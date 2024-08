El regreso del crédito hipotecario: IRSA invertirá US$2000 millones en viviendas

Escuchar

Después de casi 15 años de concentrar las inversiones en shoppings y oficinas, el grupo IRSA está volviendo a apostar millones de dólares a la construcción de viviendas en la Argentina. De la mano de la desaceleración de la inflación y la reaparición del crédito hipotecario, Eduardo Elsztain, presidente de una de las mayores desarrolladoras del país y dueño de los principales centros comerciales porteños, anunció una inversión de US$2000 millones en cuatro proyectos residenciales en la ciudad de Buenos Aires.

“Estamos convencidos que la reaparición del crédito hipotecario fue el puntapié inicial de los nuevos horizontes económicos que se evidencian en nuestro país. Soy muy optimista con lo que puede pasar con el mercado inmobiliario a partir de la combinación del crédito hipotecario y el blanqueo”, aseguró Eduardo Elsztain, que se volvió a mostrar muy entusiasmado con la marcha de la economía. “Es mucho más lógico tomar un crédito para tener una casa que para comprar un electrodoméstico”, agregó.

El proyecto de la ex Ciudad Deportiva de Boca, bautizado con el nombre de Ramblas del Plata, contempla la construcción de 6000 unidades de vivienda y además incluirá oficinas, locales comerciales, escuelas, hotel y un paseo peatonal costero Gentileza

De todos los proyectos de vivienda, el más ambicioso es el desarrollo del predio donde se levantaba la ex Ciudad Deportiva de Boca, en el sur de la ciudad. El emprendimiento, bautizado con el nombre de Ramblas del Plata, contempla la construcción de 6000 unidades de vivienda y además incluirá oficinas, locales comerciales, escuelas, hotel y un paseo peatonal costero en un terreno total de 72 hectáreas, de las cuales 32 ya fueron cedidas a la ciudad para la creación de un parque público.

“Antes de fin de año vamos a empezar con las obras de infraestructura”, adelantó Elsztain. Fuentes de IRSA precisaron que el proyecto apunta a un segmento de clientes similar al de sus vecinos de Puerto Madero y destacaron que para 2028 podría estar viviendo los primeros habitantes del nuevo barrio porteño.

Reconversión

La Ciudad Deportiva de Boca nació en 1962 como una propuesta faraónica liderada por Alberto J. Armando que incluía un nuevo estadio para 140.000 espectadores -que iba a reemplazar a la mítica Bombonera-, sectores de entrenamiento para el plantel y un gran polo deportivo.

El proyecto nunca prosperó y las tierras permanecieron sin uso, hasta que en 1991 la sociedad Santa María del Plata le compró el predio a Boca por US$22 millones. En 1995 se realizó un concurso para diseñar un plan maestro y la empresa IRSA, dos años después, adquirió los terrenos y el plan por US$51 millones.

Apuesta porteña

Los otros proyectos de viviendas con los que avanza IRSA se llevarán a cabo en el microcentro porteño, el barrio de Caballito y el polo Dot en Saavedra. En el primer caso se trata de una remodelación del antiguo Mercado del Plata, sobre la avenida Nueve de Julio, a metros del Obelisco. Para este proyecto, Elsztain lidera un fideicomiso que tiene entre sus socios al empresario supermercadista Alfredo Coto, que acaba de debutar como desarrollador inmobiliario con la torre de lujo Aston Martin Tower, en Miami, que demandó una inversión de US$125 millones. La reconversión del edificio se inscribe en el marco del plan de transformación del microcentro porteño que impulsa el Gobierno de la Ciudad y que contempla beneficios impositivos a las sociedades que conviertan edificios de oficinas en viviendas.

IRSA también avanza con la remodelación del Mercado del Plata, a metros del Obelisco Gentileza

Por su parte, el proyecto en Caballito contempla la construcción de tres torres, de 18, 22 y 27 pisos, en una manzana ubicada en Colpayo y Mendez de Andes. El cuarto y último emprendimiento será en el barrio de Saavedra, pegado al polo Dot.

Optimismo renovado

Para IRSA, los nuevos proyectos representan su regreso al negocio residencial, después de casi 15 años. Su última inversión en este rubro había sido el complejo Horizons en Vicente López, inaugurado en 2010.

El timing no es un dato menor. Elsztain es uno de los empresarios que se mostró más optimista con respecto a la administración de Javier Milei y no dudo en elogiar la marcha de la economía en todas sus presentaciones públicas. En este sentido, el anuncio de los nuevos proyectos residenciales no fue la excepción. “Hace ocho meses que tenemos una disciplina fiscal que no hubo en muchos años y si se mantiene estoy convencido que la economía volverá a crecer el año próximo. Hoy tenemos un presidente que entiende de economía, algo que no tuvimos en los últimos 40 años de democracia”, aseguró el número uno de IRSA.