Empleo. TikTok busca posicionarse como una plataforma para conseguir trabajo

Todo indica que TikTok está lanzando un servicio de trabajos dirigido a la generación Z. Mientras el programa aún se está desarrollando, las marcas pueden publicar trabajos y los usuarios pueden postularse subiendo currículums en video. Dado que el grupo de edad de la generación Z constituye una gran parte de la base de usuarios de la plataforma, ¿el reclutamiento al estilo de las redes sociales impulsará el futuro de la contratación?

“Como herramienta de reclutamiento, tiene sentido ir donde están los candidatos”, dice Eric Sydell, vicepresidente ejecutivo de innovación en la plataforma de selección de talentos Modern Hire. “Pero los informes dicen que TikTok también permitirá la publicación de un currículum en video. Si ese es el caso, pasará del reclutamiento a la selección, y eso genera preguntas “.

Sydell dice que cubrir trabajos críticos y en demanda debe centrarse en prácticas de contratación virtual basadas en la ciencia, y no solo en la personalidad. “Las herramientas deben ser eficientes y efectivas, y ofrecer experiencia y equidad”, asegura. “Usar un currículum vitae en video podría crear una buena experiencia si eres el tipo de persona a la que le gusta alojar videos. Si no es así, no es una buena experiencia”.

A Sydell también le preocupa la eficacia. “Vemos que las redes sociales se utilizan cada vez más en las decisiones de contratación, pero no hay mucha evidencia científica de que sean útiles”, dice. “En el caso de los CV en video, los candidatos atractivos, agradables y divertidos probablemente tendrán más éxito. Pero esas características no siempre están más relacionadas con el desempeño laboral. ¿Qué hay de la resolución de problemas, la creatividad o el trabajo en equipo? Esas son habilidades útiles en una variedad de trabajos, pero son más difíciles de evaluar en un CV en video”.

Sin embargo, quizás la mayor preocupación sea la equidad. “Los humanos somos máquinas de prejuicios”, dice Sydell. “Nos atraen personas que son similares a nosotros. Los reclutadores deben tener cuidado con las aplicaciones de video para asegurarse de que no contratan a personas que se parecen a ellos. Si se conoce el sesgo, podemos eliminarlo. Tiene el potencial de impactar la diversidad “.

Eso aún no se ha determinado. Los datos recientes de Tallo, un sitio de búsqueda de empleo y redes para estudiantes, encuestaron a más de 1200 candidatos de la generación Z y encontraron que solo el 8% prefiere que los empleadores se comuniquen con ellos a través de sitios de redes sociales y apenas el 5% busca en las redes sociales más información sobre las empresas.

Este grupo está adoptando un enfoque más cauteloso en la búsqueda de empleo que los millennials, dice el CEO de Tallo, Casey Welch. “La generación Z quiere quedarse con los empleadores por más tiempo, de tres a cuatro años, mientras que los millennials se quedan dos”, dice.

Nativos digitales, la generación Z también comprende la importancia de tener presencia en línea. Si bien el 51% de esta generación cree que es importante crear una marca profesional para sí mismos en línea, la encuesta de Tallo encontró que solo el 10% dijo que usaría TikTok como su plataforma preferida.

“La gente va a las redes sociales con un propósito determinado”, dice Welch. " El hecho de que los empleadores estén allí no significa que los usuarios vayan a buscarlos. Puede sentirse como una invasión “.

A tener en cuenta

Las personas que publican muchos videos en TikTok deben tener cuidado al usar la plataforma con fines profesionales, advierte Sydell.

“Si alguien publica un CV en video, la empresa puede hacer clic en su perfil de TikTok y ver sus otros videos”, dice. “No está diseñado para ser una plataforma para transmitir quién eres profesionalmente, como LinkedIn. Y podría conducir a una devolución del proceso de contratación si las empresas comienzan a centrarse en los aspectos sociales. No existe un cuerpo de investigación psicológica académica que demuestre que estas plataformas sean válidas o útiles en el proceso de contratación. Las redes sociales se encuentran en el extremo inferior del espectro de la calidad de la información”.

Si una publicación de trabajo suena intrigante, Sydell sugiere crear un perfil profesional de TikTok por separado. “Una buena entrevista va a ser relativamente seria”, dice. “Está bien dejar que la personalidad se manifieste, pero hay un nivel de enfoque profesional que es útil tener”.

Fallo anticipado

El jurado está deliberando sobre el éxito de TikTok como herramienta de reclutamiento. “Las empresas siempre están interesadas en llegar a los candidatos donde podrían estar, y la función de TikTok podría resultar buena”, dice Sydell.

“Sin embargo, los reclutadores deben tener cuidado para que la plataforma no afecte negativamente a sus objetivos de contratación. Es mejor utilizar herramientas y métodos que puedan predecir con precisión y equidad cómo le irá a un candidato en el lugar de trabajo”.