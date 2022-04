En el Día de la Innovación la deuda es con ellas

Esta semana, el jueves pasado, se celebró el Día mundial de la Innovación y la creatividad, fecha elegida hace 5 años desde la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de esta conmemoración es fomentar las ideas originales y la creatividad aplicada, teniendo en cuenta que está demostrado que los pueblos más innovadores crecen más rápido y este crecimiento contribuye al bienestar de la población. Pero ¿tenemos todos las mismas posibilidades de protagonizar esa innovación?

“Género e Innovación” es el nombre de la nueva encuesta que lideró la consultora de género y diversidad Bridge The Gap, con el objetivo de determinar la presencia o no de las mujeres en este ámbito. La encuesta toma como definición de innovación a toda área donde se desarrollen procesos de transformación, se introduzcan novedades o se adopten modificaciones a políticas, procesos, productos ya existentes a fin de adaptarlos a nuevos contextos y modelos laborales de la era digital. De más de 200 mujeres encuestadas, el 40% considera que en innovación existen más sesgos de género que en otras industrias y la percepción de sesgos es mayor en personas menores de 30 años, alcanzando al 75% de las encuestadas.

Al analizar la percepción sobre la visibilidad que se les da a las mujeres en el campo de innovación, un dato que resalta es que sólo el 36% participa en paneles y eventos relacionados a esta temática como voceras. Sobre las causas de esto, el 17% manifestó tener la posibilidad pero que nunca accionó al respecto, mientras que el 18% dijo que nunca tuvo la oportunidad. Sobre esto, el 71% de las encuestadas considera que las estructuras empresariales no incentivan a las mujeres a ser visibilizadas, mientras que el 61% opina que los espacios de innovación y tecnología están ocupados mayormente por varones. Si bien en los últimos años ha crecido la participación de las mujeres en la industria de innovación, al consultar sobre la ocupación de puestos estratégicos, el 85% afirma que las posibilidades y oportunidades de acceder a estos puestos no son las mismas para ellas que para los varones.

Un dato a destacar es que el 87% de la muestra afirma ser parte de las decisiones que se toman sobre los proyectos en los que trabaja, pero esto no se refleja en la visibilización. “La feminización de las tareas laborales tiene que ver, entre otras cosas, con que mayormente estamos en las tareas de ejecución, pero no en aquellas que te muestran, las llamadas de show off. Es decir, donde podés mostrar tu performance a una audiencia, lo cual es clave para los ascensos y la política corporativa. Esto se replica en la encuesta en las áreas de innovación”, explica Cintia González Oviedo, CEO de la consultora. En el día de la innovación la deuda es con ellas. Con nosotras. En vez de pensar qué pueden hacer otros ¿En qué podemos accionar, en lo diario, cada uno de nosotros para cambiarlo?.