambiar de rumbo de ser necesario. Y finalmente, sostenernos a través de la fortaleza y resiliencia que se precisa para movernos en aguas bravas. Esto se logra priorizando los espacios de bienestar personal, físico y emocional y entiendo que en lo incierto también pueden llegar a través de la serendipia conexiones, relaciones y soluciones que nos inspiren.